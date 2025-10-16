PiS bierze powiat łęczyński. Wybrali nowego starostę i przewodniczącego rady

Prawo i Sprawiedliwość, bo niespodziewanie dość krótkiej przerwie (licząc od wiosny 2024) wraca do władzy w powiecie łęczyńskim. Pierwszy krok w kierunku politycznego przewrotu wykonano już na początku września, kiedy to rada odwołała zarząd na czele ze starostą Danielem Słowikiem z PSL-u. Na powołanie nowego samorządowcy mieli trzy miesiące, ale tak długo nie czekali.

W czwartek, 16 października, radni przeprowadzili na sesji polityczne przemeblowanie. Najpierw jedenastoma głosami z funkcji odwołany został dotychczasowy przewodniczący rady powiatu, Teodor Kosiarski z Koalicji Obywatelskiej. Jego miejsce zajął wybrany w tajnym głosowaniu Mariusz Fijałkowski z PiS (12 głosów za).

- Chciałbym podziękować za zaufanie i obiecuję, że będę prowadził obrady w sposób merytoryczny, obiektywy i sprawny - zapewnił nowy przewodniczący.

Następnie o głosy radnych ubiegało się dwóch kandydatów na nowego starostę. Pierwszym z nich był dotychczasowy wicestarosta z Koalicji Obywatelskiej, Michał Woźniak. Prawnik, specjalista od pozyskiwania funduszy unijnych, lider LGD Polesie zmierzył się z Łukaszem Reszką, byłym starostą świdnickim z PiS, z wykształcenia politologiem po MBA na Politechnice Lubelskiej. Z tego starcia górą wyszedł ten drugi. Reszka zdobył 12 głosów poparcia, a jego konkurent tylko 5. Tym samym działacz Prawa i Sprawiedliwości związany dotychczas głównie ze Świdnikiem, został nowym starostą łęczyńskim.

- Serdecznie dziękuję za zaufanie. Nie będę składał obietnic, ale gwarantuję państwu dialog i współpracę bez względu na sympatie i barwy polityczne, tak aby powiat się rozwijał a mieszkańcy byli zadowoleni z rady powiatu jak również z zarządu - zapowiedział nowy starosta, Łukasz Reszka.

Na jego zastępcę radni podczas tej samej sesji wybrali Szymona Czecha, radnego z komitetu "Twój Samorząd". Ponadto członkami zarządu powiatu łęczyńskiego zostali radni PiS: Kamila Patalita, Łukasz Libera i Krzysztof Niewiadomski.