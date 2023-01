Podlasie Biała Podlaska ma dwóch nowych zawodników

Na pierwszych zajęciach w 2023 roku trener Renkowski miał do dyspozycji 25 zawodników. W tym gronie nie zabrakło również nowych twarzy. Jako pierwszy do ekipy biało-zielonych dołączył Filip Arak, brat znanego z występów w Legii Warszawa, Lechii Gdańsk czy Rakowa Częstochowa Jakuba.

Filip to obrońca z rocznika 2003, który ma świetne warunki fizyczne (190 cm wzrostu). Do Podlasia zawodnik przenosi się na zasadzie wypożyczenia do końca obecnych rozgrywek. W tym sezonie zaliczył około 120 minut w dwóch meczach na drugoligowych boiskach. Wcześniej zanotował jednak 35 gier na poziomie III ligi w barwach: Błonianki Błonie, Skry Częstochowa i Polonii (zdobył w nich sześć bramek).

We wtorek okazało się, że białczanie pozyskali jeszcze jednego piłkarza „Czarnych Koszul” – Wiktoria Niewiarowskiego. To skrzydłowy z rocznika 2001, który od dawna związany był z Polonią. W ekipie Warszawy występował od 2014 roku. Miał okazję grać w: grupach młodzieżowych, drugim zespole i drużynie seniorów. W III lidze uzbierał 39 spotkań i cztery gole, ale w obecnym sezonie grał tylko w rezerwach.