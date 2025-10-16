Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. czwartek, 16 października 2025 r.
Serwisy tematyczne
Złota Setka

Artykuły zewnętrzne

Dzisiaj
15:32
Strona główna » Artykuły zewnętrzne

Projektowanie elewacji – jak nadać budynkowi charakter i nowoczesny wygląd?

Udostępnij 0 A A

Atrakcyjna elewacja może zwiększyć wartość nieruchomości nawet o 15%. Jednocześnie błędy popełnione na etapie projektowania fasady generują koszty naprawcze sięgające często dziesiątek tysięcy złotych. Elewacja stanowi wizytówkę budynku, łącząc funkcje estetyczne z praktycznymi aspektami ochrony konstrukcji przed warunkami atmosferycznymi. Przemyślane projektowanie fasady wpływa również na energooszczędność i komfort użytkowania całego domu.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Od czego zacząć projektowanie elewacji?

Bryła budynku wyznacza ramy dla wszystkich późniejszych decyzji projektowych. Dom o klasycznych proporcjach wymaga innych rozwiązań niż nowoczesna kostka z płaskim dachem. Tradycyjna willa z mansardą zyska na elegancji dzięki naturalnym materiałom jak kamień naturalny czy drewno, podczas gdy minimalistyczna architektura współczesna najlepiej prezentuje się z gładkimi tynkami i wielkimi przeszkleniami.

Otoczenie budynku często dyktuje ograniczenia, których ignorowanie prowadzi do projektowych porażek. Domy położone w strefach nadmorskich wymagają materiałów odpornych na działanie soli i silnych wiatrów. Elewacje eksponowane na południowe słońce nagrzewają się intensywnie, dlatego jasne kolory i materiały odbijające promieniowanie sprawdzają się lepiej niż ciemne powierzchnie.

Wybór materiałów elewacyjnych wykracza daleko poza kwestie wizualne. Tynk silikonowy zapewnia trwałość i łatwość utrzymania czystości, ale wymaga precyzyjnego wykonania. Drewno nadaje budynkowi ciepły charakter, lecz potrzebuje regularnej konserwacji. Cegła klinkierowa oferuje wyjątkową trwałość, jednak jej koszt może znacznie przekroczyć budżet inwestycji. Źle dobrany kolor elewacji potrafi optycznie zniekształcić proporcje budynku. Ciemne barwy zmniejszają wizualnie bryłę, podczas gdy jasne kolory ją powiększają. Pionowe pasy wydłużają budynek, poziome go rozszerzają.

Jeśli zależy Ci na elewacji, która łączy styl z funkcjonalnością, zobacz, co oferuje Proelewacje3D. Profesjonalne wizualizacje 3D pomogą Ci zaprojektować wygląd budynku jeszcze przed rozpoczęciem prac, pozwalając podjąć decyzję, której nie będziesz żałować.

Jakie elementy wpływają na wygląd elewacji?

  1. Kolorystyka elewacji powinna harmonizować z krajobrazem i klimatem regionu. W górskich terenach sprawdzają się ciepłe odcienie brązu i beżu, które nawiązują do naturalnego otoczenia. Nadmorskie lokalizacje sprzyjają chłodniejszym barwom np. błękitom, szarościom i bieli. Odważne kolory jak intensywna czerwień czy ciemna zieleń mogą stać się charakterystyczną cechą budynku, ale wymagają umiejętnego połączenia z elementami architektonicznymi.
  2. Faktura powierzchni elewacyjnej zmienia sposób odbijania światła i percepcji bryły. Gładkie tynki podkreślają geometrię budynku i nadają mu nowoczesny charakter. Faktury żłobione czy kamienne wprowadzają głębię i cienie, tworząc bardziej dynamiczny efekt wizualny. Powierzchnie matowe pochłaniają światło, podczas gdy połyskujące je odbijają, wpływając na odbiór kolorów w różnych porach dnia.
  3. Przemyślane oświetlenie elewacji przekształca wygląd budynku po zmroku. Światło kierunkowe podkreśla tekstury i detale architektoniczne, podczas gdy miękkie podświetlenie tworzy nastrojową aurę. Nowoczesne systemy LED pozwalają na tworzenie efektów świetlnych niedostępnych wcześniej.
  4. Stolarka okienna, daszki nad wejściami i balustrady balkonów stanowią detale, które decydują o finalnym charakterze elewacji. Okna w ciemnych ramach nadają budynkowi elegancki, klasyczny wygląd. Jasne stolarka optycznie powiększa otwory i nadaje lekkości całej kompozycji.

Elewacja a energooszczędność – czy wygląd może iść w parze z funkcjonalnością?

Współczesne podejście do projektowania elewacji łączy walory estetyczne z wysoką efektywnością energetyczną. Systemy ociepleń o grubości 15-20 cm skutecznie redukują straty ciepła, a nowoczesne materiały izolacyjne zachowują swoje właściwości przez dekady. Termoizolacja wykonana zgodnie z najnowszymi standardami może obniżyć rachunki za ogrzewanie nawet o 40%.

Kolor elewacji wpływa na bilans cieplny budynku, bardziej niż powszechnie sądzono. Jasne powierzchnie odbijają do 80% promieniowania słonecznego, podczas gdy ciemne pochłaniają większość energii, przekształcając ją w ciepło. Różnica temperatur powierzchni między białą a czarną elewacją może sięgać 20 stopni Celsjusza w słoneczny dzień.

Materiały elewacyjne nowej generacji oferują właściwości samoczyszczące dzięki specjalnym powłokom fotokatalitycznym. Powierzchnie takie rozkładają zanieczyszczenia pod wpływem promieni UV, wydłużając okresy między kolejnym myciem fasady. Dodatkowo wiele nowoczesnych tynków posiada zwiększoną odporność na pleśnie i glony. Systemy elewacyjne wentylowane zyskują popularność ze względu na doskonałą ochronę przed wilgocią i możliwość cyrkulacji powietrza za okładziną. Rozwiązanie takie eliminuje mostki termiczne i zapewnia optymalny mikroklimat w przegrodach budowlanych, wydłużając żywotność całej konstrukcji.

Kiedy warto zdecydować się na wizualizację 3D elewacji?

Profesjonalna wizualizacja 3D pozwala uniknąć kosztownych błędów jeszcze przed rozpoczęciem prac budowlanych. Inwestorzy mogą przetestować różne warianty kolorystyczne i materiałowe, oceniając ich wpływ na ostateczny wygląd budynku. Szczególnie cenne okazuje się sprawdzenie, jak wybrane rozwiązania prezentują się w różnych porach dnia i przy zmiennych warunkach oświetleniowych. Możliwość porównania kilku koncepcji projektowych w formie realistycznych wizualizacji ułatwia podejmowanie decyzji. Różnice między poszczególnymi wariantami, które na planach 2D mogą wydawać się subtelne, w przestrzennej prezentacji stają się wyraźnie widoczne.

Wizualizacje 3D usprawniają komunikację z wykonawcą i eliminują nieporozumienia wynikające z różnej interpretacji dokumentacji projektowej. Precyzyjne przedstawienie detali, połączeń materiałów i proporcji poszczególnych elementów minimalizuje ryzyko błędów wykonawczych. Wykonawcy otrzymują jasne wytyczne, a to przekłada się na wyższą jakość realizacji. Dobrze przygotowana wizualizacja 3D może zwiększyć wartość inwestycji już na etapie sprzedaży. Potencjalni nabywcy łatwiej wyobrażają sobie finalny efekt, gdy mogą zobaczyć realistyczne przedstawienie budynku w otoczeniu.

Projektowanie elewacji wykracza daleko poza wybór koloru czy materiału. Kształtuje wizerunek domu i jego funkcjonalność na długie lata. Przemyślana fasada przyciąga wzrok, chroni konstrukcję budynku i wyróżnia go na tle otaczającej zabudowy.

e-Wydanie

Pozostałe informacje

Jolanta Mazurkiewicz (z lewej) i Aleksandra Mazurkiewicz - właścicielki rodzinnego gospodarstwa ze Starej Wsi tuż za miastem Końskowola w powiecie puławskim. Produkty ich Manufaktury Różanej to jeden z kulinarnych hitów Lubelszczyzny
Złota Setka

Różany sukces rodzinnej manufaktury z Końskowoli

Manufaktura Różana to gospodarstwo, które słynie z ręcznie wykonywanych, tradycyjnych przetworów z dzikiej róży i pigwowca. Wielokrotnie nagradzane stały się jednym z eksportowych produktów Lubelszczyzny. Za ich sukcesem stoi miłość do róż, praca i poświęcenie.
Elektryki

Cała pula 12 elektryków już dotarła do miasta. W planach centrum przesiadkowe

Już pełna pula, a więc 12 autobusów elektrycznych zakupionych przez miejskiego przewoźnika, jeździ po ulicach Białej Podlaskiej. Ale to nie koniec inwestycji w transport.
Prof. dr hab. inż. Marek Opielak promuje studentów pierwszego roku w WSEI

WSEI świętuje 25-lecie i rekordową liczbę studentów

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie obchodzi 25-lecie powstania. Uczelnia, która zaczynała od 368 studentów, dziś kształci niemal 12 tysięcy osób z 99 krajów i jest drugą co do wielkości w Lublinie.
Lublin lubi zwierzaki. W tych miejscach zjesz, poczytasz czy zrobisz zakupy w towarzystwie pupila

Lublin lubi zwierzaki. W tych miejscach zjesz, poczytasz czy zrobisz zakupy w towarzystwie pupila

Lublin zaprasza firmy i instytucje do udziału w kolejnej edycji akcji „Miejsce przyjazne zwierzętom”. Dzięki niej mieszkańcy mogą załatwiać codzienne sprawy w towarzystwie swoich pupili, bez konieczności zostawiania ich w domu.
Kiedy sypać mączkę bazaltową? Klucz do żyznej gleby i zdrowych roślin

Kiedy sypać mączkę bazaltową? Klucz do żyznej gleby i zdrowych roślin

Większość ogrodników stosuje mączkę bazaltową intuicyjnie, często w przypadkowych momentach sezonu. Tymczasem właściwy czas aplikacji tego naturalnego nawozu może zadecydować o różnicy między przeciętnym a spektakularnym efektem. Mączka bazaltowa działa powoli i systematycznie, dlatego jej skuteczność zależy głównie od momentu wprowadzenia do gleby. Poznanie optymalnych terminów stosowania pozwoli Ci maksymalnie wykorzystać potencjał tego wulkanicznego skarbu natury.
Projektowanie elewacji – jak nadać budynkowi charakter i nowoczesny wygląd?

Projektowanie elewacji – jak nadać budynkowi charakter i nowoczesny wygląd?

Atrakcyjna elewacja może zwiększyć wartość nieruchomości nawet o 15%. Jednocześnie błędy popełnione na etapie projektowania fasady generują koszty naprawcze sięgające często dziesiątek tysięcy złotych. Elewacja stanowi wizytówkę budynku, łącząc funkcje estetyczne z praktycznymi aspektami ochrony konstrukcji przed warunkami atmosferycznymi. Przemyślane projektowanie fasady wpływa również na energooszczędność i komfort użytkowania całego domu.
Święta w firmie - jak budować relacje przez prezenty? O trendach 2025 mówi ekspert GiftDesign.pl

Święta w firmie - jak budować relacje przez prezenty? O trendach 2025 mówi ekspert GiftDesign.pl

Okres świąteczny w każdej organizacji to wyjątkowy czas, który sprzyja zacieśnianiu więzi i podsumowaniom całorocznej pracy. Wręczanie upominków stało się nieodłącznym elementem tej tradycji, jednak dziś to znacznie więcej niż tylko miły gest. Starannie dobrany prezent jest potężnym narzędziem budowania relacji oraz motywowania zespołu, a nadchodzące trendy na 2025 rok wyraźnie to podkreślają.
Właściciel psów, które zagryzły człowieka zatrzymany. Ataków na ludzi było więcej
na sygnale

Właściciel psów, które zagryzły człowieka zatrzymany. Ataków na ludzi było więcej

Na polecenie szefa wydziału śledczego Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, właściciel psów został zatrzymany. 53-latek to były policjant, właściciel miejscowej strzelnicy. Jego psy, jak poinformowała rzecznik prokuratury, w przeszłości atakowały już ludzi.

Fundusze Europejskie wsparciem dla instytucji rynku pracy

Fundusze Europejskie wsparciem dla instytucji rynku pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie zachęca do skorzystania z oferty w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027”. Nabór konkurencyjny 9.3 Wsparcie instytucji rynku pracy (typ projektu 1) z alokacją na ponad 29 mln zł. Wnioskodawcy mogą aplikować o dofinansowanie projektów na podnoszenie kwalifikacji, kompetencji pracowników PSZ i innych instytucji rynku pracy, wynikających z potrzeb regionalnego/lokalnego rynku pracy.
Łukasz Reszka (z lewej) został dzisiaj nowym starostą łęczyńskim, a Mariusz Fijałkowski (na zdj.) zajął miejsce Teodora Kosiarskiego przejmując funkcję przewodniczącego rady powiatu
Łęczna

PiS bierze powiat łęczyński. Wybrali nowego starostę i przewodniczącego rady

Koalicja Obywatelska i Trzecia Droga tracą powiat łęczyński. Na sporze koalicjantów zyskało Prawo i Sprawiedliwość. Podczas czwartkowej sesji na nowego starostę wybrano Łukasza Reszkę. Nowym przewodniczącym rady powiatu - Mariusz Fijałkowski.
Podczas obchodów prezydent Banaszek przyznał nagrody finansowe: 3700 zł dla nauczycieli oraz od 2000 do 5000 zł dla dyrektorów
galeria

Prezydent docenił nauczycieli. Podziękowania, wzruszenia i nagrody

W środę (15 października) w Szkole Podstawowej nr 6 w Chełmie odbyły się miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Wyróżniono kilkudziesięciu nauczycieli i dyrektorów – za pasję, poświęcenie i serce oddane uczniom.

Ulica Akademicka ma być odnowiona na kilkusetmetrowym odcinku kilkusetmetrowym od ronda, gdzie kończy kostka granitowa, aż do ulicy Zamkowej

Kierowcy, uważajcie na drogowców. Trwa remont ulicy na Starym Mieście

Tak jak zapowiadano we wrześniu, w październiku ruszył remont ulicy Akademickiej na Starym Mieście w Zamościu. Nie jest ona zamknięta dla ruchu, ale zmotoryzowani muszą uważać i zachować ostrożność.
Piotr Całabecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego

Samorządowcy zrzeszeni w Komitecie Regionów żądają decentralizacji polityki spójności

„Nie chodzi o to, że nie mamy zaufania do rządów w swoich krajach, ale o spójność. Wszystkie regiony europejskie jednoznacznie żądają decentralizacji polityki spójności” - powiedział w rozmowie z PAP marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.

Nielegalny towar został skonfiskowany

Nie będzie wapowania. Celnicy przejęli nielegalne liquidy

Przeszukali setki pudeł i znaleźli w nich mnóstwo opakowań liquidów do e-papierosów. Takiego odkrycia w transporcie, który miał pojechać na Ukrainę, dokonali ostatnio celnicy z przejścia w Zosinie.
W niedzielę półmaraton. Będą spore utrudnienia
Lublin

W niedzielę półmaraton. Będą spore utrudnienia

W najbliższą niedzielę (19 października) mieszkańców Lublina, szczególnie tych zmotoryzowanych, czekają liczne utrudnienia związane z 9. Półmaratonem Lubelskim. Do południa trzeba liczyć się z częściowym zamknięciem ulic i zmianami w komunikacji miejskiej.

Najnowsze
Jolanta Mazurkiewicz (z lewej) i Aleksandra Mazurkiewicz - właścicielki rodzinnego gospodarstwa ze Starej Wsi tuż za miastem Końskowola w powiecie puławskim. Produkty ich Manufaktury Różanej to jeden z kulinarnych hitów Lubelszczyzny

18:35 Różany sukces rodzinnej manufaktury z Końskowoli

17:40

Cała pula 12 elektryków już dotarła do miasta. W planach centrum przesiadkowe

16:47

WSEI świętuje 25-lecie i rekordową liczbę studentów

15:37

Lublin lubi zwierzaki. W tych miejscach zjesz, poczytasz czy zrobisz zakupy w towarzystwie pupila

15:26

Właściciel psów, które zagryzły człowieka zatrzymany. Ataków na ludzi było więcej

14:36

PiS bierze powiat łęczyński. Wybrali nowego starostę i przewodniczącego rady

14:15

Prezydent docenił nauczycieli. Podziękowania, wzruszenia i nagrody

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium
Jolanta Mazurkiewicz (z lewej) i Aleksandra Mazurkiewicz - właścicielki rodzinnego gospodarstwa ze Starej Wsi tuż za miastem Końskowola w powiecie puławskim. Produkty ich Manufaktury Różanej to jeden z kulinarnych hitów Lubelszczyzny

Różany sukces rodzinnej manufaktury z Końskowoli

Elektryki

Cała pula 12 elektryków już dotarła do miasta. W planach centrum przesiadkowe

Prof. dr hab. inż. Marek Opielak promuje studentów pierwszego roku w WSEI

WSEI świętuje 25-lecie i rekordową liczbę studentów

Lublin lubi zwierzaki. W tych miejscach zjesz, poczytasz czy zrobisz zakupy w towarzystwie pupila

Lublin lubi zwierzaki. W tych miejscach zjesz, poczytasz czy zrobisz zakupy w towarzystwie pupila

Kiedy sypać mączkę bazaltową? Klucz do żyznej gleby i zdrowych roślin

Kiedy sypać mączkę bazaltową? Klucz do żyznej gleby i zdrowych roślin

Projektowanie elewacji – jak nadać budynkowi charakter i nowoczesny wygląd?

Projektowanie elewacji – jak nadać budynkowi charakter i nowoczesny wygląd?

Jolanta Mazurkiewicz (z lewej) i Aleksandra Mazurkiewicz - właścicielki rodzinnego gospodarstwa ze Starej Wsi tuż za miastem Końskowola w powiecie puławskim. Produkty ich Manufaktury Różanej to jeden z kulinarnych hitów Lubelszczyzny

Różany sukces rodzinnej manufaktury z Końskowoli

Elektryki

Cała pula 12 elektryków już dotarła do miasta. W planach centrum przesiadkowe

Prof. dr hab. inż. Marek Opielak promuje studentów pierwszego roku w WSEI

WSEI świętuje 25-lecie i rekordową liczbę studentów

Lublin lubi zwierzaki. W tych miejscach zjesz, poczytasz czy zrobisz zakupy w towarzystwie pupila

Lublin lubi zwierzaki. W tych miejscach zjesz, poczytasz czy zrobisz zakupy w towarzystwie pupila

Kiedy sypać mączkę bazaltową? Klucz do żyznej gleby i zdrowych roślin

Kiedy sypać mączkę bazaltową? Klucz do żyznej gleby i zdrowych roślin

Projektowanie elewacji – jak nadać budynkowi charakter i nowoczesny wygląd?

Projektowanie elewacji – jak nadać budynkowi charakter i nowoczesny wygląd?

„Dzień Wschodzi”: „Halka” powraca w wielkim stylu – Opera Lubelska otwiera trzeci sezon premierą Moniuszki
film

„Dzień Wschodzi”: „Halka” powraca w wielkim stylu – Opera Lubelska otwiera trzeci sezon premierą Moniuszki

Pogoda na weekend: deszczowo i ciepło?
film

Pogoda na weekend: deszczowo i ciepło?

Nowatorska operacja barku w Lublinie. Pierwsza w kraju
galeria
film

Nowatorska operacja barku w Lublinie. Pierwsza w kraju

Kuriozalne gole, Górnik Łęczna rozbił Stal Rzeszów w sparingu
film

Kuriozalne gole, Górnik Łęczna rozbił Stal Rzeszów w sparingu

„Dzień Wschodzi”. Po tragedii w Puławach strażacy apelują o czujność wobec czadu
film

„Dzień Wschodzi”. Po tragedii w Puławach strażacy apelują o czujność wobec czadu

Megadeth
film

Megadeth: Nowy singiel już teraz, nowa płyta na początku 2026 roku (wideo)

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wideo
„Dzień Wschodzi”: „Halka” powraca w wielkim stylu – Opera Lubelska otwiera trzeci sezon premierą Moniuszki
DZIEŃ WSCHODZI

„Dzień Wschodzi”: „Halka” powraca w wielkim stylu – Opera Lubelska otwiera trzeci sezon premierą Moniuszki

film
„Dzień Wschodzi”. Po tragedii w Puławach strażacy apelują o czujność wobec czadu
film
Dzień Wschodzi

„Dzień Wschodzi”. Po tragedii w Puławach strażacy apelują o czujność wobec czadu

80 lat smaku i tradycji. Całuski pszczelowolskie idealne do kawy
film
DZIENNIK ZE SMAKIEM

80 lat smaku i tradycji. Całuski pszczelowolskie idealne do kawy

Jesień, czy to już ty? Prognoza pogody na weekend
film
PROGNOZA POGODY

Jesień, czy to już ty? Prognoza pogody na weekend

Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny
film
wideo

Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny

70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  
galeria
film
ZDJĘCIA I WIDEO

70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  

Podczas sesji rady miasta i gminy w Końskowoli mieszkańcy ostro sprzeciwili się farmie wiatrowej
galeria
film
zdjęcia, wideo

Końskowola: Emocje na sesji. Wiatrakowa uchwała odrzucona

Jakub Kępa: Nic nie musimy
film

Jakub Kępa: Nic nie musimy

Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”
film
DZIEŃ WSCHODZI

Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”

Rak piersi pod lupą. O profilaktyce i trzeciej edycji Breast Fest
film

Rak piersi pod lupą. O profilaktyce i trzeciej edycji Breast Fest

Rok inwestycji drogowych w Lublinie. Finał naszego cyklu „Wtorek na dzielni”
film
WTOREK NA DZIELNI

Rok inwestycji drogowych w Lublinie. Finał naszego cyklu „Wtorek na dzielni”

Foto
Najlepszego nauczyciele! Internet znów odrobił lekcje. I to z poczuciem humoru
MEMY

Najlepszego nauczyciele! Internet znów odrobił lekcje. I to z poczuciem humoru

galeria
Z ser(c)em na dłoni. Za nami już V edycja Święta Lubelskiego Serowarstwa i Mleczarstwa
galeria
ZDJĘCIA

Z ser(c)em na dłoni. Za nami już V edycja Święta Lubelskiego Serowarstwa i Mleczarstwa

Tu monstera, tam doniczka, a jeszcze nawóz się znajdzie - Festiwal Roślin zawitał do Lublina
galeria
ZDJĘCIA

Tu monstera, tam doniczka, a jeszcze nawóz się znajdzie - Festiwal Roślin zawitał do Lublina

WSPA rozpoczyna rok akademicki. Studentów przyciągają nowe kierunki
galeria
ZDJĘCIA

WSPA rozpoczyna rok akademicki. Studentów przyciągają nowe kierunki

Przed nami finałowy weekend z Cyrkulacjami
galeria
ZDJĘCIA

Przed nami finałowy weekend z Cyrkulacjami

Nowatorska operacja barku w Lublinie. Pierwsza w kraju
galeria
film
ZDJĘCIA I WIDEO

Nowatorska operacja barku w Lublinie. Pierwsza w kraju

Jubileuszowa inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
galeria
ZDJĘCIA

Jubileuszowa inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

70 drzew na 70 lat. Uniwersytet Przyrodniczy stworzył ogród dendrologiczny
galeria
ZDJĘCIA

70 drzew na 70 lat. Uniwersytet Przyrodniczy stworzył ogród dendrologiczny

Nowy rok akademicki na Politechnice Lubelskiej. Najpopularniejszy kierunek to cyberbezpieczeństwo
galeria
ZDJĘCIA

Nowy rok akademicki na Politechnice Lubelskiej. Najpopularniejszy kierunek to cyberbezpieczeństwo

Złote i diamentowe małżeństwa świętowały swoje jubileusze
galeria

Złote i diamentowe małżeństwa świętowały swoje jubileusze

Uniwersytet Medyczny w Lublinie zainaugurował nowy rok akademicki. „Medycyna to nie zawód – to powołanie”
galeria
ZDJĘCIA

Uniwersytet Medyczny w Lublinie zainaugurował nowy rok akademicki. „Medycyna to nie zawód – to powołanie”