Nasi studenci w tenisa stołowego grać potrafią. Złoto AMP dla Akademii Zamojskiej!

Druga z rzędu edycja finałów AMP rozgrywana od piątku do niedzieli na obiektach Centrum Szkolenia Polskiego Związku Tenisa Stołowego im. Andrzeja Grubby, zebrała blisko 150 zawodniczek i zawodników, reprezentujących 16 żeńskich i męskich drużyn.

Faworytki i faworyci do medali pewnie przebrnęli do fazy pucharowej. Z kompletem zwycięstw do ćwierćfinałów awansowały tenisistki stołowe broniącego tytułu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a także Uniwersytetu Warszawskiego, UMCS Lublin i Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Goryczy porażki w grupie nie zaznali również pingpongiści wicemistrzowskiej Akademii Zamojskiej, Politechniki Rzeszowskiej, Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Do półfinałów w rywalizacji kobiet bez strat awansowały zawodniczki lubelskich uczelni – UMCS i Politechniki, a jedynie trzeci pojedynek w obu ćwierćfinałach oddały rywalkom ekipy UE Wrocław i UW Warszawa. I to właśnie dwie ostatnie drużyny, pokonując w półfinałach lublinianki, spotkały się walce o złoto. Tytuł ponownie zdobyły wrocławianki z siostrami Anną i Katarzyną Węgrzyn na czele. Na najniższym stopniu podium stanęły z kolei zawodniczki Politechniki Lubelskiej, zwyciężając 3:0 UMCS.

W klasyfikacji typów uczelni Politechnika, którą w zawodach reprezentowały: Aleksandra Osuch, Katarzyna Jusiak, Paulina Knyszewska, Patrycja Waszczuk i Karolina Lalak okazała się najlepsza! UMCS, w którym występowały:Julia Więckowska, Dagmara Wierzbicka, Weronika Szewczak, Aleksanda Jeżewska i Kamila Głodek wśród uniwersytetów zajął drugie miejsce.

Faworyt z Zamościa nie zawiódł!

W półfinałach mężczyzn Akademia Zamojska, która w AMP występowała w składzie: Jakub Folwarski, Jan Zandecki, Damian Węderlich i Konrad Kulpa pokonała Uniwersytet Zielonogórski i było jasne, że wicemistrzowie staną przed szansą poprawy zeszłorocznego osiągnięcia. W finale zamościanie w starciu z gdańszczanami stoczyli wyrównany bój, ale ostatecznie udźwignęli rolę faworytów turnieju i wygrali 3:2. Brąz ponownie zdobyli tenisiści stołowi WSG Bydgoszcz, pokonując 3:0 Zieloną Górę. Akademia Zamojska zdobyła także złoto wśród uczelni społeczno-przyrodniczych.

Studenci UMCS: Radosław Chrześcian, Filip Pawelec, Łukasz Jarocki, Łukasz Sokołowski i Tomasz Tomaszuk zajęli w klasyfikacji generalnej piąte miejsce, a w kategorii uniwersytetów drugie, tuż za uczelnią z Zielonej Góry. Politechnika Lubelska (Łukasz Drzewicki, Jakub Zguczyński, Bartosz Kowalczyk, Norbert Płachta i Michał Opałka) w generalce była dwunasta, a w klasyfikacji typów uczelni piąta.

Najlepszymi zawodnikami finałów AMP w tenisie stołowym zostali Anna Węgrzyn (UE Wrocław) i Jakub Folwarski (Akademia Zamojska). Oboje otrzymali nagrody im. Andrzeja Grubby, który w niedzielę obchodziłby 65. urodziny.