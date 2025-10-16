WSEI świętuje 25-lecie i rekordową liczbę studentów

– Miałam do wyboru podobny kierunek na uniwersytecie medycznym, ale zdecydowałam się na WSEI. Przeważyła jakość kształcenia i sprzęt dydaktyczny – mówi Nikola, studentka fizjoterapii. Podobną opinię wyraziła Wiktoria. – W przyszłości chcę pomagać piłkarzom, bo sam jestem sportowcem – dodał Jakub, także student pierwszego roku fizjoterapii.

Rektor uczelni, prof. dr hab. inż. Marek Opielak, w mowie otwierającej uroczystość rozpoczęcia roku akademickiego, przypomniał pierwszą inaugurację, która odbyła się na Zamku Lubelskim. – Wtedy było 368 studentów. Dziś mamy niemal 12 tysięcy. To efekt pracy i zaangażowania pani prezydent Teresy Bogackiej – podkreśla. Na studia w WSEI aplikowali studenci z 99 krajów. Dziś uczelnia ma prawo nadawania tytułu doktora oraz przeprowadzania habilitacji.

Uroczystość była też okazją do wręczenia doktoratu honoris causa Teresie Bogackiej, założycielce i prezydent uczelni. - Doktorat honoris causa to coś, o czym nawet nie śmiałam marzyć i - w pewnym sensie - zwieńczenie największej przygody mojego życia. Dziękuję wszystkim - powiedziała Prezydent Teresa Bogacka.

Druga część obchodów – jubileuszowa gala z wyróżnieniami dla partnerów i pracowników – odbędzie się 18 października o godz. 16 w Centrum Spotkania Kultur.