Pół kilo w hotelu i trzy miesiące w areszcie. Policjanci zapukali o świcie

We wtorek wczesnym rankiem w jednym z chełmskich hoteli zjawiła się ekipa kryminalnych wspierana przez funkcjonariusza Straży Granicznej z wyszkolonym psem. Mundurowi działali na podstawie informacji, że w wynajmowanym pokoju może znajdować się osoba handlująca narkotykami. Intuicja nie zawiodła – policyjny nos i psie zmysły poprowadziły ich wprost do pokaźnych zapasów nielegalnych substancji.

Wśród zabezpieczonych środków znalazły się amfetamina, marihuana i mefedron – w sumie blisko pół kilograma. To ilość, która nie pozostawia wątpliwości, że mężczyzna mógł zajmować się nie tylko konsumpcją, ale również dystrybucją.

Zatrzymany 19-latek został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut posiadania znacznych ilości środków odurzających. Jeszcze tego samego dnia sąd przychylił się do wniosku śledczych o tymczasowe aresztowanie.

– Sąd podzielił argumentację prokuratora i zastosował wobec podejrzanego izolacyjny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy – poinformowała nadkomisarz Ewa Czyż z Komendy Miejskiej Policji w Chełmie.

Jak ustalono, młody mężczyzna był już wcześniej notowany za przestępstwa narkotykowe. Teraz, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, grozi mu kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.