Trzy gole w pierwszej połowie i po meczu. Avia wyeliminowała Flotę z STS Pucharu Polski

Wynik 3:0 do przerwy wskazuje, że kibice na stadionie przy ul. Sportowej oglądali bardzo jednostronne spotkanie. To jednak nie do końca prawda. Przyjezdni byli częściej przy piłce, a do tego mieli swoje okazje. Wyraźnie fortuna nie była jednak tego dnia po ich stronie.

W 12 minucie Patryk Paczuk dogrywał z prawej flanki w piątkę, a tam zabrakło centymetrów, aby Bartosz Zaranek na wślizgu wepchnął piłkę do siatki. Kilkadziesiąt sekund później 1:0 prowadzili już żółto-niebiescy. Marcin Pigiel dośrodkował w pole karne, żaden z graczy Floty nie zdołał wybić futbolówki, więc ostatecznie zebrał ją Wojciech Kalinowski. Kapitan Avii raczej chciał strzelać. Wyszła z tego jednak świetna asysta na głowę Dominika Pisarka, który z bliska otworzył wynik spotkania.

W 25 minucie goście znowu byli bardzo blisko zdobycia gola. Dominik Chromiński popisał się kapitalnym uderzeniem z narożnika szesnastki. Pomylił się jednak o włos, bo przymierzył tylko w poprzeczkę.

Zmarnowana sytuacja ponownie się zemściła. W 33 minucie gospodarze mieli już w zapasie dwie bramki. Tym razem Kalinowski pognał do linii końcowej, wrzucił piłkę na dalszy słupek, gdzie głową zgrał ją jeszcze Pigiel. Wszystko wykończył Michał Zuber, który także po strzale głową podwyższył na 2:0.

Tuż przed przerwą kosztowny błąd we własnej szesnastce popełnił Hubert Sadowski. Obrońca Floty próbował zagrać na krótko do kolegi, ale ewidentnie Miłosz Jandziak nie spodziewał się podania. Z prezentu skorzystał Pigiel, który przejął futbolówkę i w sytuacji sam na sam zdobył trzeciego gola dla Avii.

W drugiej połowie wynik nie uległ już zmianie, a to oznacza, że Avia gra dalej w STS Pucharze Polski. Losowanie par 1/8 finału zaplanowano na wtorek, 4 listopada o godz. 12.

Avia Świdnik – Flota Świnoujście 3:0 (3:0)

Bramki: Pisarek (13), Zuber (33), Pigiel (43).

Avia: Sobieszczyk – Zbozień, Kursa, Orzechowski, Kalinowski (67 Dobrzyński), Zuber (79 Marek), Kamiński, Zawadzki (67 Uliczny), Pigiel (67 Rozmus), Remeniuk, Pisarek (75 Maj).

Flota: Krzysztofek – Gil (62 Żmudź), Jandziak, Sadowski, Kasperowicz (76 Trzaskowski), Cybulski, Paczuk, Graczyk (76 Nakano), Chromiński (62, Hamid), Turski (80 Walczak), Zaranek.

Żółte kartki: Zaranek, Walczak (Flota)

Sędziował: Szymon Rutkowski (Bydgoszcz).