Rozgrywki LNBA. Beniaminek wreszcie wygrał

Beniaminek Konferencji A zmierzył się z Alpacą Alfachem Team. Ekipa Michała Gwiazdowskiego w poprzednich sezonach zaliczała się do ścisłej czołówki ligi. W tym jednak jest w kryzysie, a widoczne jego objawy mieliśmy w trakcie konfrontacji z Folpakiem. Po pierwszej połowie wydawało się, że Alpaca spokojnie wygra ten mecz, bo prowadziła 29:17. W trzecie kwarcie zanotowała jednak koszmarny przestój, który sprawił, że w końcówce tego fragmentu beniaminek dogonił faworyta. Na 3 min przed końcem meczu Alpaca prowadziła jeszcze 48:46, ale ostatnie 8 pkt zdobyli gracze Folpaku, którzy ostatecznie wygrali 54:48. W jego szeregach znakomicie zagrał Tomasz Glinka, który skompletował double-double (12 pkt i 10 zbiórek). Taki sam dorobek punktowy zgromadził Dariusz Szewczyk. U pokonanych wyróżnił się Paweł Nieradko. Ten utalentowany młody sędzia koszykarski pokazał, że jest tez znakomitym koszykarzem i zdobył aż 24 pkt.

Bardzo prestiżowa była też konfrontacja Alco z Matematyką, która zakończyła się zwycięstwem 67:59 tego pierwszego zespołu. Dobrze ją będzie wspominał Mateusz Prażmo. Lubartowianin zdobył 19 pkt. 13 „oczek” dołożył Aleksander Rak, były zawodnik Startu Lublin. U pokonanych wyróżnił się Bogdan Lembrych, który zapisał na swoim koncie 16 pkt.

Konferencja A: Migel Brothers – 12 Małp 63:42 * Alco – Matematyka 67:59 * Symbit – KSC Rodmos 59:42 * Alpaca Alfachem Team – Folpak GDL Ballers 48:54.

Symbit 3 6 219:114 Migel 3 6 198:125 Alco 3 5 181:177 Rodmos 3 4 165:172 Folpak 3 4 150:179 Matematyka 3 4 160:181 Alpaca 3 4 145:199 12 Małp 3 3 126:197

Konferencja B: Kanina – The Reds Iglo-Klima 51:53 * Piąty Faul – AT Vision 32:42 * Tłoki – Basketball Fever 59:39 * Hooplife U19 – Cansped 45:35 * Patobasket – Devils 95:21.

Patobasket 4 7 270:157 Fever 4 7 195:185 Devils 3 7 177:219 Tłoki 3 6 174:107 The Reds 3 6 167:146 Hooplife 4 6 182:182 Kanina 4 5 193:190 AT Vision 4 5 143:230 Bad Boyz 3 4 144:142 Cansped 4 4 152:207 Piąty Faul 3 3 127:159

Konferencja C: Comao Sportowe Puławy – Mavericks Team 76:22 * 51ers – Dom Plus 41:67 * The Shooters – Cukropol Pszczółka II 44:35 * Richmond – HoopLife U18 Naborowa 117:14 * Da GG – HoopLife U16 71:20.