Prezydent docenił nauczycieli. Podziękowania, wzruszenia i nagrody

Sala SP nr 6 wypełniła się tego dnia po brzegi. Na scenie pojawili się nauczyciele, dyrektorzy i przedstawiciele władz miasta, by wspólnie świętować Dzień Edukacji Narodowej. Atmosfera była podniosła, ale też pełna emocji – wdzięczności, wzruszenia i dumy z pracy, która choć niełatwa, przynosi ogromną satysfakcję.

– Dzień Edukacji Narodowej to moment, kiedy możemy wszystkim Państwu podziękować za wykonywaną misję, poświęcenie i przekazywanie wiedzy, doświadczeń, pasji i marzeń – mówił prezydent Chełma Jakub Banaszek, zwracając się do zgromadzonych pedagogów. – Tylko Wy wiecie, ile kosztuje to wyrzeczeń, poświęcenia, ale też trudnych emocji. Dlatego tym bardziej cieszę się, że dziś mogę nagrodzić tych z Państwa, którzy zostali uznani za zasługujących na wyróżnienie – dodał.

Nagrody Prezydenta Miasta Chełm

Za szczególne osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze Prezydent przyznał nagrody finansowe: 3700 zł dla nauczycieli oraz od 2000 do 5000 zł dla dyrektorów.

W gronie nagrodzonych znaleźli się dyrektorzy chełmskich placówek:

Anna Sieciechowicz (PM 10), Danuta Zagórska (PM 13), Jolanta Konopko (ZSP 3), Beata Tomaszczuk (SP 8), Anna Błachnio (SP 5), Bożena Goszczyńska (SP 7), Beata Duda-Kalisio (SP 6), Edyta Chudoba (ZSEiM), Marzena Koprukowniak (IV LO), Marta Mazurek (ZSGiH), Grzegorz Czyżyk (ZST), Małgorzata Kwiecińska (ZWiPPP 1), Agnieszka Gajewska (ZWiPPP 2) i Jacek Gumienny (MDK).

Wyróżniono również kilkudziesięciu pedagogów z przedszkoli, szkół podstawowych, liceów oraz zespołów szkół. Wśród nich znaleźli się m.in.:

Marzanna Piech (PM 2),

Sylwia Reszota (PM 5),

Agnieszka Skubisz (PM 6),

Ewelina Kolanowska (PM 11),

Joanna Zygarlicka (PM 12),

Magdalena Cisak-Soszyńska (PM 13),

Henryka Janiuk (PM 14), Jolanta Szwed (PM 15),

Monika Wawryniuk (SP 1),

Mariusz Kujawa, Natalia Kwiatek, Bożena Szychulec i Anna Kaźmierczak (wszyscy ZSP 3),

Ewa Osińska (SP 4),

Elżbieta Zakrzewska-Makaryczew (SP 5),

Beata Łukaszewska-Breś (SP 6),

Urszula Jemielniak (SP 7),

Karolina Nadolska-Tatys (SP 8),

Zofia Płocienniak (II LO),

Katarzyna Śliwińska (IV LO),

Ireneusz Wojtaszak, Halina Smyk i Beata Świderska (ZST),

Artur Kuba (ZSBG),

Jarosław Kapeluszny (ZSEiM),

Beata Śmigielska (ZSGiH),

Monika Bitner (CKZiU),

Anna Połczyńska-Czwalińska (ZWiPPP 1),

Ewelina Żyłka (ZWiPPP 2),

Monika Orłowska (ZNP),

Katarzyna Janicka (ZZNWF),

Elżbieta Krzywicka i Aleksandra Borysiewicz (MDK).

Podziękowania i medale od Kuratorium

Życzenia pedagogom złożyła również Teresa Mościcka, dyrektor chełmskiej Delegatury Kuratorium Oświaty, reprezentująca Lubelskiego Kuratora Oświaty Tomasza Szabłowskiego.

– To dzięki Wam młodzi ludzie zdobywają narzędzia, które pozwalają im odnaleźć się we współczesnym świecie – pełnym wyzwań, ale też nieograniczonych możliwości – podkreśliła T. Mościcka, dziękując za codzienną pracę i zaangażowanie nauczycieli.

Z okazji stulecia Kuratorium Oświaty w Lublinie, specjalne medale za wzorowe prowadzenie placówek i wkład w rozwój edukacji otrzymają 20 października: Marta Mazurek (ZSGiH), Edyta Chudoba (ZSEiM), Marzena Koprukowniak (IV LO), Dorota Hurko (PM 5), Danuta Zagórska (PM 13) oraz Halina Kiełb (PM 14).

– Dziękuję wszystkim pedagogom za ich nieoceniony wkład w kształtowanie przyszłości młodych mieszkańców Chełma – podsumował prezydent Banaszek.