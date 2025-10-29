Oszuści oferują bilety na mecz Polska-Holandia. Mieszkaniec regionu sporo stracił

33-latek przeglądając Facebooka natknął się na ofertę sprzedaży biletów na mecz Polska – Holandia, który odbędzie się w listopadzie. Zainteresował się ofertą i napisał wiadomość do sprzedającego. Po rozmowie na komunikatorze Messenger ustalili, że zakupi 6 biletów za 1680 złotych. Ustalili również, że 33-latek przeleje połowę kwoty, a pozostałe 840 złotych dopłaci na miejscu pod wskazanym adresem.

- Mieszkaniec powiatu zamojskiego wykonał przelew 840 złotych ze swojego rachunku na rachunek podany przez sprzedawcę. Po wykonaniu przelewu i przesłaniu potwierdzenia sprzedający nalegał, aby 33-latek wykonał drugi przelew, a on prześle mu bilety pocztą. To wzbudziło podejrzenia pokrzywdzonego, co do uczciwości sprzedawcy. Nie zdecydował się spełnić tej prośby. Próbował skontaktować się ze sprzedawcą jednak ten nie odbierał od niego połączeń, usunął też konto na portalu Facebook – relacjonuje podkomisarz Dorota Krukowska – Bubiło z zamojskiej policji.

Policjanci apelują o ostrożność przy zakupach w sieci. - W przypadku nabywania biletów na różnego rodzaju wydarzenia sportowe lub kulturalne najbezpieczniej jest kupować je przez uprawnione i upoważnione podmioty do sprzedaży i dystrybucji biletów. Z ostrożnością należy podchodzić do ofert, w których bilety można nabyć w bardzo niskich, promocyjnych cenach. Należy uważać też na aukcje działające na zasadzie, kto pierwszy wpłaci pieniądze ten dostanie bilet. To bardzo popularna metoda wśród oszustów- zaznacza podkomisarz Krukowska-Bubiło.