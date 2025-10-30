Alkohol a potem dachowanie. Kierowcy grozi więzienie

Do zdarzenia doszło w środę po godzinie trzeciej w nocy w Mariampolu w powiecie opolskim. Leżące w rowie na dachu białe audi zauważył jeden z przejeżdżających tamtędy kierowców. Świadek zatrzymał się, by udzielić pomocy poszkodowanym, ale wokół nikogo nie było. O sprawie powiadomił policję.

Na miejsce wysłano patrol. Gdy mundurowi zaczęli oglądać samochód, po jakimś czasie zjawił się 30-latek z gminy Józefów nad Wisłą. Jak się okazało, kierowca audi. Badanie trzeźwości wykazało, że miał pół promila alkoholu. W Mariampolu wpadł w poślizg, samochód wpadł do rowu i dachował. Mężczyzna jechał sam, nie odniósł żadnych obrażeń.

O jego dalszym losie zdecyduje sąd. Jak przypomina st. asp. Katarzyna Bigos, za kierowanie w stanie nietrzeźwości grozi do 3 lat więzienia, grzywna i sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.