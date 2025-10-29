Kształcenie, które nadąża za technologią. Nabór na studia inżynierskie wciąż trwa

Jak wyobrażasz sobie przyszłość, w której technologia napędza każdy aspekt życia? A co, jeśli to właśnie Ty mógłbyś ją współtworzyć? Studia inżynierskie mogą dać Ci do tego umiejętności i wiedzę – nie jest jeszcze za późno, żeby zrobić pierwszy krok! Wciąż możesz rozpocząć studia. Zapoznaj się z artykułem i sprawdź, dlaczego to najlepszy wybór jeśli pasjonuje Cię postęp technologiczny oraz gdzie trwa nabór.
Studia inżynierskie – czy warto je wybrać?
Studia inżynierskie to studia I stopnia, które trwają 3,5 roku. Są skierowane przede wszystkim do osób, które dobrze odnajdują się w naukach ścisłych i chcą skupić się na rozwijaniu umiejętności technicznych. Wykształcenie inżynierskie to także przepustka dla absolwentów planujących karierę w nowoczesnym przemyśle, IT czy budownictwie.
Dlaczego warto je wybrać? Przede wszystkim rozwijają kluczowe kompetencje XXI wieku: myślenie analityczne, rozwiązywanie złożonych problemów i kreatywność. Uczysz się patrzeć na świat przez pryzmat przyczyn i skutków, co jest przydatne zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym. Zdobywasz praktyczne umiejętności – projektujesz, testujesz, analizujesz i tworzysz rozwiązania dla problemów związanych z technologią.
Inżynierowie to eksperci poszukiwani na rynku pracy – ich umiejętności są niezbędne w niemal każdej branży, od technologii i budownictwa po medycynę i energetykę. To przekłada się na wysokie wynagrodzenia i stabilność zawodową.
Jakie perspektywy dają inżynierskie studia informatyczne?
Jednym z kierunków, po których uzyskuje się tytuł inżyniera, jest informatyka. Już teraz, w erze sztucznej inteligencji, dziedzina ta stała się niezwykle przyszłościowa. Branża IT w Polsce stale się rozwija – według raportu „State of Polish IT 2025” ponad 80% firm technologicznych planuje zwiększenie zatrudnienia w najbliższych latach, a średnie zarobki w sektorze IT należą do najwyższych w kraju.
Podczas studiów informatycznych odkryjesz, jak fascynujący może być świat wewnątrz systemu komputerowego. Nauczysz się języków programowania, zrozumiesz, jak działają algorytmy i struktury danych, i samodzielnie zaprojektujesz aplikacje oraz systemy baz danych. Poznasz także tajniki zarządzania sieciami komputerowymi, inżynierii komputerowej oraz bezpieczeństwa informacji. A jeśli interesuje Cię kreatywna strona inżynierii – poznasz m.in. zasady typografii i projektowania portali internetowych.
Po studiach, w zależności od obszaru, w którym czujesz się najlepiej, możesz rozpocząć karierę jako:
- Programista aplikacji webowych lub mobilnych,
- Administrator systemów i sieci komputerowych,
- Analityk danych lub inżynier machine learning,
- Specjalista ds. bezpieczeństwa IT,
- Projektant UX/UI lub tester oprogramowania.
Co ważne, zdobyte na tych studiach kompetencje otwierają drzwi nie tylko do pracy w branży technologicznej, ale też w finansach, medycynie, logistyce, czy przemyśle. Informatyka jest dziś fundamentem niemal każdej nowoczesnej organizacji.
Program kierunku jest dostępny na stronie: https://wskz.pl/studia-inzynierskie/303/kierunek/informatyka.
Nabór w WSKZ nadal trwa
Myślisz, że przegapiłeś swoją szansę na rozpoczęcie studiów? Nic bardziej mylnego! Drzwi Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego wciąż są dla Ciebie otwarte. Wystarczy, że wejdziesz na stronę wskz.pl – jeśli przy nazwie kierunku widnieje informacja o otwartej rekrutacji – możesz zapisać się od razu. Rekrutacja odbywa się online i trwa zaledwie kilka minut.
Na wybranych studiach liczba miejsc może być ograniczona – wtedy o przyjęciu na studia może decydować kolejność pełnej rejestracji, w tym także dokonanie opłaty.
Dlaczego WSKZ? Tutaj studia odbywają się z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość, co oznacza więcej czasu dla Ciebie i łatwe pogodzenie kształcenia z obowiązkami dnia codziennego, np. pracą, wychowaniem dzieci czy napiętym grafikiem innych aktywności.
Postaw swój krok ku przyszłości i zapisz się na studia inżynierskie już teraz!