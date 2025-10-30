Stłuczka w Starym Pożogu. Oznakowanie skrzyżowania do poprawy?

Do zdarzenia doszło w środę, 29 października na skrzyżowaniu w Starym Pożogu. Kierująca citroenem 67-latka wyjeżdżając z drogi podporządkowanej nie ustąpiła pierwszeństwa 32-latce kierującej renault. Obydwa pojazdy zderzyły się ze sobą, a następnie wpadły na jadące prawidlowo inne renault prowadzone przez 78-letniego mężczyznę. Jak informuje policja, żaden z uczestników kolizji nie wymagał hospitalizacji. Sprawczyni została ukarana mandatem i punktami.

Nie była to pierwsza niebezpieczna sytuacja w tym miejscu. O tym jak poprawić bezpieczeństwo kierowców u zbiegu dróg gminnych łączących Nowy i Stary Pożóg z drogą powiatową prowadzącą pod górę w kierunku Celejowa, zastanawiają się władze gminy Końskowola.

- Niestety mimo prawidłowego oznakowania, część kierowców jadących na wprost nie zatrzymuje się przed znakiem stop, uważając prawdopodobnie, że mają pierwszeństwo. W rzeczywistości pierwszeństwo ma droga powiatowa. Rozmawiamy już o tym co zrobić, żeby ta organizacja ruchu była czytelniejsza. Pomysłem jest namalowanie na jezdni białej linii, czyli dodatkowego oznakowania poziomego - mówi burmistrz Końskowoli, Mariusz Majkutewicz.

Jak dodaje, gmina sama zmian tego rodzaju wykonać nie może, bo skrzyżowaniem zarządza Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach. Lokalny samorząd ma zamiar złożyć wniosek do tej instytucji o zastosowanie zaproponowanej zmiany. - Mam nadzieję, że to pomoże poprawić bezpieczeństwo w tym miejscu - przyznaje burmistrz.