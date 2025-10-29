Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. środa, 29 października 2025 r.
Serwisy tematyczne
Rolnik Roku

Lubartów

Dzisiaj
14:16
Strona główna » Lubartów

Uczyć się, rozwijać i bronić wartości. Tak ślubowali pierwszoklasiści z "Chopina"

Autor: Zdjęcie autora rs
Udostępnij A A
6c9304d15641fb442dad029b73d283c3.jpg
Ślubowanie w ZS nr 2 w Lubartowie (zdjęcie 2) Ślubowanie w ZS nr 2 w Lubartowie (zdjęcie 3) Ślubowanie w ZS nr 2 w Lubartowie (zdjęcie 4) Ślubowanie w ZS nr 2 w Lubartowie (zdjęcie 5) Zobacz
wszystkie
zdjęcia (26)
Autor galerii: ZS nr 2

Uczniowie pierwszych klas I LO i Technikum Zawodowego nr 2 w Zespole Szkół nr 2 im. Ks. Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie, we wtorek stali się pełnoprawnymi członkami szkolnej społeczności. W trakcie uroczystego apelu złożyli ślubowanie.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Ślubowanie na sztandar to jedna ze szkolnych tradycji, które symbolicznie rozpoczyna nowy etap w życiu uczniów. Pierwszoklasiści z zespołu szkół przy ul. Chopina w liczbie ponad 250, we wtorek stawili się na uroczystym apelu w sali sportowej. Większość z nich, ponad 200 osób, to licealiści pierwszych klas, a pozostali - ich koleżanki i koledzy z lubartowskiego technikum.

W obecności dyrektorów, nauczycieli, w tym wychowaców, a także przedstawicieli rady rodziców, samorządu uczniowskiego oraz władz powiatu - młodzi bohaterowie tej uroczystości złożyli ślubowanie. Zgodnie z tekstem roty przysięgi ślubowali, że będą m.in. stale podnosić swoją wiedzę, rozwijać zainteresowania, pracować nad charakterem, aktywnie uczestniczyć w życiu uczniowskiej społeczności i bronić wartości ogólnoludzkich.

Do pierwszoklasistów kilka słów wsparcia wygłosili m.in. wicestarosta, Fryderyk Puła, przewodniczący rady rodziców - Przemysław Król i przewodniczący samorządu uczniowskiego - Adrian Ligęza. Do aktywności charytatywnej młodzież pierwszych klas zachęcali ponadto przedstawiciele Szkolnego Koła Wolontariatu. W ramach wydarzenia wychowawcy pierwszaków otrzymali od swoich uczniów swoje rysunkowe karykatury, w tym utrzymane w halloweenowej konwencji. Apel uświetnił występ Chóru Sanguszki, który wykonał m.in. "Dni, których jeszcze nie znamy" z repertuaru Marka Grechuty.

 

Osiedle Szaniawskiego w Lubartowie ogrzewanie ma, ale jeszcze nie na pełną moc. Problemem jest stara linia przesyłowa, niewystarczająca dla nowym pomp ciepła i fotowoltaiki

Straszyli zimnymi grzejnikami. Spółdzielnia dopina swego

zdjęcie ilustracyjne

Zboczeniec napastował kobiety w busie. Jest akt oskarżenia

W Lubartowie otworzą duży park handlowy. Będą promocje
Lubartów

W Lubartowie otworzą duży park handlowy. Będą promocje

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
Lubartów edukacja uczniowie ślubowanie I LO w Lubartowie

Pozostałe informacje

Tragedia w gminie Borki: Nie żyje 17-latek. Policja zatrzymała 13-letniego brata

Tragedia w gminie Borki: Nie żyje 17-latek. Policja zatrzymała 13-letniego brata

Rodzinna tragedia w gminie Borki. Nie żyje 17-latek. W sprawie zatrzymano jego 13-letniego brata.
„Galeria sztuki na świeżym powietrzu”. Najstarszy cmentarz w Lublinie skrywa wiele perełek
ZDJĘCIA
galeria

„Galeria sztuki na świeżym powietrzu”. Najstarszy cmentarz w Lublinie skrywa wiele perełek

Każdy był na nim chociaż raz. Na pewno ma tam pochowanego jakiegoś krewnego, przodka lub znajomego, ale mało kto wie, jaka jest jego historia. Właśnie, jego czy ich? Cmentarz przy Lipowej skrywa wiele tajemnic i perełek architektonicznych. Tuż przed świętem Wszystkich Świętych wybraliśmy się na spacer po "lipkach".
Coraz więcej młodych osób po udarze. Lublin znów w czołówce leczenia
ZDJĘCIA
galeria

Coraz więcej młodych osób po udarze. Lublin znów w czołówce leczenia

Jeszcze niedawno udar mózgu kojarzył się głównie z osobami starszymi. Dziś coraz częściej dotyka także ludzi młodych – nawet tych przed czterdziestką. Najmłodszy pacjent leczony z powodu udaru w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie miał zaledwie trzy i pół roku.
Wśród zamawianego sprzętu dla magazynu obrony cywillnej znalazły się m.in. zapory przeciwpowodziowe

Długa lista zakupów - miliony na obronę cywilną dla Puław

Agregaty prądotwórcze, zapory przeciwpowodziowe, przyczepy do wożenia wody pitnej, strażackie hełmy, mundury, motopompy - to część długiej listy zakupów, jakie czeka Miasto Puławy. Samorząd na rozwój obrony cywilnej otrzymał państwowe dotacje w łącznej wysokości ponad 3 mln zł.
Trzy gole w pierwszej połowie i po meczu. Avia wyeliminowała Flotę z STS Pucharu Polski

Trzy gole w pierwszej połowie i po meczu. Avia wyeliminowała Flotę z STS Pucharu Polski

Avia Świdnik melduje się w 1/8 finału STS Pucharu Polski. Piłkarze trenera Wojciecha Szaconia w pojedynku trzecioligowców okazali się lepsi od Floty Świnoujście, którą pokonali 3:0. Wszystkie gole padły w pierwszej połowie.
Uczyć się, rozwijać i bronić wartości. Tak ślubowali pierwszoklasiści z "Chopina"
Zdjęcia
galeria

Uczyć się, rozwijać i bronić wartości. Tak ślubowali pierwszoklasiści z "Chopina"

Uczniowie pierwszych klas I LO i Technikum Zawodowego nr 2 w Zespole Szkół nr 2 im. Ks. Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie, we wtorek stali się pełnoprawnymi członkami szkolnej społeczności. W trakcie uroczystego apelu złożyli ślubowanie.
Pół kilo w hotelu i trzy miesiące w areszcie. Policjanci zapukali o świcie

Pół kilo w hotelu i trzy miesiące w areszcie. Policjanci zapukali o świcie

Z pozoru zwykły hotelowy pokój w centrum Chełma okazał się kryjówką dla znacznych ilości narkotyków. Policjanci zabezpieczyli tam blisko pół kilograma marihuany, amfetaminy i mefedronu, zatrzymując 19-letniego mężczyznę, który już wcześniej miał na koncie podobne przestępstwa. Sąd nie miał wątpliwości — młody chełmianin trafił na trzy miesiące do aresztu.

11-latka złamała kręgosłup w sali zabaw. Właściciele obiektu zabrali głos

11-latka złamała kręgosłup w sali zabaw. Właściciele obiektu zabrali głos

Właściciele sali zabaw w Lublinie, w której w sobotę doszło do fatalnego wypadku, wydali oświadczenie. Po upadku na nienapompowaną poduszkę 11-letnia dziewczynka ma złamany kręgosłup.

Oszuści oferują bilety na mecz Polska-Holandia. Mieszkaniec regionu sporo stracił

Oszuści oferują bilety na mecz Polska-Holandia. Mieszkaniec regionu sporo stracił

33-latek z powiatu zamojskiego chciał kupić bilety na mecz Polska-Holandia. Niestety padł ofiarą oszustów i stracił kilkaset złotych.

Wielka fabryka amunicji. Szef MON: "To wielki dzień nie tylko dla Kraśnika"
Zdjęcia
galeria

Wielka fabryka amunicji. Szef MON: "To wielki dzień nie tylko dla Kraśnika"

Dzisiejsza inauguracja budowy fabryki amunicji 155 mm w Kraśniku to wielki dzień nie tylko dla Kraśnika, ale dla Polski i dla naszego bezpieczeństwa - podkreślił wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
Ponad 3 tys. osób bez wody pitnej. Wszystko przez bakterie

Ponad 3 tys. osób bez wody pitnej. Wszystko przez bakterie

Mieszkańcy kilku miejscowości w gminie Dzierzkowice nie mogą korzystać z wody z kranu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku wykrył bakterie coli w próbkach pobranych z wodociągu i uznał wodę za niezdatną do spożycia przez ludzi.
Jest 50 wakatów do obsadzenia. Służba więzienna rekrutuje

Jest 50 wakatów do obsadzenia. Służba więzienna rekrutuje

Jest praca w Służbie Więziennej. W sumie do obsadzenia jest 50 stanowisk w kilku zakładach karnych i aresztach w województwie lubelskim.

Sprzedaż nieruchomości Grupa Azoty Zakłady Azotowe w Puławach

Sprzedaż nieruchomości Grupa Azoty Zakłady Azotowe w Puławach

Robert Derewenda

Prezydent Duda nagradzał „szpilkostradę". Derewenda: Nie chcemy wojny politycznej

W 2016 roku prezydent Andrzej Duda nagrodził wrocławską „szpilkostradę” w konkursie „Lider Dostępności”. Niecałe dziesięć lat później radni z klubu PiS krytykują pomysł jej powstania na Starym Mieście w Lublinie. Czy to hipokryzja? Złośliwość polityczna? - Sama szpilkostrada nie jest zła. Chodzi o kolejność działań i o priorytety – tłumaczy Robert Derewenda z PiS.
„Dzień Wschodzi”. Unia Europejska to nie tylko pieniądze, ale wspólnota wartości i szans
DZIEŃ WSCHODZI
film

„Dzień Wschodzi”. Unia Europejska to nie tylko pieniądze, ale wspólnota wartości i szans

W dzisiejszym odcinku naszego cyklu „Dzień Wschodzi” gościmy Katarzynę Smyk, szefową Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. W rozmowie z Dziennikiem Wschodnim opowiedziała o ideach wspólnoty europejskiej, znaczeniu funduszy unijnych dla rozwoju regionów oraz o bezpieczeństwie i solidarności w obliczu współczesnych zagrożeń.

Najnowsze
Tragedia w gminie Borki: Nie żyje 17-latek. Policja zatrzymała 13-letniego brata

16:11 Tragedia w gminie Borki: Nie żyje 17-latek. Policja zatrzymała 13-letniego brata

16:00

„Galeria sztuki na świeżym powietrzu”. Najstarszy cmentarz w Lublinie skrywa wiele perełek

15:29

Coraz więcej młodych osób po udarze. Lublin znów w czołówce leczenia

15:01

Długa lista zakupów - miliony na obronę cywilną dla Puław

14:20

Trzy gole w pierwszej połowie i po meczu. Avia wyeliminowała Flotę z STS Pucharu Polski

14:16

Uczyć się, rozwijać i bronić wartości. Tak ślubowali pierwszoklasiści z "Chopina"

13:34

Pół kilo w hotelu i trzy miesiące w areszcie. Policjanci zapukali o świcie

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium
Tragedia w gminie Borki: Nie żyje 17-latek. Policja zatrzymała 13-letniego brata

Tragedia w gminie Borki: Nie żyje 17-latek. Policja zatrzymała 13-letniego brata

„Galeria sztuki na świeżym powietrzu”. Najstarszy cmentarz w Lublinie skrywa wiele perełek
galeria

„Galeria sztuki na świeżym powietrzu”. Najstarszy cmentarz w Lublinie skrywa wiele perełek

Coraz więcej młodych osób po udarze. Lublin znów w czołówce leczenia
galeria

Coraz więcej młodych osób po udarze. Lublin znów w czołówce leczenia

Wśród zamawianego sprzętu dla magazynu obrony cywillnej znalazły się m.in. zapory przeciwpowodziowe

Długa lista zakupów - miliony na obronę cywilną dla Puław

Trzy gole w pierwszej połowie i po meczu. Avia wyeliminowała Flotę z STS Pucharu Polski

Trzy gole w pierwszej połowie i po meczu. Avia wyeliminowała Flotę z STS Pucharu Polski

Uczyć się, rozwijać i bronić wartości. Tak ślubowali pierwszoklasiści z "Chopina"
galeria

Uczyć się, rozwijać i bronić wartości. Tak ślubowali pierwszoklasiści z "Chopina"

Tragedia w gminie Borki: Nie żyje 17-latek. Policja zatrzymała 13-letniego brata

Tragedia w gminie Borki: Nie żyje 17-latek. Policja zatrzymała 13-letniego brata

„Galeria sztuki na świeżym powietrzu”. Najstarszy cmentarz w Lublinie skrywa wiele perełek
galeria

„Galeria sztuki na świeżym powietrzu”. Najstarszy cmentarz w Lublinie skrywa wiele perełek

Coraz więcej młodych osób po udarze. Lublin znów w czołówce leczenia
galeria

Coraz więcej młodych osób po udarze. Lublin znów w czołówce leczenia

Wśród zamawianego sprzętu dla magazynu obrony cywillnej znalazły się m.in. zapory przeciwpowodziowe

Długa lista zakupów - miliony na obronę cywilną dla Puław

Trzy gole w pierwszej połowie i po meczu. Avia wyeliminowała Flotę z STS Pucharu Polski

Trzy gole w pierwszej połowie i po meczu. Avia wyeliminowała Flotę z STS Pucharu Polski

Uczyć się, rozwijać i bronić wartości. Tak ślubowali pierwszoklasiści z "Chopina"
galeria

Uczyć się, rozwijać i bronić wartości. Tak ślubowali pierwszoklasiści z "Chopina"

„Dzień Wschodzi”. Unia Europejska to nie tylko pieniądze, ale wspólnota wartości i szans
film

„Dzień Wschodzi”. Unia Europejska to nie tylko pieniądze, ale wspólnota wartości i szans

Karol Czubak ustrzelił w piątek dublet
galeria
film

Wreszcie przełamanie w Lublinie. Motor lepszy od Widzewa

Deszczowy początek, słoneczna sobota, spokojna niedziela
film

Deszczowy początek, słoneczna sobota, spokojna niedziela

„Dzień Wschodzi”. Bożena Lisowska: Polska jest na dobrej drodze wzrostu. Inwestujemy w nowoczesność i w ludzi
film

„Dzień Wschodzi”. Bożena Lisowska: Polska jest na dobrej drodze wzrostu. Inwestujemy w nowoczesność i w ludzi

Jak połączyć tradycję z nowoczesnością?
film

Jak połączyć tradycję z nowoczesnością?

Minister Kierwiński na terenie składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w miejscowości Niemce w woj. lubelskim
galeria
film

Pół miliarda złotych na ochronę ludności Lubelszczyzny. Minister Kierwiński: To dopiero początek

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wideo
„Dzień Wschodzi”. Unia Europejska to nie tylko pieniądze, ale wspólnota wartości i szans
DZIEŃ WSCHODZI

„Dzień Wschodzi”. Unia Europejska to nie tylko pieniądze, ale wspólnota wartości i szans

film
„Dzień Wschodzi”. Bożena Lisowska: Polska jest na dobrej drodze wzrostu. Inwestujemy w nowoczesność i w ludzi
film
DZIEŃ WSCHODZI

„Dzień Wschodzi”. Bożena Lisowska: Polska jest na dobrej drodze wzrostu. Inwestujemy w nowoczesność i w ludzi

„Dzień Wschodzi”. Prezydent Karol Nawrocki przyjedzie do Tomaszowa Lubelskiego
film
DZIEŃ WSCHODZI

„Dzień Wschodzi”. Prezydent Karol Nawrocki przyjedzie do Tomaszowa Lubelskiego

„Dzień Wschodzi”: „Halka” powraca w wielkim stylu – Opera Lubelska otwiera trzeci sezon premierą Moniuszki
film
DZIEŃ WSCHODZI

„Dzień Wschodzi”: „Halka” powraca w wielkim stylu – Opera Lubelska otwiera trzeci sezon premierą Moniuszki

„Dzień Wschodzi”. Po tragedii w Puławach strażacy apelują o czujność wobec czadu
film
Dzień Wschodzi

„Dzień Wschodzi”. Po tragedii w Puławach strażacy apelują o czujność wobec czadu

80 lat smaku i tradycji. Całuski pszczelowolskie idealne do kawy
film
DZIENNIK ZE SMAKIEM

80 lat smaku i tradycji. Całuski pszczelowolskie idealne do kawy

Jesień, czy to już ty? Prognoza pogody na weekend
film
PROGNOZA POGODY

Jesień, czy to już ty? Prognoza pogody na weekend

Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny
film
wideo

Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny

70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  
galeria
film
ZDJĘCIA I WIDEO

70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  

Podczas sesji rady miasta i gminy w Końskowoli mieszkańcy ostro sprzeciwili się farmie wiatrowej
galeria
film
zdjęcia, wideo

Końskowola: Emocje na sesji. Wiatrakowa uchwała odrzucona

Jakub Kępa: Nic nie musimy
film

Jakub Kępa: Nic nie musimy

Foto
„Galeria sztuki na świeżym powietrzu”. Najstarszy cmentarz w Lublinie skrywa wiele perełek
ZDJĘCIA

„Galeria sztuki na świeżym powietrzu”. Najstarszy cmentarz w Lublinie skrywa wiele perełek

galeria
Coraz więcej młodych osób po udarze. Lublin znów w czołówce leczenia
galeria
ZDJĘCIA

Coraz więcej młodych osób po udarze. Lublin znów w czołówce leczenia

Tropią zapomniane mogiły. Muzeum we Włodawie tworzy mapę grobów wojennych
galeria

Tropią zapomniane mogiły. Muzeum we Włodawie tworzy mapę grobów wojennych

Najlepsi gospodarze i ekologiczne perełki z Lubelskiego
galeria
ZDJĘCIA

Najlepsi gospodarze i ekologiczne perełki z Lubelskiego

Małe, duże i pstrokate - dziś kundelki mają swoje święto!
galeria
zdjęcia czytelników

Małe, duże i pstrokate - dziś kundelki mają swoje święto!

Nowy lubelski koziołek ma na imię Tomek.
galeria
ZDJĘCIA

Diagnosta z mikroskopem - koziołek-badacz pojawił się w Lublinie

Jesień w Lublinie. Spacer w poszukiwaniu ciepła i kolorów
galeria
ZDJĘCIA

Jesień w Lublinie. Spacer w poszukiwaniu ciepła i kolorów

„Odzyskać srebro” – poruszający wernisaż Doroty Mościbrodzkiej w Warsztatach Kultury
galeria

„Odzyskać srebro” – poruszający wernisaż Doroty Mościbrodzkiej w Warsztatach Kultury

Sołtys na medal? Poznaliśmy najlepszych z najlepszych
galeria
ZDJĘCIA

Sołtys na medal? Poznaliśmy najlepszych z najlepszych

Fantastyczny weekend w Lublinie trwa. Przenieś się do świata baśni i fantastyki
galeria
ZDJĘCIA

Fantastyczny weekend w Lublinie trwa. Przenieś się do świata baśni i fantastyki

Zaufani lekarze najmłodszych. Ranking polecanych pediatrów w Lublinie
galeria
ranking

Zaufani lekarze najmłodszych. Ranking polecanych pediatrów w Lublinie