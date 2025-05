Co na niedzielny obiad? Mamy kilka podpowiedzi

Zniknęły drzewka i krzewy na kilku kilometrach. Mieszkaniec: „Zmasakrowali ten teren”

To były to dzikie jabłonie, wiśnie, śliwy, brzozy, trochę samosiejek iglastych. Rosły też krzewy. Ale już ich nie ma. Wycinka zrealizowana przez gminę oburzyła jednego z mieszkańców Biszczy (pow. biłgorajski). Wójt zapewnia, że zrobiono to dla dobra mieszkańców, a także po prośbach wielu z nich.