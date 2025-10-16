Fundusze Europejskie wsparciem dla instytucji rynku pracy

Fundusze Europejskie bez wątpienia pozwolą podnieść kwalifikacje pracowników publicznych służb zatrudnienia i innych instytucji rynku pracy. To z kolei wpłynie na zwiększenie jakości usług świadczonych na rzecz osób bezrobotnych, biernych zawodowo i poszukujących pracy na terenie województwa lubelskiego. Jednocześnie w znaczący sposób pomoże też w profesjonalizacji kadr.

DLA KOGO

Wnioskodawcami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie w ramach naboru są:

publiczne służby zatrudnienia, instytucje dialogu społecznego, instytucje partnerstwa lokalnego z terenu województwa lubelskiego;

Lubelska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy;

agencje zatrudnienia posiadające wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie;

instytucje szkoleniowe posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie;

WAŻNE

Dany podmiot może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie projektu w ramach naboru. Kryterium odnosi się także do występowania danego podmiotu w charakterze partnera.

Wsparcie w ramach projektu może być skierowane wyłącznie do pracowników zajmujących się pomocą dla osób bezrobotnych, biernych zawodowo lub poszukujących pracy, w zakresie znalezienia lub zmiany zatrudnienia. Modernizacja instytucji i służb rynków pracy

Działania muszą wynikać z badań potrzeb doskonalenia zawodowego pracowników instytucji rynku pracy, w tym Publicznych Służb Zatrudnienia. W tym zakresie pomocna jest ekspertyza opracowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie - Wydział Badań i Analiz, która stanowi załącznik do Regulaminu wyboru projektów.

W projekcie nie można założyć innych form wsparcia niż wynikające z ww. badania. To podkreślenie ważnego aspektu aby uniknąć niezasadnych działań. Wsparcie realizowane dzięki Funduszom Europejskim ma być odpowiedzią na potrzeby regionalnego rynku pracy, w tym na problemy Publicznych Służb Zatrudnienia i innych instytucji rynku pracy.

MASZ PYTANIA?

Chętnie odpowiemy na pytania. Punkt kontaktowy Funduszy Europejskich w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie:

ul. Obywatelska 4, 20-092 Lublin,

III piętro, pokój 330

tel.: 81 463-53-63, 605-903-491

e-mail: punkt.konsultacyjny@wup.lublin.pl