Z Ponikwody szybciej do centrum. Gotowe przedłużenie ulicy Węglarza

– Sfinalizowaliśmy ważną inwestycję drogową w rozwijającej się dzielnicy Ponikwoda. O konieczności realizacji prac przy ul. Węglarza rozmawialiśmy z mieszkankami i mieszkańcami podczas spotkań w ramach „Planu dla Dzielnic”. Dzisiaj spełniamy te oczekiwania i otwieramy nową drogę, która poprawi dostępność komunikacyjną tej części miasta oraz zwiększy komfort i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu drogowego. To kolejny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju infrastruktury miejskiej – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Nowa trasa powstała na odcinku od ul. Walecznych do ul. Trześniowskiej oraz fragmentach ulic Koryznowej i Trześniowskiej. Łączna długość nowo wybudowanej infrastruktury to ok. 2,6 km. Ulica zyskała dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu na odcinku do ul. Koryznowej i jedną jezdnię z dwoma pasami dalej w stronę Trześniowskiej.

Inwestycja obejmuje także chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie, kanalizację oraz trzy skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. Zadbano również o dostępność dla osób z niepełnosprawnościami – pojawiły się m.in. płytki znacznikowe, łagodne pochylenia chodników i sygnalizacja z informacją dźwiękową.

– Otwarcie przedłużenia ulicy Węglarza to ważny element w rozwoju układu komunikacyjnego Lublina. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy północno-wschodniej części miasta zyskują wygodne i bezpieczne połączenie z głównymi arteriami Lublina oraz lepszy dostęp do transportu publicznego – podkreśla Tomasz Fulara, zastępca prezydenta ds. Inwestycji i Rozwoju.

Przedłużenie ul. Węglarza łączy się z al. Spółdzielczości Pracy i dalej z obwodnicą Lublina oraz trasą S19 w kierunku Białegostoku. W drugą stronę – w kierunku ul. Trześniowskiej – poprawia dojazd do stacji PKP Lublin Ponikwoda oraz lokalnych szkół, przychodni i cmentarza.

Nowa trasa zyska też obsługę komunikacji miejskiej. Od piątku wydłużone zostaną trasy linii 13 i 31, które pojadą do nowej pętli autobusowej, zatrzymując się na przystankach: Poziomkowa 01 i 02 oraz Nasturcjowa 02 i 03.

– Dzięki przedłużeniu ul. Węglarza obsługą komunikacyjną zostały objęte nowe osiedla dzielnicy Ponikwoda. W tym celu wydłużamy trasy dwóch linii: 13 i 31, które zapewnią bezpośredni dostęp do transportu zbiorowego mieszkańcom przyległych obszarów będących obecnie w intensywnej fazie rozwoju – informuje Grzegorz Malec, dyrektor Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie.

Inwestycję o wartości ponad 43 mln zł zrealizowały firmy PBI Infrastruktura S.A. oraz PBI WMB Sp. z o.o.. Połowa kosztów została pokryta z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Miasto zapowiada, że to nie koniec inwestycji drogowych. Trwają prace przy modernizacji al. Unii Lubelskiej, a w przygotowaniu są dokumentacje dotyczące przebudowy ulic Zana i Turystycznej oraz budowy ul. Granatowej.