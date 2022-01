Pierwszy zimowy transfer Motoru Lublin

Wychodzi na to, że żółto-biało-niebiescy chcieli sprowadzić zawodnika z rocznika 2001 już w lecie. Wtedy nie doszli jednak do porozumienia z jego obecnym klubem. W zimie ekipa z Lublina wróciła do tematu, bo Elana wycofała się z rozgrywek III ligi, a młody pomocnik był do wzięcia za darmo. I po kilku treningach trener Saganowski szybko przekonał się, że warto pozyskać tego piłkarza.

Świeciński na pewno jest bardzo uniwersalny. Przede wszystkim może występować w roli defensywnego pomocnika, ale radzi sobie również w obronie. I to jako prawy defensor, czy środkowy. Z Motorem podpisał umowę do 30 czerwca 2024 roku.

Trzeba dodać, że to kolejny gracz, który ma za sobą występy w klubie z Warszawy. To w stołecznym Ursusie zaczynał przygodę z piłką. Z tym zespołem w 2018 roku debiutował także na trzecioligowych boiskach. Ostatnie 2,5 sezonu spędził już w Toruniu. Na swoim koncie ma: 21 meczów w II lidze oraz 45 w III lidze (dwa gole). W obecnych rozgrywkach wystąpił w 16 spotkaniach (we wszystkich od deski do deski) i raz udało mu się pokonać bramkarza rywali.

– Bardzo się cieszę, że pozyskaliśmy Jakuba Świecińskiego, bo chcieliśmy to już zrobić zeszłego lata, ale nie dogadaliśmy się wtedy z Elaną Toruń. Kuba to bardzo wszechstronny zawodnik, a przede wszystkim młodzieżowiec, co oznacza, że wśród młodych piłkarzy wzrośnie rywalizacja o miejsce w składzie. My najbardziej chcemy go sprawdzić na pozycji numer sześć – wyjaśnia Marek Saganowski cytowany przez klubowy portal.

Powrót wychowanka

W treningach Motoru uczestniczył ostatnio także Bartosz Zbiciak. To obrońca z rocznika 2001, który obecne rozgrywki spędził na wypożyczeniu w trzecioligowej Chełmiance Chełm. Żółto-biało-niebiescy w zimie mieli jednak możliwość ściągnąć zawodnika do siebie i z tej opcji skorzystali. W poprzednich rozgrywkach Zbiciak był wypożyczony do innego trzecioligowca z naszego regionu – Lewartu Lubartów. I zaliczył wówczas 35 meczów na poziomie III ligi, a do tego dwa gole. W obecnym sezonie był pewnym punktem defensywy Chełmianki, a w swoim dorobku ma 16 występów i jedną bramkę.