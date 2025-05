Bractwo Kurkowe świętuje jubileusz i wita nowych członków

W piątek, w archikatedrze lubelskiej oraz na dziedzińcu zamkowym odbyły się uroczystości jubileuszowe Lubelskiego Bractwa Strzelców Kurkowych im. Św. Jana Kantego. Podczas wydarzenia w szeregi bractwa wstąpili nowi członkowie oraz odbyła się intronizacja Lubelskiego Króla Kurkowego. W 2025 roku został nim Tadeusz Pęzioł. Marszałkami Kurkowymi AD 2025 zostali natomiast Brat Andrzej Strawa i Brat Bogdan Zagórski, Strażnikiem Kura - Brat Marek Kłodziński, Podstolim - Brat Marek Haliniak.

Lubelskie Bractwo Kurkowe w 2025 roku promuje chlubne tradycje Lublina i województwa lubelskiego nawiązując do ich królewskości. - Nasze Bractwo jest szczególnie zobowiązane do organizacji takich obchodów, gdyż nawiązujemy do tradycji sięgającej nadawania przez królów praw miejskich Lublinowi i innym miastom województwa lubelskiego - powiedział Hetman Bractwa Kazimierz Gajek.

Bractwa kurkowe to jedne z najstarszych stowarzyszeń obronnych w Polsce, ale także w Europie. Związane są z cechami rzemieślniczymi. Ich głównym zadaniem była nauka mieszczan posługiwania się bronią na wypadek konieczności obrony murów miejskich.