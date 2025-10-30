Unikaj tych błędów, jeśli chcesz, aby Twoje świąteczne prezenty dotarły na czas

Opóźnione dostawy – najdroższy błąd sezonu

Klienci nie wybaczają spóźnień. Jak powiedział Jeff Bezos: zadowolony klient podzieli się opinią z kilkoma osobami, ale niezadowolony — z całym światem. W czasach mediów społecznościowych jeden negatywny komentarz może obiec sieć szybciej niż jakakolwiek reklama.

Problem zaczyna się dużo wcześniej niż w grudniu – już na kilka tygodni przed szczytem sezonu. Wtedy gwałtownie rosną stawki frachtowe, a miejsca na statkach i samolotach znikają w mgnieniu oka. W Chinach dodatkowo wpływ mają święta, takie jak Chiński Nowy Rok – gdy fabryki i urzędy celne na kilka dni całkowicie zamierają, powodując opóźnienia nawet o 2–3 tygodnie.

Rozwiązanie:

Składaj zamówienia co najmniej 3 tygodnie przed dużymi świętami lub zaplanuj dostawy 2 tygodnie po nich , kiedy stawki frachtowe wracają do normy.

lub zaplanuj dostawy , kiedy stawki frachtowe wracają do normy. Zaznacz w kalendarzu kluczowe daty: Dzień Sngla (11.11), Black Friday (28.11), Boże Narodzenie, Chiński Nowy Rok.

Śledź na bieżąco informacje o sytuacji w portach i magazynach w Chinach – partnerzy logistyczni często udostępniają takie dane w swoich raportach.

Próbujesz robić wszystko samodzielnie

Wielu właścicieli e-sklepów popełnia klasyczny błąd – chcą mieć pełną kontrolę nad wszystkim: magazynem, odprawami celnymi, transportem, marketingiem i obsługą klienta. Efekt? Brak czasu na rozwój biznesu.

Tworzenie własnej infrastruktury logistycznej to ogromne koszty i ryzyko, zwłaszcza gdy operujesz między Chinami a Polską. Wynajem magazynów, pracownicy, procedury celne, dokumentacja – to pożera zasoby i energię.

Rozwiązanie:

Postaw na outsourcing logistyki. Doświadczony partner pomoże Ci:

zoptymalizować trasy,

przyspieszyć odprawy celne,

uniknąć skoków cen frachtu,

zapewnić elastyczne formy transportu: morski, lotniczy lub drogowy.

Dzięki temu możesz skupić się na tym, co naprawdę napędza Twój biznes – sprzedaży, marketingu i obsłudze klientów.

Dlaczego planowanie procentuje

W 2024 sam Dzień Singla (11.11) przyniósł sprzedaż wartą 1,44 biliona juanów (~203,6 mld USD). Dane Meest China pokazują, że w szczycie sezonu liczba przesyłek rośnie nawet o 35% względem miesięcy letnich. A mimo to wiele firm wciąż zwleka z przygotowaniami – z obawy przed zamrożeniem kapitału lub zbytnią niepewnością rynku. Tymczasem stabilność w logistyce zaczyna się od... systematycznego planu. Sezon świąteczny nie musi oznaczać paniki – jeśli dobrze zaplanujesz, może stać się Twoją największą szansą sprzedażową w roku.

Jeśli szukasz zaufanego partnera, który zajmie się kompleksowym importem i bezpośrednimi dostawami z Chin do Polski – niezależnie od tego, czy wybierzesz transport drogowy, lotniczy czy morski – powierz to specjalistom, a sam skup się na swoich kluczowych celach biznesowych. Skontaktuj się z zespołem Meest China:

E-mail: supportpl@meest.cn

Tel.: +48 800 003 091

Sezon szczytowy nie musi oznaczać stresu ani pośpiechu – przy odpowiednim planowaniu może stać się Twoją największą szansą na rozwój.

MATERIAŁ PARTNERA