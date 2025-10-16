W niedzielę półmaraton. Będą spore utrudnienia

Bieg odbywać się będzie od 9 do 12. Start i meta tegorocznego półmaratonu zlokalizowana została na lekkoatletycznym stadionie przy al. Piłsudskiego.

Cała trasa wiedzie przez Al. Zygmuntowskie (przez Most Kultury, a potem bulwarem Stanisława Zalewskiego do al. Piłsudskiego), al. Piłsudskiego, Lubelskiego Lipca 80, Cukrownicza, Stadionowa (do Parku Ludowego), Muzyczna, Nadbystrzycka, Jana Pawła II, rondo Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, rondo ks. Emiliana Kowcza, Jana Pawła II, Roztocze, Orkana, Armii Krajowej, Bohaterów Monte Cassino, rondo Nauczycieli Tajnego Nauczania, Głęboka, Narutowicza, Ochotnicza, Szczerbowskiego.

– Bieg ulicami odbędzie się przy ograniczonym ruchu. Bezpieczeństwo uczestniczek i uczestników imprezy sportowej zapewnią służby porządkowe organizatora, a nad ruchem drogowym czuwać będą służby policyjne przy współpracy z funkcjonariuszami Straży Miejskiej Miasta Lublin. Przewidywana liczba uczestników to ok. 1000 osób – informuje Justyna Góźdź z biura prasowego prezydenta.

Zmiany czekają też pasażerów MPK. Objazdami w godzinach biegu pojadą autobusy i trolejbusy łącznie aż 22 linii. W przypadku czterech linii wyłączone będą niektóre przystanki na trasie, a cztery kolejne linie będą w tym okresie całkowicie zawieszone. Ze szczegółową informacją dotyczącą zmian w kursowaniu komunikacji miejskiej można zapoznać się na stronie ZDTM pod tym linkiem.