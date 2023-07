Dwa transfery i wygrana z Bronią Radom, czyli Chełmianka szykuje się na nowy sezon

Na finiszu sezonu 2022/2023 biało-zieloni uratowali ligowy byt. Długo nie było jednak pewne czy Grzegorz Bonin nadal będzie trenerem ekipy z Chełma. Ostatecznie podpisał jednak umowę na kolejny sezon. – Mogę powiedzieć tyle, że były małe zawirowania, ale już o tym zapominamy i skupiamy się na pracy. Chcieliśmy, żeby większość chłopaków, która stanowiła trzon zespołu została z nami i to nam się udało – przekonuje Grzegorz Bonin.

Najlepszy strzelec zespołu, Jakub Knap walczył o angaż w klubach z wyższej ligi, ale jego pozostanie w drużynie jest praktycznie przesądzone. Wiadomo za to, że umowy nie przedłuży Patryk Czułowski. Pod znakiem zapytania stoi także przyszłość Pawła Myśliwieckiego. Oficjalnie wiadomo za to, że w Chełmiance znowu zagra Michał Kobiałka, który ostatnio zakładał koszulkę Orląt Spomlek, ale w poprzednim sezonie miał sporo problemów ze zdrowiem. Drugim, potwierdzonym już transferem jest pomocnik Bartłomiej Korbecki. Zawodnik z rocznika 2002 ostatnio w drugiej drużynie Górnika Zabrze strzelił osiem goli w III lidze.

– Chcielibyśmy do końca tygodnia zamknąć kadrę. Mam nadzieję, że to nam się uda. Zostawimy sobie jednak jedno miejsce na nieoczekiwane wzmocnienie. Poszliśmy w tym kierunku, żeby stawiać na chłopaków z regionu. Stąd transfer Michała, który już u nas grał. Wierzę, że to będzie wzmocnienie. Musieliśmy się pożegnać z Patrykiem, bo środek mamy dosyć mocno obsadzony. To zawsze są trudne decyzje, ale trzeba je podjąć – przyznaje trener Bonin.

A jak wygląda sytuacja z młodzieżowcami? Tak naprawdę w Chełmie poza Pawłem Perdunem i wracającym po wypożyczeniu do Startu Krasnystaw Oliwierze Konojackim zbyt dużego wyboru nie ma. – Dogrywamy tematy i sprawdzamy chłopaków. Tutaj na pewno jest pole do poprawy, bo musimy mieć przynajmniej pięciu młodzieżowców. Wierzę jednak, że uda się znaleźć wartościowych graczy – dodaje szkoleniowiec.

Wzmocnienia będą także w ofensywie. – Kuba Knap jeździł po klubach jednak jesteśmy praktycznie dogadani. Teraz musimy tylko dojść do porozumienia z Motorem Lublin. Na 99 procent Kuba będzie jednak z nami. Liczymy, że uda się wzmocnić ofensywę. Umowę podpisał z nami także napastnik i wkrótce zostanie zaprezentowany jako zawodnik Chełmianki. Rozmawiamy też z kolejnymi zawodnikami – mówi Grzegorz Bonin.

A jaki będzie cel jego zespołu na nowy sezon? – Mam nadzieję, że przede wszystkim będziemy mieli spokojniejszą jesień. Poprzednio były duże zawirowania i to na pewno odbiło się na wynikach w pierwszej rundzie. Chcemy dobrze się przygotować, pozytywnie wystartować, a później rozwijać się jako drużyna. Chcemy być groźni dla każdego i cały czas budować zespół. Dlatego podpisujemy kontrakty na dwa lata, żeby kolejnego lata nie było powtórki z rozrywki – wyjaśnia opiekun biało-zielonych.

W środowym sparingu Krystian Wójcik i spółka prowadzili 1:0 po golu Knapa, później przegrywali 1:2, ale ostatecznie pokonali rywali 3:2. W końcówce najpierw wyrównali po bramce samobójczej jednego z rywali, a zwycięskie trafienie z rzutu karnego zaliczył Jakub Bednara.