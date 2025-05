Dyrektorka z wyrokiem. Nikt nic nie wiedział? Już szukają następcy

W Hrubieszowie jest ostatnio gorąco. Pojawiła się bowiem inicjatywa zmierzająca do przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania burmistrz Marty Majewskiej i całej rady miasta. Inicjatorzy zebrali podpisy i jak się dowiadujemy, w piątek, na kilka dni przed ostatecznym terminem wyznaczonym na 19 maja, złożyli je w zamojskiej delegaturze Krajowego Biura Wyborczego. Na razie nie wiadomo, czy jest ich wystarczająco dużo i referendum się odbędzie.

Co tej grupie nie podoba się w rządzących? Zarzutów sformułowano 12. To m.in. zmiana sposobu naliczania opłat za śmieci (uzależniona od zużytej wody), podwyżka podatków, a także opłat za wodę i ścieki, zadłużanie miasta, ale również polityka kadrowa Marty Majewskiej, której zarzuca się zatrudnianie członków rodziny i znajomych.

Pod koniec kwietnia opublikowane zostało w związku z tym oświadczenie pani burmistrz i radnych, w którym wszystkie zastrzeżenie, punkt po punkcie skomentowano, określając jako bezpodstawne. Ale to emocji nie ostudziło. Tuż przed majówką pojawiły się w „przestrzeni publicznej” informacje o tym, że dyrektor HOSiR to osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu. Marta Majewska odniosła się do tego w ostatni piątek w mediach społecznościowych.

„Jako pracodawca nie posiadałam żadnej wiedzy ani informacji o wyroku. Jako pracodawca nie miałam też żadnych podstaw do rozwiązania stosunku pracy do czasu potwierdzenia faktu. Wszelkie stwierdzenia sugerujące, że miałam taką wiedzę i mimo to nie podjęłam odpowiednich działań jako pracodawca, są nieprawdziwe i stanowią pomówienie mojej osoby” – napisała Majewska.

Zapewniła, że wiarygodne informacje na ten temat uzyskała dopiero niedawno, po tym, jak 5 maja zwróciła się do Sądu Okręgowego w Zamościu z wnioskiem o wydanie aktualnego zaświadczenia o niekaralności dyrektorki HOSiR. Odpowiedź, jaka nadeszła, potwierdziła wcześniejsze doniesienia i fakt skazania.

„Dyrektor złożyła prośbę o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. Wniosek ten został przeze mnie uwzględniony” – przekazała burmistrz Hrubieszowa i poinformowała, że dniem 16 maja na stanowisko dyrektora HOSiR jako pełniący obowiązki został powołany Damian Szaruga, dotychczas wicedyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miasta. Ma tę funkcję pełnić do czasu rozstrzygnięcia konkursu, który został ogłoszony tego samego dnia. Potencjalni kandydaci mają miesiąc na złożenie dokumentów.

Burmistrz chce też sprawdzić, czy dyrektor HOSiR zataiła fakt, że była skazana. „W celu dodatkowego wyjaśnienia sytuacji zwróciłam się również do Sądu Rejonowego w Warszawie oraz do Sądu Rejonowego w Hrubieszowie z wnioskiem o udzielenie informacji, czy przedmiotowy wyrok został skierowany do wykonania oraz czy jakakolwiek korespondencja w tej sprawie została przekazana do pracodawcy” – zapewniła w internetowym wpisie Marta Majewska.