Rodzinna tragedia w Woli Osowińskiej. Sąd wysłucha dzisiaj 13-latka

Do tragedii doszło po godzinie 3 w nocy 29 października. Policję zawiadomili rodzice. – Po dotarciu na miejsce, zespół ratowników udzielał pomocy medycznej 17-latkowi, który miał obrażenia ciała. Niestety chłopiec kilka godzin później zmarł w szpitalu- relacjonuje komisarz Piotr Mucha, rzecznik prasowy radzyńskiej komendy.

- Z uwagi na charakter sprawy, materiały z wykonanych czynności zostaną przekazane do Sądu Rejonowego, Wydział Rodzinny i Nieletnich w Radzyniu Podlaskim - dodaje komisarz Mucha. 17-latek miał liczne rany kłute. Lokalne media podają, że policja zabezpieczyła kuchenny nóż.

13-letni brat ofiary został zatrzymany i trafił do policyjnej izby dziecka. Pobrano od niego próbki krwi, które pomogą ustalić, czy był pod wpływem substancji psychoaktywnych.

- Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim zlecił wykonanie wywiadu środowiskowego. W czwartek zaplanowano wysłuchanie małoletniego - zaznacza Magdalena Dobosz z biura prasowego Sądu Okręgowego w Lublinie.

Posiedzenie będzie niejawne. 13-latek może m.in. trafić do poprawczaka o zaostrzonym rygorze. Rodzina nie była notowana w policyjnych kartotekach.