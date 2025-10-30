Oto najlepsze produkty turystyczne Lubelszczyzny

W tym roku kapituła oceniała 44 zgłoszone do konkursu produkty turystyczne z różnych stron województwa lubelskiego. Po zakończeniu prac oceniający wyłonili trzy najlepsze i przyznali pięć wyróżnień.

Pierwsze miejsce i tytuł najlepszego produktu turystycznego na Lubelszczyźnnie otrzymał hotel Arche Nałęczów - Dawne Sanatorium Milicyjne. Drugie miejsce dla Pensjonatu Uroczysko Zaborek w Janowie Podlaskim, a podium zamknęły Międzynarodowe Dni Jakuba Wędrowycza w Wojsławicach.

Wyróżnienia otrzymały: Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, Łubinowe Wzgórze - Ajurwedyjski Resort w Łąkach, Retro Meleks - Podróż po Nałęczowie i Wąwolnicy, Festiwal Oręża Polskiego w Janowie Lubelskim oraz Chmielaki Krasnostawskie. Ponadto rekomendację kapituły do Złotego Certyfikatu Polskiej Organizacji Turystycznej otrzymał Rodzinny Park Tematyczny Magiczne Ogrody w Trzciankach, a wspomniany Retro Meleks dostał Nagrodę Internautów.

- Serdeczne podziękowania kierujemy do Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej za to wyjątkowe wyróżnienie, a także za nieustanne wspieranie, promowanie i inspirowanie rozwoju turystyki w naszym regionie - napisali na swoim facebooku właściciele Uroczyska Zaborek. - Ta nagroda jest dla nas szczególnie ważna, ponieważ już w przyszłym roku Zaborek będzie obchodził swoje 30-lecie istnienia - dodają.

Największym zwycięzcą konkursu można uznać powiat puławski, gdzie znajduje się 5 produktów z nagrodami lub wyróżnieniami (Arche Nałęczów, MNKD, Łubinowe Wzgórze, Retro Meleks, Magiczne Ogrody). - Jesteśmy ogromnie szczęśliwi i wdzięczni za to docenienie - napisała dyrekcja kazimierskiego muzeum, dziękując za otrzymane wyróżnienie.

Zadowolenie także w Krasnymstawie. - Cieszymy się z tego wyróżnienia, bo to kolejne potwierdzenie, że nasz najstarszy piwny festiwal w kraju należy do czołówki produktów turystycznych Lubelszczyzny - przyznał Daniel Miciuła, burmistrz Krasnegostawu. - W ubiegłym roku wygraliśmy ten plebiscyt i otrzymaliśmy nagrodę internautów - przypomniał.

- Forum to znakomita sposobność do wymiany doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami, samorządowcami oraz ekspertami w zakresie rozwoju turystyki naszego regionu (...) ogromnie cieszymy się, że wydarzenie przyciąga coraz więcej zainteresowanych podniesieniem atrakcyjności naszego regionu oraz rozwojem jego potencjału - mówił członek zarządu województwa, Jarosław Kwasek.

Sama kapituła wyjaśniła, że przy wyborze zwycięzców doceniała produkty, które "zachwycają pomysłem, jakością i gościnnością". Wydarzenie zakończyły warsztaty praktyczne, w tym te dotyczące wykorzystywania sztucznej inteligencji oraz tworzenia treści w mediach społecznościowych.