Dwóch nowych zawodników w Górniku Łęczna. Hiszpan odchodzi z klubu

Jeszcze przed wyjazdowym starciem w ramach Fortuna Pucharu Polski w Łęcznej doszło do ruchów kadrowych. Najpierw klub poinformował, że piłkarzem Górnika został Hubert Sobol. 22-letni napastnik zasilił „zielono-czarnych” na zasadzie rocznego wypożyczenia z Wisły Kraków. Sobol trafił pod Wawel latem 2021 roku przeniósł się do Krakowa, gdzie w barach Wisły rozegrał osiem spotkań. W lutym tego roku zawodnik trafił na wypożyczenie do Stomilu Olsztyn w barwach którego rozegrał 14 spotkań i zdobył jedną bramkę. Teraz postara się poprawić swój dorobek strzelecki w Fortuna I Lidze w barwach Górnika.

Drugim zawodnikiem, który zasilił zespół dowodzony przez trenera Marcina Prasoła został Szymon Lewkot. 23-letni pomocnik pochodzi z Wrocławia i jest wychowankiem FC Wrocław Academy, skąd trafił do Śląska Wrocław. W sezonie 2018/19 i 2019/20 występował w trzecioligowej Ślęzie Wrocław. Do Śląska wrócił latem 2020 roku grając zarówno w pierwszym zespole oraz w drugoligowych rezerwach. Lewkot ma na swoim koncie 28 spotkań na najwyższym szczebli w Polsce oraz występy w eliminacjach Ligi Konferencji Europy UEFA.

Przed czwartkowym meczem z Arką w Górniku doszło także do pożegnania. Kontrakt z klubem za porozumieniem stron rozwiązał Alex Serrano. 27-letni Hiszpan trafił do Łęcznej we wrześniu 2021 roku. Łącznie w zielono-czarnych barwach rozegrał 37 spotkań (26 w Ekstraklasie, cztery w Pucharze Polski i siedem w Fortuna I lidze).