III liga gr. IV

Trzy gole w pierwszej połowie i po meczu. Avia wyeliminowała Flotę z STS Pucharu Polski

Autor: lukisz
(fot. Avia Świdnik/facebook)

Avia Świdnik melduje się w 1/8 finału STS Pucharu Polski. Piłkarze trenera Wojciecha Szaconia w pojedynku trzecioligowców okazali się lepsi od Floty Świnoujście, którą pokonali 3:0. Wszystkie gole padły w pierwszej połowie.

Wynik 3:0 do przerwy wskazuje, że kibice na stadionie przy ul. Sportowej oglądali bardzo jednostronne spotkanie. To jednak nie do końca prawda. Przyjezdni byli częściej przy piłce, a do tego mieli swoje okazje. Wyraźnie fortuna nie była jednak tego dnia po ich stronie.

W 12 minucie Patryk Paczuk dogrywał z prawej flanki w piątkę, a tam zabrakło centymetrów, aby Bartosz Zaranek na wślizgu wepchnął piłkę do siatki. Kilkadziesiąt sekund później 1:0 prowadzili już żółto-niebiescy. Marcin Pigiel dośrodkował w pole karne, żaden z graczy Floty nie zdołał wybić futbolówki, więc ostatecznie zebrał ją Wojciech Kalinowski. Kapitan Avii raczej chciał strzelać. Wyszła z tego jednak świetna asysta na głowę Dominika Pisarka, który z bliska otworzył wynik spotkania.

W 25 minucie goście znowu byli bardzo blisko zdobycia gola. Dominik Chromiński popisał się kapitalnym uderzeniem z narożnika szesnastki. Pomylił się jednak o włos, bo przymierzył tylko w poprzeczkę.

Zmarnowana sytuacja ponownie się zemściła. W 33 minucie gospodarze mieli już w zapasie dwie bramki. Tym razem Kalinowski pognał do linii końcowej, wrzucił piłkę na dalszy słupek, gdzie głową zgrał ją jeszcze Pigiel. Wszystko wykończył Michał Zuber, który także po strzale głową podwyższył na 2:0.

Tuż przed przerwą kosztowny błąd we własnej szesnastce popełnił Hubert Sadowski. Obrońca Floty próbował zagrać na krótko do kolegi, ale ewidentnie Miłosz Jandziak nie spodziewał się podania. Z prezentu skorzystał Pigiel, który przejął futbolówkę i w sytuacji sam na sam zdobył trzeciego gola dla Avii.

W drugiej połowie wynik nie uległ już zmianie, a to oznacza, że Avia gra dalej w STS Pucharze Polski. Losowanie par 1/8 finału zaplanowano na wtorek, 4 listopada o godz. 12.

Avia Świdnik – Flota Świnoujście 3:0 (3:0)

Bramki: Pisarek (13), Zuber (33), Pigiel (43).

Avia: Sobieszczyk – Zbozień, Kursa, Orzechowski, Kalinowski (67 Dobrzyński), Zuber (79 Marek), Kamiński, Zawadzki (67 Uliczny), Pigiel (67 Rozmus), Remeniuk, Pisarek (75 Maj).

Flota: Krzysztofek – Gil (62 Żmudź), Jandziak, Sadowski, Kasperowicz (76 Trzaskowski), Cybulski, Paczuk, Graczyk (76 Nakano), Chromiński (62, Hamid), Turski (80 Walczak), Zaranek.

Żółte kartki: Zaranek, Walczak (Flota)

Sędziował: Szymon Rutkowski (Bydgoszcz).

Rodzinna tragedia w gminie Borki. Nie żyje 17-latek. W sprawie zatrzymano jego 13-letniego brata.
BETCLIC III LIGA, GR. IV
14. KOLEJKA

Wyniki:

Avia Świdnik - Star Starachowice 1-1
Cracovia II - Wisła II Kraków 0-1
Czarni Połaniec - Sokół Kolbuszowa Dolna 2-0
KSZO Ostrowiec Św. - Chełmianka 1-3
Naprzód Jędrzejów - Wiślanie Skawina 1-2
Podlasie Biała Podlaska - Sparta Kazimierza Wielka 2-0
Pogoń Sokół Lubaczów - Świdniczanka Świdnik 3-1
Siarka Tarnobrzeg - Stal Kraśnik 1-0
Wisłoka Dębica - Korona II Kielce 2-3

Tabela:

1. Wiślanie 14 29 27-23
2. Avia 14 27 29-19
3. KSZO 14 26 22-14
4. Chełmianka 14 25 22-17
5. Siarka 14 24 27-19
6. Pogoń Sokół 14 23 24-14
7. Podlasie 14 23 26-23
8. Wisłoka 14 22 22-17
9. Star 14 22 20-16
10. Cracovia II 14 21 22-25
11. Korona II 14 20 25-25
12. Czarni 14 19 22-23
13. Stal K. 14 16 22-20
14. Naprzód 14 15 17-24
15. Wisła II 14 13 21-33
16. Świdniczanka 14 12 22-27
17. Sokół Kolbuszowa 14 7 11-25
18. Sparta 14 7 16-33

