Uczyć się, rozwijać i bronić wartości. Tak ślubowali pierwszoklasiści z "Chopina"

Ślubowanie na sztandar to jedna ze szkolnych tradycji, które symbolicznie rozpoczyna nowy etap w życiu uczniów. Pierwszoklasiści z zespołu szkół przy ul. Chopina w liczbie ponad 250, we wtorek stawili się na uroczystym apelu w sali sportowej. Większość z nich, ponad 200 osób, to licealiści pierwszych klas, a pozostali - ich koleżanki i koledzy z lubartowskiego technikum.

W obecności dyrektorów, nauczycieli, w tym wychowaców, a także przedstawicieli rady rodziców, samorządu uczniowskiego oraz władz powiatu - młodzi bohaterowie tej uroczystości złożyli ślubowanie. Zgodnie z tekstem roty przysięgi ślubowali, że będą m.in. stale podnosić swoją wiedzę, rozwijać zainteresowania, pracować nad charakterem, aktywnie uczestniczyć w życiu uczniowskiej społeczności i bronić wartości ogólnoludzkich.

Do pierwszoklasistów kilka słów wsparcia wygłosili m.in. wicestarosta, Fryderyk Puła, przewodniczący rady rodziców - Przemysław Król i przewodniczący samorządu uczniowskiego - Adrian Ligęza. Do aktywności charytatywnej młodzież pierwszych klas zachęcali ponadto przedstawiciele Szkolnego Koła Wolontariatu. W ramach wydarzenia wychowawcy pierwszaków otrzymali od swoich uczniów swoje rysunkowe karykatury, w tym utrzymane w halloweenowej konwencji. Apel uświetnił występ Chóru Sanguszki, który wykonał m.in. "Dni, których jeszcze nie znamy" z repertuaru Marka Grechuty.