Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS)

UMCS oferuje blisko 100 kierunków, w tym 12 w języku angielskim. Wśród nowości znalazły się m.in.: archiwistyka i elektroniczne zarządzanie dokumentacją, turystyka i marketing, doradztwo podatkowe, a także nauczanie języka polskiego jako obcego. Wciąż dużym zainteresowaniem cieszą się klasyki: psychologia, prawo, lingwistyka stosowana, anglistyka, czy zarządzanie.

Zaskoczeniem może być wysoka pozycja kierunków artystycznych — malarstwo oraz jazz i muzyka estradowa znalazły się w pierwszej dziesiątce najpopularniejszych kierunków.

Internetowa rejestracja kandydatów potrwa do 10 lipca.

Politechnika Lubelska

Rekrutacja na Politechnice wystartowała 13 maja i potrwa do 5 lipca. Do dyspozycji kandydatów jest 2100 miejsc na 29 kierunkach I stopnia. Najpopularniejsze to: informatyka, budownictwo, mechatronika, zarządzanie, a także nowoczesne kierunki jak inżynieria danych czy multimedia.

W tym roku, zdaniem Politechniki, prawdziwym hitem mogą okazać się trzy nowe kierunki, nad wprowadzeniem których uczelnia właśnie pracuje. Będzie to informatyka techniczna oraz cyberbezpieczeństwo na Wydziale Matematyki i Informatyki Technicznej oraz wzornictwo przemysłowe – kierunek międzyuczelniany na Wydziale Mechanicznym przy współpracy Wydziału Artystycznego UMSC i Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Ten ostatni, dosyć interdyscyplinarny, odpowiada na nowe potrzeby rynku pracy.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Rekrutacja rozpoczęła się 5 maja. Największą popularnością cieszą się tu kierunki takie jak: weterynaria, dietetyka, geodezja i kartografia, hipologia, analityka weterynaryjna czy biokosmetologia. Nowością są studia II stopnia z geodezji oraz kierunki informatyczne: bioinformatyka w biogospodarce i informatyka przemysłowa.

– Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie to uczelnia z bogatymi tradycjami oraz wysokimi standardami edukacyjnymi. Oferujemy nowoczesne zaplecze dydaktyczne, możliwość odbywania praktyk zawodowych w renomowanych firmach i instytucjach, a także akademiki i szeroką ofertę stypendialną. Stawiamy na kształcenie praktyczne na przyszłościowych kierunkach, co zapewnia naszym absolwentom wysoką konkurencyjność na rynku pracy. Misją naszego Uniwersytetu jest rozwój nauki służący gospodarce i społeczeństwu, dlatego w ostatnim czasie poszerzyliśmy naszą ofertę o dwa kierunki studiów związane z informatyką: informatykę przemysłową oraz bioinformatykę w biogospodarce – opowiada Agnieszka Wasilak, kierownik Działu Rekrutacji i Promocji.

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

– Studia u nas to nie tylko teoria to przede wszystkim praktyczne umiejętności. Zaawansowane programy nauczania dostosowane do dynamicznie zmieniającego się świata, doświadczona kadra naukowa z praktyką kliniczną, nowoczesna baza akademicka i wysokiej klasy sprzęt, laboratoria i sale wykładowe – to wszystko zapewnia odpowiednie warunki do efektywnej nauki. Zajęcia w szpitalach i bezpośredni kontakt z pacjentami pozwalają naszym studentom zdobywać doświadczenie już od pierwszych lat studiów. Efekt? Doskonale przygotowani specjaliści, którzy bez problemu odnajdą się na wymagającym rynku pracy – przekonują władze Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Uczelnia medyczna od lat przyciąga wielu kandydatów. Największą popularnością do tej pory cieszyły się kierunki: lekarsko-dentystyczny (14 kandydatów na miejsce), psychologia, fizjoterapia, elektrokardiologia i biomedycyna.

W 2025 r. pojawią się dwie nowości: zarządzanie w ochronie zdrowia (I stopień) i ratownictwo medyczne (II stopień). Rejestracja ruszyła 2 czerwca i potrwa maksymalnie do 7 października.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL)

Wśród popularnych kierunków Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest psychologia, kryminologia, pielęgniarstwo oraz kierunek lekarski (14 osób na miejsce w minionym roku). KUL oferuje w sumie 60 kierunków studiów I stopnia oraz rozbudowaną ofertę w języku angielskim, m.in.: Biotechnology, Journalism, Applied Anthropology i Management.

Co wyróżnia KUL?

– Ponad stuletnia tradycja i otwartość na cywilizacyjne i naukowe wyzwania współczesności. Tak jak inne uczelnie katolickie słynie z wysokiego poziomu nauczania, cieszy się dużym prestiżem, a jego studentem może zostać każdy ambitny człowiek, niezależnie od pochodzenia czy religii – przekonuje uczelnia.

Rekrutacja wystartowała 5 maja i potrwa do 11 lipca. Również w lipcu poznamy wyniki rekrutacji I tury.

Akademia Zamojska

AZ posiada w swojej ofercie jednolite, 5-letnie studia magisterskie na kierunkach prawo oraz fizjoterapia. Ponadto Akademia proponuje podjęcie 3-letnich studiów licencjackich (I stopnia) na kierunkach:

bezpieczeństwo narodowe •filologia angielska • finanse i rachunkowość • informatyka • pedagogika • pielęgniarstwo • położnictwo • ratownictwo medyczne • rynek sztuki i zarządzanie w kulturze • turystyka i rekreacja. Tych, którzy wolą kierunki techniczne uczelnia zachęca do podjęcia 3,5-letnich studiów inżynierskich na kierunkach logistyka oraz mechanika i budowa maszyn. Akademia w swojej ofercie posiada również studia magisterskie (II stopnia) na kierunkach: bezpieczeństwo narodowe, finanse i rachunkowość, pedagogika, pielęgniarstwo, położnictwo.

– Zajęcia w Akademii prowadzą eksperci i profesjonaliści w swoich dziedzinach. Odbywają się one w bogato wyposażonych laboratoriach. Dla przykładu studenci logistyki oraz mechaniki i budowy maszyn mają do dyspozycji Centrum Badan i Transferu Technologii AZ, wyposażone w maszyny takie jak: obrabiarki sterowane numerycznie, w tym frezarka pięcioosiowa, a także wycinarka wodna i plazmowa, sprzęt do diagnostyki samochodowej. Z kolei studenci pielęgniarstwa i położnictwa odbywają zajęcia w nowoczesnych laboratoriach symulacyjnych, odzwierciedlających warunki rzeczywiste szpitali, jakie znajdują się w Centrum Symulacji Medycznych – przekonuje Daniel Czubara z Działu Rekrutacji i Promocji.

Rekrutacja na uczelni potrwa do 13 lipca.

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie to uczelnia publiczna, która od 24 lat kształci młodych ludzi z całej Polski i zagranicy.

PANS w Chełmie dysponuje nowoczesnymi laboratoriami, w tym Centrum Studiów Inżynierskich oraz Centrum Symulacji Medycznej, które stanowią doskonałą przestrzeń do zdobywania umiejętności praktycznych w naukach inżynieryjnych i medycznych. Do dyspozycji studentów są także Akademicki Port Lotniczy oraz Akademickie Centrum Współpracy Transgranicznej.

Zainteresowani studiami inżynierskimi mogą wybierać z kierunków takich jak: Rolnictwo, Dietetyka i żywienie zbiorowe, Mechanika i budowa maszyn (tu m.in. mechanika lotnicza i inżynieria lotnicza – w tym pilotaż samolotowy, pilotaż śmigłowcowy oraz dyspozytor lotniczy), Budownictwo i Elektrotechnika.

Rekrutacja na uczelni potrwa do 17 lipca.