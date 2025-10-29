Zmiany w organizacji ruchu przy cmentarzach w Lublinie. Policja apeluje o ostrożność

Więcej patroli i kontroli

Od piątku, 31 października, do niedzieli, 2 listopada, na drogach Lublina i powiatu lubelskiego będzie więcej patroli ruchu drogowego. Funkcjonariusze będą kierować ruchem w pobliżu cmentarzy, wskazywać miejsca parkingowe i pomagać kierowcom w bezpiecznym poruszaniu się.

Policja przypomina o obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa i przewożenia dzieci w fotelikach. Kontrolowana będzie także trzeźwość kierowców i stan techniczny pojazdów.

Cmentarz na Majdanku

Od 30 października ulica Cmentarna będzie jednokierunkowa w stronę cmentarza. Wyjazd będzie się odbywał drogą gruntową do ronda im. Janusza Krupskiego.

31 października wieczorem zmieni się organizacja ruchu na Drodze Męczenników Majdanka — prawy pas zostanie przeznaczony dla pojazdów zjeżdżających do muzeum, a na rondzie Krupskiego pojawi się zakaz skrętu w lewo.

1 listopada ruchem w rejonie cmentarza będą kierować policjanci. Parkować będzie można m.in. przy ul. Grenadierów, na terenie Muzeum na Majdanku i dawnego Polmozbytu.

Cmentarz przy ul. Lipowej

Od 28 października nieczynny będzie mały parking przed główną bramą cmentarza – zajmą go sprzedawcy zniczy i kwiatów.

Od 31 października wieczorem zatoka przy ul. Ofiar Katynia zostanie przeznaczona dla osób niepełnosprawnych, a parkowanie będzie możliwe także na ul. Głębokiej.

1 listopada bezpłatny postój umożliwi Lublin Plaza – w godz. 7.00–21.00.

Cmentarz przy ul. Bełżyckiej

1 listopada ulice Bełżycka i Łanowa będą jednokierunkowe w stronę cmentarza. Wyjazd w kierunku al. Kraśnickiej poprowadzi ul. Folwarczna.

Cmentarz przy ul. Pszczelej

1 listopada ul. Pszczela stanie się jednokierunkowa na odcinku od torów kolejowych do ul. Kukułczej. Powrót będzie możliwy ulicami Kukułczą i Letniskową do ul. Krężnickiej.

Apel policji

Policjanci proszą kierowców o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy. W miarę możliwości zalecają też korzystanie z komunikacji miejskiej, aby uniknąć korków przy cmentarzach.