Prezydent docenił nauczycieli. Podziękowania, wzruszenia i nagrody

W środę (15 października) w Szkole Podstawowej nr 6 w Chełmie odbyły się miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Wyróżniono kilkudziesięciu nauczycieli i dyrektorów – za pasję, poświęcenie i serce oddane uczniom.
Sala SP nr 6 wypełniła się tego dnia po brzegi. Na scenie pojawili się nauczyciele, dyrektorzy i przedstawiciele władz miasta, by wspólnie świętować Dzień Edukacji Narodowej. Atmosfera była podniosła, ale też pełna emocji – wdzięczności, wzruszenia i dumy z pracy, która choć niełatwa, przynosi ogromną satysfakcję.
– Dzień Edukacji Narodowej to moment, kiedy możemy wszystkim Państwu podziękować za wykonywaną misję, poświęcenie i przekazywanie wiedzy, doświadczeń, pasji i marzeń – mówił prezydent Chełma Jakub Banaszek, zwracając się do zgromadzonych pedagogów. – Tylko Wy wiecie, ile kosztuje to wyrzeczeń, poświęcenia, ale też trudnych emocji. Dlatego tym bardziej cieszę się, że dziś mogę nagrodzić tych z Państwa, którzy zostali uznani za zasługujących na wyróżnienie – dodał.
Nagrody Prezydenta Miasta Chełm
Za szczególne osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze Prezydent przyznał nagrody finansowe: 3700 zł dla nauczycieli oraz od 2000 do 5000 zł dla dyrektorów.
W gronie nagrodzonych znaleźli się dyrektorzy chełmskich placówek:
Anna Sieciechowicz (PM 10), Danuta Zagórska (PM 13), Jolanta Konopko (ZSP 3), Beata Tomaszczuk (SP 8), Anna Błachnio (SP 5), Bożena Goszczyńska (SP 7), Beata Duda-Kalisio (SP 6), Edyta Chudoba (ZSEiM), Marzena Koprukowniak (IV LO), Marta Mazurek (ZSGiH), Grzegorz Czyżyk (ZST), Małgorzata Kwiecińska (ZWiPPP 1), Agnieszka Gajewska (ZWiPPP 2) i Jacek Gumienny (MDK).
Wyróżniono również kilkudziesięciu pedagogów z przedszkoli, szkół podstawowych, liceów oraz zespołów szkół. Wśród nich znaleźli się m.in.:
- Marzanna Piech (PM 2),
- Sylwia Reszota (PM 5),
- Agnieszka Skubisz (PM 6),
- Ewelina Kolanowska (PM 11),
- Joanna Zygarlicka (PM 12),
- Magdalena Cisak-Soszyńska (PM 13),
- Henryka Janiuk (PM 14), Jolanta Szwed (PM 15),
- Monika Wawryniuk (SP 1),
- Mariusz Kujawa, Natalia Kwiatek, Bożena Szychulec i Anna Kaźmierczak (wszyscy ZSP 3),
- Ewa Osińska (SP 4),
- Elżbieta Zakrzewska-Makaryczew (SP 5),
- Beata Łukaszewska-Breś (SP 6),
- Urszula Jemielniak (SP 7),
- Karolina Nadolska-Tatys (SP 8),
- Zofia Płocienniak (II LO),
- Katarzyna Śliwińska (IV LO),
- Ireneusz Wojtaszak, Halina Smyk i Beata Świderska (ZST),
- Artur Kuba (ZSBG),
- Jarosław Kapeluszny (ZSEiM),
- Beata Śmigielska (ZSGiH),
- Monika Bitner (CKZiU),
- Anna Połczyńska-Czwalińska (ZWiPPP 1),
- Ewelina Żyłka (ZWiPPP 2),
- Monika Orłowska (ZNP),
- Katarzyna Janicka (ZZNWF),
- Elżbieta Krzywicka i Aleksandra Borysiewicz (MDK).
Podziękowania i medale od Kuratorium
Życzenia pedagogom złożyła również Teresa Mościcka, dyrektor chełmskiej Delegatury Kuratorium Oświaty, reprezentująca Lubelskiego Kuratora Oświaty Tomasza Szabłowskiego.
– To dzięki Wam młodzi ludzie zdobywają narzędzia, które pozwalają im odnaleźć się we współczesnym świecie – pełnym wyzwań, ale też nieograniczonych możliwości – podkreśliła T. Mościcka, dziękując za codzienną pracę i zaangażowanie nauczycieli.
Z okazji stulecia Kuratorium Oświaty w Lublinie, specjalne medale za wzorowe prowadzenie placówek i wkład w rozwój edukacji otrzymają 20 października: Marta Mazurek (ZSGiH), Edyta Chudoba (ZSEiM), Marzena Koprukowniak (IV LO), Dorota Hurko (PM 5), Danuta Zagórska (PM 13) oraz Halina Kiełb (PM 14).
– Dziękuję wszystkim pedagogom za ich nieoceniony wkład w kształtowanie przyszłości młodych mieszkańców Chełma – podsumował prezydent Banaszek.