Popularny „Najma” w ekipie żółto-biało-niebieskich gra już od 2021 roku. Do tej pory rozegrał 95 meczów, w których zapisał na swoim koncie: sześć goli i pięć asyst. 29-letni środkowy obrońca miał swój udział w dwóch awansach Motoru, z drugiej ligi do pierwszej, a następnie do PKO BP Ekstraklasy.

W obecnych rozgrywkach zaliczył 26 występów. W podstawowym składzie wychodził 22 razy. I zaliczył: bramkę i dwa ostatnie podania.

To kolejny zawodnik, który podpisał nową umowę z lubelskim klubem. Wcześniej na kolejne rozgrywki z Motorem związali się także: Filip Luberecki, Bartosz Wolski, Bradly van Hoeven, Michał Król, Mathieu Scalet, Filip Wójcik oraz Paweł Stolarski.

Ważne kontrakty mają z kolei: Piotr Ceglarz, Krystian Palacz, Jacques Ndiaye czy Christopher Simon. W gronie graczy, którzy jeszcze nie złożyli podpisów pod umowami są chociażby: Samuel Mraz, Sergi Samper czy Kacper Rosa.