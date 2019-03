Przegrali przez moment gapiostwa, czyli opinie po meczu Motor - Avia

Tomasz Bednaruk (Avia Świdnik)

– Chciałbym pogratulować zwycięstwa trenerowi Motoru. Uważam, że gospodarze musieli się mocno napracować, żeby zdobyć trzy punkty. Powiem szczerze, że mamy lekki niedosyt, bo mieliśmy plan na to spotkanie i realizowaliśmy go nawet przy niekorzystnym wyniku. Byliśmy groźni i byliśmy w grze. Trochę żałujemy, że nasze ostatnie podania były niedokładne lub podejmowaliśmy złe decyzje. Niektóre akcje kończyły się za szybko, a zapowiadały się dosyć ciekawie. Straciliśmy bramkę, bo mieliśmy moment dekoncentracji i gapiostwa. Na tym poziomie nie powinno się tracić takich goli i mam o to duże pretensje do zawodników. Ta bramka bolała, bo mocno pracowaliśmy w tym spotkaniu. Cóż, od poniedziałku zaczniemy pracę przed kolejnym meczem i przygotujemy się do niego należycie. Dużo rzeczy jest do poprawy, ale postaramy się w kolejnym spotkaniu zagrać za trzy punkty.

Robert Góralczyk (Motor Lublin)

– Tak najczęściej bywa w trzecioligowych spotkaniach, że każdy mecz wymaga ogromu sił i zaangażowania. Dlatego zgadzam się z trenerem, że zarówno my, jak i świdniczanie włożyliśmy w te zawody mnóstwo sił. W naszym przypadku też często zawodziło może nawet nie ostatnie podanie, ale takie, które otwierało grę. Strzeliliśmy bramkę i być może gdyby udało się wykorzystać którąś z kolejnych sytuacji, to ten mecz wyglądałby trochę inaczej. W ostatnich 20 minutach Avia z ogromną determinacją i pomysłem dążyła do odwrócenia losów tego spotkania. Potrafiliśmy to jednak udźwignąć i można powiedzieć, że nie dopuściliśmy do stuprocentowej sytuacji dla przeciwników. Być może, jak powiedział trener zawodziło u nich ostatnie podanie lub my potrafiliśmy przeciwdziałać akcjom przeciwnika. Cieszymy się z wygranej. Jesteśmy po drugim meczu, a przed nami jeszcze 15 kolejnych. Nie myślimy o dalszych spotkaniach, najważniejsze jest zawsze to najbliższe. Teraz wyjazdowe z Sołą Oświęcim. Zaczynamy o nim myśleć, bo wiadomo, że musimy gromadzić punkty, które zbliżą nas do celu, który jest oczywisty.