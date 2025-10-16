Lublin lubi zwierzaki. W tych miejscach zjesz, poczytasz czy zrobisz zakupy w towarzystwie pupila

Lublin zaprasza firmy i instytucje do udziału w kolejnej edycji akcji „Miejsce przyjazne zwierzętom”. Dzięki niej mieszkańcy mogą załatwiać codzienne sprawy w towarzystwie swoich pupili, bez konieczności zostawiania ich w domu.
– Dzięki zaangażowaniu lokalnych przedsiębiorców i instytucji Lublin staje się coraz bardziej przyjaznym miastem również dla zwierząt. Chcemy, by opiekunowie mogli bez obaw odwiedzać sklepy, urzędy czy biblioteki w towarzystwie swoich czworonogów. Każde kolejne miejsce przyjazne zwierzętom to realna poprawa komfortu życia mieszkańców i ich pupili – podkreśla Blanka Rdest, dyrektor Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin.
Akcja powstała w ramach IX edycji Budżetu Obywatelskiego. Naklejka z hasłem „Zwierzaki mile widziane” pojawiła się już na drzwiach ponad 150 miejsc. W akcji udział biorą m.in. urzędy, biblioteki, restauracje i sklepy. To prosty sposób, by pokazać, że w danym punkcie można pojawić się z pupilem.
Miasto ogłosiło właśnie kolejny nabór uczestników. Zgłoszenia można przesyłać na adres: komunalna@lublin.eu (z dopiskiem „Miejsce przyjazne zwierzętom”). Do akcji mogą dołączyć wszystkie podmioty, które umożliwiają lub planują umożliwić wstęp opiekunom ze zwierzętami.
Lista miejsc przyjaznych zwierzętom
Restauracje:
- Restauracja Magia, ul. Grodzka 2 w Lublinie
- Bombardino Tratorria, ul. Gęsia 5 w Lublinie
- Bombardino Botanik, ul. Sławinkowska 15 a w Lublinie
- Ostro Klubokawiarnia, ul. Krakowskie Przedmieście 25 w Lublinie
- The White Bear Coffee, ul. Krakowskie Przedmieście 34 w Lublinie
- Studnia – restauracja, klubokawiarnia, ul. Krakowskie Przedmieście 22 w Lublinie
- Ćma – bistro, ul. Krakowskie Przedmieście 32 w Lublinie
- Kawiarnia Nie Wylej, ul. Żwirki i Wigury 4 w Lublinie
- Restauracja Legendy Miasta, Aleja Solidarności 7 w Lublinie
- Restauracja EL Tiempo, ul. Królowej Bony 8 w Lublinie
- Lodziarnia BOSKO, ul. Krakowskie Przedmieście 4, ul. Krakowskie Przedmieście 61 w Lublinie
- Pizzeria Da Grasso, ul. Lwowska 12F w Lublinie
- Pub u Szewca, ul. Grodzka 18 w Lublinie
- Pizzeria PizzaLover, ul. Nowy Świat 41A w Lublinie
- Queen Mama, ul. Grodzka 16 w Lublinie
- Queso Mexican Bar, ul. Świętoduska 4 w Lublinie
- Pijalnia Czekolady Wedel, ul. Krakowskie Przedmieście 38 w Lublinie
- Bistro Wytrawny, ul. Krakowskie Przedmieście 3 w Lublinie
- Mojo - Kuchnia i przyjaciele, ul. Idziego Radziszewskiego 8 w Lublinie
- Trybunalska City Pub, ul. Rynek 4 w Lublinie
- Kebab u Prawdziwego Polaka
- Garmażerka SMAQ, ul. Wigilijna 2b/U1
- Unicorn Lounge&Club, ul.Narutowicza 9
Centra handlowe i sklepy:
- Sklep wielobranżowy „DAGMA” Dagmara Samoń, Al. Racławickie 17 w Lublinie
- Sklep Rowerowy Dobre Rowery 24, ul. Wojciechowska 5A, ul. Gęsia 5, ul. Fabryczna 2 (C.H. Gala) w Lublinie
- Sklep Zoologiczny Taurus, ul. Zbożowa 69 w Lublinie
- Agencja interaktywna Freeline, ul. Narutowicz 61 w Lublinie
- Skende Shopping, al. Spółdzielczości Pracy 88 w Lublinie
- Zdrowa Micha Sklep Zoologiczny, ul. Dożynkowa 13a w Lublinie
- Ambasada Elektroniki, ul. T. Zana 29/10 w Lublinie
- Sklep P.H.U MOTOKASIA, ul. Bursaki 19 w Lublinie
- Salon optyczny Sfera oczu, ul. Lipowa 4a w Lublinie
- Sklep Colorado, ul. Zamojska 43 w Lublinie
- ATUT-BIS Materiały budowlane, ul. Energetyków 5 w Lublinie
- Salon z damską bielizną Body, ul. Lubartowska 21 w Lublinie
- Antykwariat Amit s.c., ul. Krakowskie Przedmieście 41 w Lublinie
- Księgarnia Językowa BOOKLAND, ul. Krakowskie Przedmieście 52 w Lublinie
- Księgarnia Lublinianka, ul. Krakowskie Przedmieście 58 w Lublinie
- Księgarnia Tak (Auchan), ul. Chodźki 14 w Lublinie
- Babska szafa - Ekskluzywny Komis Odzieżowy, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 59 w Lublinie
- Media Markt, ul. Tomasza Zana 31 w Lublinie
- Sklep Spartans ASG, ul. Władysława Kunickiego 54 w Lublinie
- Dyskont Odzieżowy Lookbook, Al. Racławickie 24A
- Salon Kwiatowy Łezka, ul. Kołłątaja 5 w Lublinie
- Butik z odzieżą damską Vestina, ul. Jutrzenki 10/23a w Lublinie
- Polski Sklep Orlik, ul. Hutnicza 20b w Lublinie
- Hanesco Sp. z o.o., ul. Nałęczowska 73 w Lublinie
- Salon VOLTMAX CENTER - OZE i Elektromobilność, ul. Nałęczowska 75 w lublinie
- Bisicomp, ul. Franciszka Kleeberga 12a w Lublinie
- Salon Optyczny - Legend OPTIK, ul. Krakowskie Przedmieście 55 w Lublinie
- Sklep z klockami LEGO "Klocek" ul. Kryształowa 8 lokal U5 w Lublinie
- Studio Florystyczne Kwiaty Paproci, ul. Nałęczowska 20
- Inżynieria Rowerowa - sklep rowerowy, ul. Rusałka 17a
- Super Sklep - outlet, ul. Jana Sawy 10
- Pracownia Optyczna, ul. Nicolo Paganiniego 23
- Sklep Podkowa Natural Horsemanship, ul. Zemborzycka 16A
Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego:
- Filia nr 2, ul. Peowiaków 12
- Filia nr 3, ul. Hutnicza 20 A
- Filia nr 5, ul. Krochmalna 13
- Filia nr 6, Al. Racławickie 22
- Filia nr 8, ul. Zuchów 2
- Filia nr 9, ul. Krańcowa 106
- Filia nr 12, ul. Żelazowej Woli 7
- Filia nr 13, ul. Grażyny 13
- Filia nr 15, ul. Wajdeloty 15
- Filia nr 16, ul. Kasztanowa 1
- Filia nr 17, ul. Przyjaźni 11A
- Filia nr 18, ul. Głęboka 8A
- Filia nr 19, ul. W. kunickiego 89
- Filia nr 20, ul. Krężnicka 20
- Filia nr 21, ul. Rynek 11
- Filia nr 22, ul. Z. Herberta 14
- Filia nr 24, ul. Juranda 7
- Filia nr 25, ul. Sympatyczna 16
- Filia nr 26, ul. Leonarda 16
- Filia nr 27, Al. Racławickie 22
- Filia nr 29, ul. J. Kiepury 5
- Filia nr 30, ul. Braci Wieniawskich 5
- Filia nr 31, ul. Nałkowskich 104
- Filia nr 32, ul. Szaserów 13-15
- Filia nr 34, ul. Judyma 2A
- Filia nr 36, ul. Zygmunta Augusta 15
- Filia nr 37, ul. Bazylianówka 85
- Filia nr 38, ul. Relaksowa 25
- Filia nr 39, ul. Głuska 138
- Filia nr 40 BIBLIOTEKA NA POZIOMIE, ul. Sławin 20
- AMERICAN CORNER, ul. Szaserów 13-15
Placówki oświatowe:
- Przedszkole nr 87, ul. Jacka Woronieckiego 11 Lublinie
- Przedszkole Specjalne nr 11, ul. Młodej Polski 30 Lublinie
- IX LO im. Mikołaja Kopernika w Lublinie, ul. Andrzeja Struga 6 Lublinie
- VI LO im. H. Kołłątaja w Lublinie, ul. Adama Mickiewicza 36 Lublinie
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Przyjaźni 12 Lublinie
- Bursa Szkolna nr 2, ul. Dolna Panny Marii 65 Lublinie
- Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, ul. Bursaki 12 Lublinie
Instytucje kultury:
- Dzielnicowy Dom Kultury Węglin, ul. Judyma 2a w Lublinie
- Dzielnicowy Dom Kultury Czuby Południowe, ul. Wyżynna 16 w Lublinie
- Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją”, ul. Grodzka 11(patio i teren zielony za budynkiem przy Zaułku Panasa) oraz ul. B. Chrobrego 18 w wyznaczonych przestrzeniach budynku
- Wirydarz Centrum Kultury, ul. Peowiaków 12 w Lublinie
- Centrum Spotkania Kultur, plac Teatralny 1 w Lublinie
- Muzeum Wsi Lubelskiej, al. Warszawska 96 w Lublinie
- Warsztaty Kultury, ul. Grodzka 3, ul. Grodzka 5a, ul. Grodzka 7, Zaułek Hartwigów ul. Kowalska 3 w Lublinie
- Galeria Labirynt, ul. ks. J. Popiełuszki 5 w Lublinie
- Dom Koziołka Lubelskiego, ul. Świętoduska 20
Inne:
- Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE”, ul. Bernardyńska 5 w Lublinie
- Fundacja 8kolor, ul. Nadbystrzycka 39/29 w Lublinie
- Lokalna Organizacja Turystyczna Metropolia Lublin, ul. Jezuicka 1/3 w Lublinie
- Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej i Kulturalnej, ul. Krakowskie Przedmieście 6 w Lublinie
- Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Wojciechowska 9A w Lublinie
- MOSIR Błonia wokół stadionu Arena oraz tereny wokół Zalewu Zemborzyckiego z wyłączeniem Słonecznego Wrotkowa
- U4 Ubezpieczenia ul. Wędrowna 6/U92, ul. Chodźki 26/U6, ul. Chopina 14/8, ul. Przyjaźni 36, ul. Pana Balcera 6a w Lublinie
- Biuro Nieruchomości KNC, ul. Krótka 4 /ul. Jasna 8 w Lublinie
- ADM Centrum Sp. z o. o., ul. Lubartowska 27/29 w Lublinie
- P.W. KONKRET Sp.J., ul. Górna 3/2 w Lublinie
- Zarząd Nieruchomości Komunalnych, ul. Grodzka 12 w Lublinie
- M-Studio Magdalena Mirosław, ul. Wyżynna 216 w Lublinie
- Fundacja Szpilka, ul. 3 Maja 22/4 w Lublinie
- Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie, ul. Sądowa 5
- Spółka Doradztwa Podatkowego MDR Consulting Sp. z o.o., al. Kompozytorów Polskich 5 lok. U5 w Lublinie
- Studio Reklamy DUO-GRAW Edyta Ścibura, ul. Pawia 7/2 w Lublinie
- PFRON Odział Lubelski, ul. Władysława Kunickiego 59 w Lublinie
- Instytut Diagnozy i Terapii Logos, ul. Jana Sawy 1A/50A w Lublinie
- MOTOVOLT SERVICE - Warsztat Samochodowy, ul. Nałęczowska 75 w Lublinie
- Instytut Aktywizacji i Rozwoju: Biuro - ul. Probostwo 34 w Lublinie, Przestrzeń Młodzieżowa - ul. Prusa 2 w Lublinie
- Zarządzanie Nieruchomościami Andrzej Borowicz, ul. Narutowicza 30/6 w Lublinie
- Biuro Uczniowskiego Klubu Sportowego "Widok", ul. Filaretów 44/9 w Lublinie
- Studia Fotografii Artystycznej, ul. Czechowska 24/2 w Lublinie
Urzędy i instytucje:
- Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkarskie, ul. Franciszka Stefczyka 30
Budynki Urzędu Miasta Lublin
- Biuro Obsługi Mieszkańców, ul. Szaserów 13/15
- Biuro Obsługi Mieszkańców, ul. Kleeberga 12a
- Biuro Obsługi Mieszkańców, ul. Wieniawska 14
- Biuro Obsługi Mieszkańców, Plac Króla Władysława Łokietka 1
- Biuro Obsługi Mieszkańców, Filaretów 44
- Ratusz, plac Króla Władysława Łokietka 1
- ul. Lipowa 27 – Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego
- ul. Podwale 3a – Wydział Inwestycji i Remontów
- ul. Rynek 1 – Trybunał Koronny, Urząd Stanu Cywilnego
- ul. Rynek 8 – Centrum Współpracy Międzynarodowej, Kancelaria Prezydenta
- ul. Wieniawska 14 – Wydział Budżetu i Księgowości, Wydział Architektury i Budownictwa, Wydział Planowania, Wydział Geodezji, Wydział Gospodarowania Mieniem i Energią, Wydział Podatków, Wydział Egzekucji
- Plac Litewski 1 – Biuro Kadr, Biuro Zamówień Publicznych, Wydział Strategii i Przedsiębiorczości
- ul. Złota 2 – Wydział Kultury, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków i Rewitalizacji
- ul. Peowiaków 13 – Wydział Spraw Mieszkaniowych, Wydział Funduszy Europejskich
- ul. Peowiaków 11 – Biuro Partycypacji Społecznej
- ul. Tomasza Zana 38 – Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej, Wydział Ochrony Środowiska, Wydział Gospodarowania Mieniem i Energią, Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych
- ul. Rybna 7 – Biuro Rozwoju Turystyki
- ul. Kowalska 4 – Biuro Bezpieczeństwa Informacji
- ul. Jezuicka 1-3 – Biuro Rozwoju Turystyki
- ul. Okopowa 11 – Wydział Informatyki i Telekomunikacji
- ul. Leszczyńskiego 23 – Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych
- ul. Leszczyńskiego 14 – Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
- ul. Krochmalna 13i – Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością
- ul. Czechowska 19a – Wydział Komunikacji