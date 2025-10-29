Długa lista zakupów - miliony na obronę cywilną dla Puław

Polskie miasta i gminy wiejskie mają zwiększyć poziom przygotowania na różnego rodzaju zagrożenia. W tym celu uruchomiony został Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. W jego ramach Puławy skorzystają z ośmiu dotacji, głównie na zakup sprzętu, ale nie tylko.

Przykładowo, za ponad 1,5 mln zł, samorząd zakupi agregaty prądotwórcze do zabezpieczenia studni, paczkowarki do wody pitnej, dwie przyczepy i ciągnik do transportu wody pitnej. Prawie ćwierć miliona złotych ma pozwolić na termomodernizację magazynu obrony cywilnej, a ponad 123 tys. zł - jego budowa na działce "Wodociągów Puławskich".

Prawie 800 tys. zł kosztować będzie sprzęt dla jednostki OSP na os. Włostowice oraz wspomnianego magazynu ochrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Na długiej liście zakupów znalazły się radiotelefony, mundury i buty bojowe, hełmy strażackie, latarki akumulatorowe, butle do aparatów tlenowych, wytwornice piany, prądownice wodno-pianowe, pilarki, przedłużacze, zapory przeciwpowodziowe, nagrzewnice powietrze, osuszacze, łóżka polowe itp.

Zakupione zostaną również pompy i motopompy, hydrauliczne narzędzia do wyważania drzwi, wentylatory oddymiające, urządzenia do napełniania worków i kamery termowizyjne. Państwowe środki (300 tys. zł) pozwolą również na zakup nowej, zapasowej miejskiej serwerowni z macierzą dyskową, siecią i oprogramowaniem. W ramach programu przewidziano również szkolenia dla kierowców z włostowickiej OSP.