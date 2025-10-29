Kształcenie, które nadąża za technologią. Nabór na studia inżynierskie wciąż trwa

Studia inżynierskie – czy warto je wybrać?

Studia inżynierskie to studia I stopnia, które trwają 3,5 roku. Są skierowane przede wszystkim do osób, które dobrze odnajdują się w naukach ścisłych i chcą skupić się na rozwijaniu umiejętności technicznych. Wykształcenie inżynierskie to także przepustka dla absolwentów planujących karierę w nowoczesnym przemyśle, IT czy budownictwie.

Dlaczego warto je wybrać? Przede wszystkim rozwijają kluczowe kompetencje XXI wieku: myślenie analityczne, rozwiązywanie złożonych problemów i kreatywność. Uczysz się patrzeć na świat przez pryzmat przyczyn i skutków, co jest przydatne zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym. Zdobywasz praktyczne umiejętności – projektujesz, testujesz, analizujesz i tworzysz rozwiązania dla problemów związanych z technologią.

Inżynierowie to eksperci poszukiwani na rynku pracy – ich umiejętności są niezbędne w niemal każdej branży, od technologii i budownictwa po medycynę i energetykę. To przekłada się na wysokie wynagrodzenia i stabilność zawodową.