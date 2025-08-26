Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Paweł Tetelewski (PGE MKS El-Volt Lublin): Zadowoli nas tylko jedno

Kamil Kozioł

(fot. Wojciech Szubartowski)

Rozmowa z Pawłem Tetelewskim, trenerem PGE MKS El-Volt Lublin

Jakie uczucia są obecne w trenerze przed startem sezonu Orlen Superligi?

- Wszyscy czekamy na ten poczatek. Najcięższy okres dla dziewczyn już za nimi. Najpierw czeka nas Superpuchar Polski, a w środę mecz z Ruchem Chorzów. Po to ciężko trenuje się i spędza godziny na siłowni czy bieżni, aby później móc zagrać przed własnymi kibicami.

Na kiedy zaplanował pan pierwszy szczyt formy?

- Wróciliśmy po dobrym graniu w Rumunii i na Węgrzech, gdzie graliśmy z dobrymi przeciwnikami. Mamy Superpuchar, później trzy mecze w odstępie dwóch tygodni. Następnie jest przerwa na reprezentację i ten czas będzie odpowiedni, aby kontuzjowane zawodniczki doszły do pełni zdrowia. Pewnie wówczas zaczniemy pracować już w pełnym składzie. Nie mogę jednak narzekać, bo w tym zestawieniu osobowym dziewczyny mocno pracowały i zostawiały serce na boisku.

Rozumiem, że w sobotnim meczu o Superpuchar Polski z KGHM MKS Zagłębie Lubin jeszcze nie ujrzymy 100 procent potencjału tej drużyny?

- Może tak być, ale na te pytania odpowiedzieć może sztab medyczny. Najbliższe dni pokażą, kto nam będzie mógł pomóc w sobotnim meczu.

Czy wyniki osiągnięte podczas turniejów w Rumunii i na Węgrzech zasiały w panu pewną niepewność?

- Nie patrzę na wyniki, graliśmy z zespołami, które będą chciały wygrać Ligę Mistrzyń. Daliśmy pograć wszystkim dziewczynom i można powiedzieć, że przeciwko europejskiej czołówce grały dziewczyny, które w poprzednim sezonie występowały nawet na parkietach I ligi. To jest jednak potrzebne, aby zrobić krok do przodu

Głównym celem na jesień jest awans do fazy grupowej Ligi Europejskiej. Czy w głowie ma pan już plan na rywalizację z Zagłębiem?

- Nie. Do listopada może się jeszcze dużo wydarzyć. Patrzymy na siebie i czekamy na kontuzjowane zawodniczki. Jak one wrócą, to będziemy silniejsi.

Jaki wynik pana zadowoli w tym sezonie?

- Zadowoli nas tylko jedno. W Lublinie zawsze liczy się gra o najwyższe trofea i będziemy o nie walczyć.

A kto może zagrozić drużynom z Lubina oraz Lublina?

- Nie śledzę sparingów innych ekip. Można powiedzieć, że ponownie będą to Kobierzyce, Gniezno czy Elbląg. Piotrcovia Piotrków Trybunalski na pewno też nie odda skóry za darmo.

Wymienił pan aż 6 zespołów. To oznacza, że poziom Orlen Superligi się wyrównuje?

- Myślę, że tak właśnie jest. Od szóstego miejsca do góry, każda ekipa chce się pokazać, zwłaszcza kiedy gramy na wyjeździe. Każdy chce wygrać z Zagłębiem czy Lublinem. To dobrze, bo polska liga idzie do przodu

Po sukcesie ubiegłorocznej imprezy sylwestrowej Chełm szykuje się na kolejną

Telewizyjny, miejski, albo żaden. Jaki będzie sylwester w Chełmie?

Brak imprezy zawsze kończy się narzekaniem, że w Chełmie nic się nie dzieje – stwierdził prezydent Jakub Banaszek, ogłaszając internetową ankietę na temat miejskiego sylwestra. Dzień później dodał: Reakcje były jednoznaczne. Chełm powinien celować w wydarzenie, które będzie promocją naszego miasta w całej Polsce.
Awansowani nauczyciele z zamojskich placówek oświatowych
LISTA

Do szkoły pójdą z awansem. Jest 33 nowych nauczycieli mianowanych

Rok szkolny 2024/2025 kończyli jako nauczyciele początkujący, a kolejny, już za kilka dni rozpoczną jako mianowani. Bo w międzyczasie przystąpili do egzaminów i pozytywnie je przeszli. 33 zamojskich pedagogów odebrało dokumenty zaświadczające o ich awansie zawodowym.
Zderzenie dwóch samochodów w Anielinie. Jedna osoba ranna

Zderzenie dwóch samochodów w Anielinie. Jedna osoba ranna

Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych w Anielinie (powiat puławski) na drodze nr 12 zablokowany jest jeden pas ruchu. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać nawet do godziny 21.
Arkadiusz Pelczar (z prawej) i Mariusz Kaźmierczak postanowili połączyć siły w celu rozwoju lokalnej koszykówki

Start i Torpeda łączą siły

MKS Start S.A. Lublin podpisał umowę o współpracy z Klubem Sportowym Torpeda Lublin. Ma ona objąć szkolenie, wymianę doświadczeń, wspólne inicjatywy sportowe, treningi, udział w turniejach oraz możliwość kontynuowani koszykarskiego rozwoju zawodników KS Torpeda w barwach MKS Start Lublin. Dla Torpedy, która funkcjonuje od 2018 r., to szansa na zrobienie kolejnego kroku w rozwoju tego bardzo ambitnego projektu. Z kolei Start uzyska w ten sposób możliwość dostępu do dużej grupy utalentowanych lublinian, którzy trenują w strukturach Torpedy.
Zamojski Szpital Niepubliczny w Zamościu

Najgorszy rok w historii. Zamojski szpital na sporym minusie

Tak źle nie było od 20 lat. Dla Zamojskiego Szpitala Niepublicznego, który zawsze notował zyski, zeszły rok skończył się stratą. I to niemałą, na poziomie ponad 2,4 mln zł.

Mandat na 5 000 złotych i 15 punktów. Musi też zdać egzamin

Mandat na 5 000 złotych i 15 punktów. Musi też zdać egzamin

27-letni kierowca Mercedesa na drodze S12 w Puławach jechał z prędkością 173 km/h. Atrzymanie przez policję nie skończyło się tylko na mandacie i punktach.
Dożynki powiatu bialskiego w 2024 roku
7 września 2025, 11:00

Powiat bialski będzie bawił się na dożynkach w Janowie Podlaskim. Zagra Don Vasyl

Gminy z całego powiatu bialskiego będą bawić się na dożynkach w Janowie Podlaskim. Gwiazdą niedzielnego święta (7 września) będzie m.in. Don Vasyl.

Żelazny Obrońca-25: Wojsko jedzie na poligony i apeluje do mieszkańców Lubelszczyzny
UWAGA
galeria

Żelazny Obrońca-25: Wojsko jedzie na poligony i apeluje do mieszkańców Lubelszczyzny

To największe wojskowe ćwiczenia w tym roku, w których bierze udział 34 tys. żołnierzy polskich i sojuszniczych. To oznacza też wojskowe kolumny na drogach województwa lubelskiego. Jest też ważny apel do mieszkańców Lubelszczyzny.
Dożynki gminy Sosnowica 2025. Koncerty, rywalizacja sołectw i pokaz laserowy
NASZ PATRONAT
30 sierpnia 2025, 12:00

Dożynki gminy Sosnowica 2025. Koncerty, rywalizacja sołectw i pokaz laserowy

Tradycja i zabawa w jednym – tak zapowiadają się tegoroczne Dożynki Gminy Sosnowica. Organizatorzy przygotowali bogaty program: od uroczystej mszy i obrzędów dożynkowych, przez występy zespołów i koncerty, aż po pokaz laserowy i dyskotekę pod gwiazdami. A wszystko w sobotę, 30 sierpnia.
Maciej Stolarczyk (Górnik Łęczna): Mojemu zespołowi po meczu z Wieczystą należą się słowa uznania

Maciej Stolarczyk (Górnik Łęczna): Mojemu zespołowi po meczu z Wieczystą należą się słowa uznania

W poniedziałek Górnik Łęczna zanotował piąty remis z rzędu. Tym razem z Wieczystą Kraków 2:2. Jak spotkanie oceniają trenerzy obu ekip?
Paweł Golański przyznaje, że Motor nie dokona żadnych "panicznych" transferów

Transfery w Motorze Lublin? „Zrealizowaliśmy plany w stu procentach”

Po pięciu rozegranych meczach Motor Lublin ma na koncie tylko pięć punktów. Oczekiwania były zdecydowanie większe. Żółto-biało-niebiescy mają sporo problemów w defensywie, ale okazuje się, że nie będą próbowali ich rozwiązać kolejnymi transferami.
Mama z promilami. Wiozła dwoje dzieci i wjechała do rowu

Mama z promilami. Wiozła dwoje dzieci i wjechała do rowu

Na szczęście zdrowiu dzieci nie zagraża żadne niebezpieczeństwo. Ponad promil alkoholu w organizmie miała 34-latka z gminy Karczmiska, która w aucie wiozła swoje dzieci w wieku 9 i 12 lat. Straciła panowanie nad pojazdem i zjechała do przydrożnego rowu.
Policjanci weszli oknem, a poszukiwany schował się w wersalce

Policjanci weszli oknem, a poszukiwany schował się w wersalce

39-latek poszukiwany dwoma listami gończymi ukrywał się ostatnio za granicą. Ale teraz wpadł na terenie jednej z posesji w gminie Ruda Huta. I nie pomogło mu to, że schował się w wersalce.
Mężczyzna wygłaszający przemowę na konferencji

Jak sprawnie i szybko zorganizować perfekcyjną konferencję w Lublinie?

Organizacja konferencji wymaga nie tylko dopracowania programu wydarzenia, ale także wyboru idealnego miejsca. Właśnie dlatego warto korzystać z narzędzi, które skracają czas poszukiwań i ułatwiają podjęcie najlepszej decyzji. Jednym z nich jest serwis Konferencje.pl, który zawiera największą bazę sal konferencyjnych w Polsce. Serwis ten pomaga firmom, instytucjom i organizacjom w planowaniu spotkań biznesowych w całej Polsce – w tym także w Lublinie.
PKO BP EKSTRAKLASA
4. KOLEJKA

Wyniki:

Arka Gdynia  - Pogoń Szczecin 2-1
Górnik Zabrze - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 0-1
Jagiellonia Białystok - Cracovia 5-2
Korona Kielce - Radomiak Radom 3-0
Lechia Gdańsk - Motor Lublin 3-3
Legia Warszawa - GKS Katowice 3-1
Widzew Łódź - Wisła Płock 1-1
Piast Gliwice - Lech Poznań przełożony
Raków Częstochowa - Zagłębie Lubin przełożony

Tabela:

1. Wisła Płock 4 10 7-2
2. Legia 3 7 5-1
3. Radomiak 4 7 9-6
4. Widzew 4 7 7-4
5. Bruk-Bet 4 7 6-3
6. Cracovia 4 7 10-8
7. Jagiellonia 3 6 8-8
8. Górnik 4 6 4-4
9. Lech 3 6 7-8
10. Arka 4 5 3-3
11. Korona 4 4 4-5
12. Pogoń 4 4 7-9
13. Motor 3 4 5-7
14. Raków 3 3 3-5
15. Zagłębie 3 2 3-4
16. Katowice 4 1 3-9
17. Piast 2 0 0-3
18. Lechia 4 -3 9-11

