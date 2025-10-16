Kierowcy, uważajcie na drogowców. Trwa remont ulicy na Starym Mieście

Tę inwestycję Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu realizuje z własnych środków. Przetarg na zadanie wygrało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych. Jego oferta była najtańsza, opiewała na trochę ponad 491 tys. zł.

Z rozpoczęciem robót, mimo że umowa została podpisana jeszcze we wrześniu, czekano do października, gdy otwarta dla ruchu po wielu miesiącach została ulica Łukasińskiego naprawiana przez Strabag w ramach gwarancji.

Na Akademickiej drogowcy mają też sporo do zrobienia. Przede wszystkim wyrównają asfaltową nawierzchnię, bo jezdnia była już bardzo mocno pofalowana. Ponadto zaplanowano przebrukowanie chodników, regulacja urządzeń w pasie drogowym i odtworzenie oznakowania poziomego. Całość prac ma potrwać maksy,anlnie 60 dni. A wykonawca udzieli 36-miesięcznej gwarancji.

Przy okazji tej inwestycji postanowiono zadbać również o bezpieczeństwo pieszych. Jak nam powiedział Paweł łagowiec, dyrektor ZDG przy przejściu na wysokości gmachu Akademii Zamojskiej ma być montowane dodatkowe oświetlenie.

To miejsce dość niebezpieczne, bo widoczność w rejonie pasów ograniczają rosnące tam cisy. Nowe lampy mają delikatnie migotać po zmroku, a w razie zbliżania się pieszego, czujnik wykryje ruch i światło zrobi się jaśniejsze. Poza tym wzdłuż przejścia zamontowane zostaną tzw. kocie oczka.