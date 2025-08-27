Dywany Łuszczów najlepsze

Do rywalizacji przystąpiło osiem drużyn. W tym gronie najlepsze okazały się Dywany Łuszczów. W finale pokonały Gardenmet Krasnystaw 3:0. Trzecie miejsce wywalczyli oldboje ze Świętej Środy Gończyce, którzy pokonali 2:1 drużynę o nazwie Plaga Szczurów Lublin.

Królem strzelców mistrzostw z dorobkiem pięciu goli został Kamil Witkowski (Dywany Łuszczów), a najlepszym bramkarzem wybrany jego kolega z zespołu Mariusz Major. Najlepszym piłkarzem zawodów został Mateusz Michalec (Święta Środa Gończyce).

Mistrzostwa honorowym patronatem objęli: Marszałek Województwa Lubelskiego - Jarosław Stawiarski oraz Starosta Świdnicki - Waldemar Jakson. Trofea dla najlepszych drużyn i zawodników wręczali: prezes LKS Oleśnia Oleśniki Mieczysław Drygała i prezes stowarzyszenia Manufaktura Futbolu w Świdniku Jacek Kosierb.

Wyniki meczów grupowych:

Grupa A: Trawniki Oldboys - Walka o Spadek Lublin 0:0 * Święta Środa Gończyce - Plaga Szczurów Lublin 0:3 (bramki: Marcin Pawłasek 2, Jarosław Staszków) * Plaga Szczurów Lublin - Trawniki Oldboys 1:1 (Mateusz Siedlecki - Patryk Zając) * Walka o Spadek Lublin - Święta Środa Gończyce 1:2 (Albert Wiecha - Mateusz Michalec 2) * Święta Środa Gończyce - Trawniki Oldboys 2:0 (Mateusz Michalec 2) * Walka o Spadek Lublin - Plaga Szczurów Lublin 0:0.

Grupa B: Oldboys Ryki - Znicz Siennica Różana 2:0 (Krystian Flisek, Jarosław Polak) * Gardenmet Krasnystaw - Dywany Łuszczów 0:4 (Kamil Witkowski 2, Jakub Bomba, Kamil Cieśla) * Dywany Łuszczów - Oldboys Ryki 1:1 (Kamil Cieśla - Adam Bieńczuk) * Znicz Siennica Różana - Gardenmet Krasnystaw 0:1 (Radosław Ciołek) * Gardenmet Krasnystaw - Oldboys Ryki 1:0 (Radosław Ciołek) * Znicz Siennica Różana - Dywany Łuszczów 2:4 (Kamil Furtak, Dariusz Jędruszak - Kamil Witkowski 2, Kamil Cieśla 2).

Półfinały: Święta Środa Gończyce - Gardenmet Krasnystaw 1:2 (Albert Wiśnioch - Radosław Ciołek, Dominik Lewczuk) * Plaga Szczurów Lublin - Dywany Łuszczów 0:0, karne 4:5.

Mecz o 7. miejsce:

Trawniki Oldboys - Znicz Siennica Różana 0:3 (walkower)

Trawniki Oldboys: Krzysztof Błaszczak, Alan Damuć, Patryk Zając, Piotr Łukaszewski, Bartłomiej Łukaszewski, Marek Drob, Janusz Wołczuk, Kamil Maziarz, Marcin Wrzeszcz.

Znicz: Bartłomiej Szwedo, Alfred Krawiec, Dariusz Jędruszak, Michał Popik, Paweł Gołębiowski, Paweł Popik, Mariusz Kordowski, Paweł Górnik, Dariusz Kostrzanowski, Kamil Furtak, Marek Winiarczyk, Radosław Knap.

Mecz o 5 miejsce:

Walka o Spadek Lublin - Oldboys Ryki 0:1 (Adam Bieńczyk)

Walka o Spadek Lublin: Kamil Lisica, Artur Janiuk, Albert Wiecha, Rafał Szkoda, Rodrigo Ramos De Haro, Michał Kanar, Tomasz Skorupa, Michał Korbus, Maciej Barton.

Oldboys Ryki: Karol Filipek, Krystian Antolak, Rafał Mąkowski, Jarosław Polak, Adam Bieńczyk, Grzegorz Wójcicki, Tomasz Bilicz, Krystian Flisek, Robert Kuchnio, Bartłomiej Stoń.

Mecz o 3 miejsce:

Święta Środa Gończyce - Plaga Szczurów Lublin 2:1 (Adam Paszkowski, Albert Wiśnioch - Jarosław Staszków)

Święta Środa Gończyce: Grzegorz Tobiasz, Mariusz Białapko, Marek Górski, Mateusz Michalec, Jarosław Włodarczyk, Michał Ostałowski, Piotr Długosz, Adam Paszkowski, Albert Wiśnioch, Rafał Pastuszka, Krystian Lechnio, Daniel Lechnio.

Plaga Szczurów Lublin: Mateusz Dudek, Marcin Pszenniak, Michał Ungert, Norbert Piotrowski, Marcin Pawłasek, Jarosław Staszków, Mateusz Siedlecki, Jarosław Lakutowicz.

Finał:

Gardenmet Krasnystaw - Dywany Łuszczów 0:3 (Kamil Cieśla, Marcin Bijas, Kamil Witkowski)

Gardenmet Krasnystaw: Dariusz Ogiński, Jarosław Żuk, Kamil Brzezicki, Radosław Lekan, Dominik Lewczuk, Radosław Ciołek, Mariusz Bartoń.

Dywany Łuszczów: Mariusz Major, Kamil Cieśla, Jakub Bomba, Dariusz Komarzeniec, Kamil Witkowski, Marcin Bijas, Jarosław Komarzeniec.