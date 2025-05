Radomiak Radom - Motor Lublin 1:3 (0:1)

Bramki: Henrique (47) - Ndiaye (14), Mraz (53, 57).

Radomiak: Koptas – Ouattara, Burch, Agouzoul, P. Henrique, Grzesik, Kaput, Ramos, Alves, Barbosa, Perotti.

Motor: Tratnik - Wójcik, Matthys, Ede, Palacz, Łabojko, Wolski, Caliskaner, Ceglarz, Mraz, Ndiaye.

Żółte kartki: Alves, Perotti, Agouzoul - Ede.

Sędziuje: Tomasz Musiał (Kraków).

Rezerwowi:

Radomiak: Kikolski, Kingue, Donis, Jordao, Golubickas, Zimovski, Leandro, Tapsoba, Dadashov.

Motor: Rosa, Stolarski, Kruk, Luberecki, Samper, Scalet, Król, van Hoeven, Wełniak.

-----------------------------------------------------------------------------

59' Kartka dla Ede.

57' I już 1:3! Wrzutka Wolskiego z rzutu wolnego idealna na głowę Mraza. Słowak od razu powinien strzelić bramkę, ale trafił w bramkarza. Na szczęście miał szansę na poprawkę i z bliska już się nie pomylił.

54' Będzie analiza VAR. Jednak jest gol, 2:1 dla Motoru!

53' Mraz cieszy się z gola na 1:2, ale sędzia pokazuje spalonego. Łabojko wrzucił piłkę w pole karne, Matthys dobrze zgral ją głowa, a Mraz wyskoczył zza pleców obrońcu i z powietrza uderzył do siatki.

47' Dokładnie 90 sekund gry po przerwie i jest 1:1. Po centrze z rzutu rożnego idealnie w polu karnym znalazł się Henrique i głową uderza do ziemi, a piłka między nogami Tratnika ląduje w siatce.

46' Zaczynamy drugą połowę.

45+3' Jeszcze kartka dla Perottiego i koniec pierwszej połowy.

45+1' I znowu to samo. Dobrze zapowiadająca się akcja Radomiaka, złe podanie tuż przed szesnastką powoduje, że po raz kolejny nic z tego.

45' Sędzia doliczył 2 minuty.

45' Radomiak stara się o wyrównanie, ale gospodarzom wyraźnie brakuje dokładności. Było kilka wrzutek z prawej, lewej strony, ale ze wszystkim radzi sobie defensywa zespołu z Lublina.

42' Strzał Perottiego z powietrza obok bramki Tratnika.

39' Ndiaye tym razem dobrze podaje do Ceglarza, ale "Cegi" źle przyjmuje i piłka wychodzi na aut bramkowy.

36' Znowu szansa przyjezdnych. Świetna piłka Palacza do Ndiaye, a ten zamiast zagrać wzdłuż bramki do Mraza wycofuje do Wolskiego. Ten nie zagrywa niestety w tempo do Ceglarza i ostatecznie nic z tej akcji nie wyszło, szkoda.

35' Teraz kocioł pod bramką Tratnika, ale nie ma nawet strzału.

34' Ajajajaj powinno być 0:2. Fatalne zagranie głową do bramkarza przejmuje Ceglarz, ale w sytuacji sam na sam nieczysto trafia w piłkę. Po nieporozumieniu u rywali futbolówkę przejmuje Caliskaner, wykłada do Ceglarza, ale tym razem kapitan Motoru zablokowany.

32' Motor odbiera piłkę, Mraz podaje do Ceglarza tuż za szesnastkę, kapitan ekipy z Lublina uderza, a po rykoszecie jest rożny.

31' Wrzutka z rzutu wolnego na dalszy słupek, Mraz zdołał oddać strzał głową, ale obok bramki.

30' Kolejny faul gospodarzy, pierwsza kartka, którą obejrzał Alves.

28' Udana interwencja Ede przy linii bocznej, aut dla gości.

26' Po chwili dobra akcja gospodarzy lewą flanką, ale zabrakło ostatniego podania. Motor znowu wybija.

26' Radomiak dłużej utrzymał się przy piłce, ale nie potrafił zagrozić bramce. Ndiaye wybija na uwolnienie.

24' Po rzucie rożnym Tratnik piąstkuje piłkę, a przy okazji taranuje Łabojkę. Sędzia przerywa grę.

22' Znowu był rożny dla Motoru. Tym razem rozegranie na krótko, Wolski traci, ale na szczęście nie ma groźnej kontry Radomiaka.

14' I mamy pierwszego gola! Wolski wrzuca na dalszy słupek, z powietrza strzela chyba Caliskaner, a wychodzi z tego podanie do Ndiaye, który głową pakuje piłkę do siatki. Gospodarze sygnalizują faul, ale sędzia wskazuje na środek boiska.

13' Ndiaye wywalczył rzut rożny.

12' Chwila przerwy z powodu urazu Barbosy.

11' Ładnie chodzi piłka, jak po sznurku. Na koniec wrzutka w pole karne Motoru i wybijają goście.

8' Teraz lewym skrzydłem atakował Barbosa. Schodzi do środka jednak strzela obok bramki.

6' Odpowiedź Radomiaka. Samotna szarża Grzesika, który wpada w pole karne, ale uderza prosto w Tratnika.

2' I od razu szansa dla Motoru. Wolski wrzuca w pole karne, Mraz uderza głową, ale piłki odbija się od poprzeczki.

1' Gramy!

-----------------------------------------------------------------------------

Kibice Motoru nie będą mogli obejrzeć meczu z wysokości trybun, bo gospodarze nie przyjmują fanów rywali. Co ciekawe, na ławce żółto-biało-niebieskich" zabraknie również trenera Mateusza Stolarskiego, który ostatnio, podczas spotkania z Zagłębiem obejrzał czerwoną kartkę.

– Wiem, że naszych kibiców nie będzie na ostatnim meczu sezonu. Już na konferencji mówiłem, jak bardzo jesteśmy dumni, że mamy takich kibiców, jak wdzięczni jesteśmy za ich doping i wsparcie przez cały sezon. Chcemy pojechać do Radomia i wygrać, aby również w ten sposób podziękować im za ten sezon – mówi Mateusz Stolarski.