KULturalia czas start - mieszkańcy bawią się do piosenek Grzegorza Hyżego i Chrisa Cugowskiego

Nowe miejsce, nowa formuła. Tegoroczne KULturalia odbywają się w Muszli Koncertowej im. Romualda Lipko w Ogrodzie Saskim i są darmowe. Samorząd studencki KUL-u zaprosił do świętowania wszystkich mieszkańców.

Podczas trzech dni koncertów oprócz dobrej zabawy będzie można pokazać swoje dobre serce - na miejscu są wolontariusze z puszkami do których można wrzucić datek na leczenie małego Frania Styły - chłopca chorego na dystrofię mięśniową Duchenne'a. Aby uratować jego życie potrzeba 16 mln zł.

>> Historię Frania przeczytacie tutaj <<

Przed nami jeszcze dwa dni KULturaliowych koncertów. W sobotę najlepiej bawić się będą fani rocka. Na scenie wystąpią:

W niedzielę natomiast o godzinie 17 wystąpi Orkiestra Symfoniczna Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina - muzycy zabiorą nas w prawdziwą muzyczną podróż historii polskiego i światowego popu!

- Tego wieczoru będziecie mogli wyruszyć w niezwykłą podróż przez największe przeboje muzyki pop – od lat 80. po współczesność – w wykonaniu studentów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w nowoczesnych, symfonicznych aranżacjach. Zapraszamy do przesłuchania unikalnej wersji utworów takich artystów jak Michael Jackson, Lady Gaga, Britney Spears, Beyonce i wielu, wielu innych! To nie tylko niepodrabialna lekcja historii popu, to także będzie wieczór, który na długo zapadnie Wam w pamięć - zapowiadają organizatorzy.