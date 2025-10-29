11-latka złamała kręgosłup w sali zabaw. Właściciele obiektu zabrali głos

Do zdarzenia doszło 25 października w sali zabaw Fun Park 360 w Lublinie. 11-letnia dziewczynka razem z mamą i rodzeństwem brała udział w urodzinach. Niestety, 11-latka skoczyła z 2-metrowego podestu na poduszkę, która jak się okazało nie była nadmuchana. Dziewczynka spadła na twarde podłoże i z poważnymi obrażeniami została zabrana do szpitala. Ma złamany kręgosłup w kilku miejscach.

Sprawą zajęła się prokuratura. Postępowanie toczy się z artykułu 160 Kodeksu karnego, który dotyczy narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. W sprawie zostanie powołany biegły, który oceni, jakich obrażeń doznała dziewczynka w wyniku wypadku i na ile realnie zagrażały one jej zdrowiu lub życiu.

Tymczasem, kilka dni po wypadku właściciele obiektu wydali oświadczenie. „Ubolewamy, że w naszej sali doszło do takiej sytuacji. Po uzyskaniu bezpośredniego kontaktu, niezwłocznie skontaktowaliśmy się z mamą poszkodowanej w tym wypadku 11-letniej Anastazji i zaoferowaliśmy nasze pełne wsparcie i wszelką możliwą pomoc w tej trudnej sytuacji. Jesteśmy do ich pełnej dyspozycji. Jednocześnie szanujemy ich potrzebę spokoju, bo zdajemy sobie sprawę, jak trudne chwile teraz przechodzą. Obecnie na prośbę rodziców Anastazji jesteśmy w kontakcie z pełnomocnikiem rodziny" — zamieścił na Facebooku wpis FunPark 360. Poza tym, właściciele zapewniają, że „wszystkie urządzenia, konstrukcje zabawowe oraz elementy wyposażenia zostały po raz kolejny dokładnie sprawdzone i przetestowane i są w pełni sprawne. Wszystkie urządzenia zabawowe sali są dopuszczone do użytkowania zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa i wyposażone w odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa”.

Sala zabaw postanowiła jednak wprowadzić dodatkowe procedury poprawiające bezpieczeństwo i komfort korzystania z sali zabaw. „Obejmują one m.in. regularne kontrole sprzętu, jeszcze większy nadzór personelu oraz bieżące monitorowanie warunków w obiekcie”. Obiekt jest cały czas otwarty.

Jak ustaliła Wirtualna Polska, wojewoda lubelski polecił kontrole w sali zabaw, m.in. ze strony inspekcji handlowej, sanepidu, inspekcji pracy i nadzoru budowlanego.