Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Sport
Lubię to! 142 tys. czwartek, 28 sierpnia 2025 r.
Serwisy tematyczne

INNE

Wczoraj
20:47
Strona główna » Sport » Piłka nożna » INNE

Dywany Łuszczów najlepsze

Autor: Zdjęcie autora grom
Udostępnij 0 A A
W Oleśnikach została rozegrana piąta edycja Mistrzostw Województwa Lubelskiego Oldbojów 35+ w piłce nożnej siedmioosobowej
W Oleśnikach została rozegrana piąta edycja Mistrzostw Województwa Lubelskiego Oldbojów 35+ w piłce nożnej siedmioosobowej (fot. Manufaktura Futbolu w Świdniku)

W Oleśnikach została rozegrana piąta edycja Mistrzostw Województwa Lubelskiego Oldbojów 35+ w piłce nożnej siedmioosobowej

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Do rywalizacji przystąpiło osiem drużyn. W tym gronie najlepsze okazały się Dywany Łuszczów. W finale pokonały Gardenmet Krasnystaw 3:0. Trzecie miejsce wywalczyli oldboje ze Świętej Środy Gończyce, którzy pokonali 2:1 drużynę o nazwie Plaga Szczurów Lublin.

Królem strzelców mistrzostw z dorobkiem pięciu goli został Kamil Witkowski (Dywany Łuszczów), a najlepszym bramkarzem wybrany jego kolega z zespołu Mariusz Major. Najlepszym piłkarzem zawodów został Mateusz Michalec (Święta Środa Gończyce).

Mistrzostwa honorowym patronatem objęli: Marszałek Województwa Lubelskiego - Jarosław Stawiarski oraz Starosta Świdnicki - Waldemar Jakson. Trofea dla najlepszych drużyn i zawodników wręczali: prezes LKS Oleśnia Oleśniki Mieczysław Drygała i prezes stowarzyszenia Manufaktura Futbolu w Świdniku Jacek Kosierb.

Wyniki meczów grupowych:

Grupa A: Trawniki Oldboys - Walka o Spadek Lublin 0:0 * Święta Środa Gończyce - Plaga Szczurów Lublin 0:3 (bramki: Marcin Pawłasek 2, Jarosław Staszków) * Plaga Szczurów Lublin - Trawniki Oldboys 1:1 (Mateusz Siedlecki - Patryk Zając) * Walka o Spadek Lublin - Święta Środa Gończyce 1:2 (Albert Wiecha - Mateusz Michalec 2) * Święta Środa Gończyce - Trawniki Oldboys 2:0 (Mateusz Michalec 2) * Walka o Spadek Lublin - Plaga Szczurów Lublin 0:0.

Grupa B: Oldboys Ryki - Znicz Siennica Różana 2:0 (Krystian Flisek, Jarosław Polak) * Gardenmet Krasnystaw - Dywany Łuszczów 0:4 (Kamil Witkowski 2, Jakub Bomba, Kamil Cieśla) * Dywany Łuszczów - Oldboys Ryki 1:1 (Kamil Cieśla - Adam Bieńczuk) * Znicz Siennica Różana - Gardenmet Krasnystaw 0:1 (Radosław Ciołek) * Gardenmet Krasnystaw - Oldboys Ryki 1:0 (Radosław Ciołek) * Znicz Siennica Różana - Dywany Łuszczów 2:4 (Kamil Furtak, Dariusz Jędruszak - Kamil Witkowski 2, Kamil Cieśla 2).

Półfinały: Święta Środa Gończyce - Gardenmet Krasnystaw 1:2 (Albert Wiśnioch - Radosław Ciołek, Dominik Lewczuk) * Plaga Szczurów Lublin - Dywany Łuszczów 0:0, karne 4:5.

Mecz o 7. miejsce:

Trawniki Oldboys - Znicz Siennica Różana 0:3 (walkower)

Trawniki Oldboys: Krzysztof Błaszczak, Alan Damuć, Patryk Zając, Piotr Łukaszewski, Bartłomiej Łukaszewski, Marek Drob, Janusz Wołczuk, Kamil Maziarz, Marcin Wrzeszcz.

Znicz: Bartłomiej Szwedo, Alfred Krawiec, Dariusz Jędruszak, Michał Popik, Paweł Gołębiowski, Paweł Popik, Mariusz Kordowski, Paweł Górnik, Dariusz Kostrzanowski, Kamil Furtak, Marek Winiarczyk, Radosław Knap.

Mecz o 5 miejsce:

Walka o Spadek Lublin - Oldboys Ryki 0:1 (Adam Bieńczyk)

Walka o Spadek Lublin: Kamil Lisica, Artur Janiuk, Albert Wiecha, Rafał Szkoda, Rodrigo Ramos De Haro, Michał Kanar, Tomasz Skorupa, Michał Korbus, Maciej Barton.

Oldboys Ryki: Karol Filipek, Krystian Antolak, Rafał Mąkowski, Jarosław Polak, Adam Bieńczyk, Grzegorz Wójcicki, Tomasz Bilicz, Krystian Flisek, Robert Kuchnio, Bartłomiej Stoń.

Mecz o 3 miejsce:

Święta Środa Gończyce - Plaga Szczurów Lublin 2:1 (Adam Paszkowski, Albert Wiśnioch - Jarosław Staszków)

Święta Środa Gończyce: Grzegorz Tobiasz, Mariusz Białapko, Marek Górski, Mateusz Michalec, Jarosław Włodarczyk, Michał Ostałowski, Piotr Długosz, Adam Paszkowski, Albert Wiśnioch, Rafał Pastuszka, Krystian Lechnio, Daniel Lechnio.

Plaga Szczurów Lublin: Mateusz Dudek, Marcin Pszenniak, Michał Ungert, Norbert Piotrowski, Marcin Pawłasek, Jarosław Staszków, Mateusz Siedlecki, Jarosław Lakutowicz.

Finał:

Gardenmet Krasnystaw - Dywany Łuszczów 0:3 (Kamil Cieśla, Marcin Bijas, Kamil Witkowski)

Gardenmet Krasnystaw: Dariusz Ogiński, Jarosław Żuk, Kamil Brzezicki, Radosław Lekan, Dominik Lewczuk, Radosław Ciołek, Mariusz Bartoń.

Dywany Łuszczów: Mariusz Major, Kamil Cieśla, Jakub Bomba, Dariusz Komarzeniec, Kamil Witkowski, Marcin Bijas, Jarosław Komarzeniec.

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
Manufaktura futbolu Mistrzostwa Województwa Lubelskiego Oldbojów 35+ w piłce nożnej siedmioosobowej

Pozostałe informacje

W Oleśnikach została rozegrana piąta edycja Mistrzostw Województwa Lubelskiego Oldbojów 35+ w piłce nożnej siedmioosobowej

Dywany Łuszczów najlepsze

W Oleśnikach została rozegrana piąta edycja Mistrzostw Województwa Lubelskiego Oldbojów 35+ w piłce nożnej siedmioosobowej
Zdjęcie ilustracyjne
POGODA

Na koniec wakacji IMGW ostrzega przed upałami w województwie lubelskim

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach dla całego województwa lubelskiego. Alert obowiązuje od godziny 12:00 w czwartek, 28 sierpnia, do godziny 20:00 w piątek.

Bez kredytu TBS nie jest w stanie rozpocząć budowy. Najlepiej, gdyby pieniądze udało się pozyskać na preferencyjnych, a nie komercyjnych warunkach

Komercyjny za drogi. Preferencyjny niepewny. Bez kredytu TBS niczego nie zbuduje

Ostatni blok zamojskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego został oddany 6 lat temu. Od tamtej pory miejska spółka niczego nowego nie zbudowała. Prezes spółki zapowiada trzecie w ciągu ostatnich miesięcy podejście do pozyskania preferencyjnego kredytu.
Ukrywał się prawie 2 lata, bo miał ponad 4 do odsiadki

Ukrywał się prawie 2 lata, bo miał ponad 4 do odsiadki

Policjanci zatrzymali 31-latka, który poszukiwany był na podstawie 3 listów gończych oraz 5 zarządzeń o przymusowym doprowadzeniu. Łącznie do odbycia ma ponad 4 lata więzienia, za kradzież rozbójniczą, pobicie i inne przewinienia. Mężczyzna ukrywał się od 2023 roku.
Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne na ulicy Górnej w Zamościu rozpoczęło działalność w lutym br. Placówka zapewnia opiekę, również rehabilitację 20 mieszkańcom miasta

Dach przecieka, a miasto uspokaja: Mamy siedem lat gwarancji

Niedawno oddany do użytku obiekt nie wytrzymał letnich burz. Dach Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego na ul. Górnej w Zamościu zaczął przeciekać po ulewnych deszczach.
W ostatnim meczu grupowym reprezentacja Polski siatkarek pokonała Niemcy 3:2 i w 1/8 finału zagra z Belgią

Mistrzostw świata siatkarek: Polska lepsza od Niemek

W trzecim spotkaniu mistrzostw świata w grupie G reprezentacja Polski siatkarek pokonała Niemcy 3:2 i zajęła pierwsze miejsce w swojej grupie. W sobotę zmierzy się z Belgią, a stawką będzie awans do ćwierćfinału

Zdjęcie ilustracyjne
OSZUSTWO

Miał być zysk z kryptowalut, jest strata prawie 150 tys. złotych

Na policję zgłosił się 40-latek, który padł ofiarą oszustwa internetowego. Miał zarabiac na inwestycjach w kryptowaluty, ale nagle pojawiły się "problemy z werfiakcją"...
Strach się bać. Festiwal horroru i kryminału już niebawem
DO ZOBACZENIA
5 września 2025, 10:00

Strach się bać. Festiwal horroru i kryminału już niebawem

To będzie już czwarta edycja tego wydarzenia. Od 5 do 7 września w Lubyczy Królewskiej odbędzie się jedyny w tej części Polski festiwal horroru – Kryminalia Lubyckie. Przyjechać może każdy, a wstęp na wszystkie z licznych wydarzeń jest bezpłatny.
Współpracę Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. i PGE MKS El-Volt Lublin oficjalnie ogłoszono w środę

PGE MKS El-Volt Lublin zyskał potężnego sponsora w postaci Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.

Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. to jeden z liderów rynku producentów węgla kamiennego w Polsce, a także mecenas sportu w naszym regionie. Teraz do grona drużyn wspieranych przez to przedsiębiorstwo dołączył PGE MKS El-Volt Lublin. Logotyp Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. eksponowany będzie na tylnej części koszulek zawodniczek PGE MKS El-Volt Lublin, a także na spodenkach pierwszoligowego zespołu MKS AZS UMCS Lublin i drużyn młodzieżowych. Ponadto widoczny będzie na bandach boiskowych podczas meczów 22-krotnych mistrzyń Polski w piłce ręcznej.

Studencki łazik Politechniki Lubelskiej rywalizuje z najlepszymi robotami marsjańskimi
ZDJĘCIA/WIDEO
galeria
film

Studencki łazik Politechniki Lubelskiej rywalizuje z najlepszymi robotami marsjańskimi

Waży blisko 90 kilogramów i porusza się na balonowych kołach o średnicy 40 cm. To Orion V, najnowszy łazik marsjański skonstruowany przez studentów Politechniki Lubelskiej.

Piłkarze Dynama Kijów w czwartek powalczą o awans do Ligi Europy

W czwartek na lubelskiej Arenie Dynamo Kijów podejmie Maccabi Tel Awiw.

Dynamo Kijów przygodę w europejskich pucharach w tym sezonie zaczęło od Ligi Mistrzów.
Zdjęcie ilustracyjne

COVID-19, grypa, HPV i nie tylko. Szczepienia dla dorosłych już w aptekach

Osoby powyżej 18. roku życia mogą już korzystać ze szczepień ochronnych realizowanych w aptekach. Lista szczepionek dostępnych dla dorosłych została rozszerzona do jedenastu.

Wędrówki z dinozaurami: Nowa wyprawa do prehistorycznego świata (wideo)
DO ZOBACZENIA
galeria
film

Wędrówki z dinozaurami: Nowa wyprawa do prehistorycznego świata (wideo)

Spinozaur, triceratops i olbrzymi lusotytan. Jakie jeszcze dinozaury zobaczymy w nowej odsłonie serialu Wędrówki z dinozaurami? Premiera już we wrześniu.
Avia wygrała w środę piąty mecz ligowy z rzędu

Avia miała problemy z Wisła II Kraków, ale wygrała piąty mecz z rzędu

Avia prowadziła w Krakowie z Wisłą II 1:0, potem przegrywała 1:2, ale ostatecznie zdobyła komplet punktów po wygranej 3:2. A to oznacza, że po pięciu kolejkach drużyna trenera Wojciecha Szaconia zanotowała piąte zwycięstwo w piątym meczu ligowym.
Instalacje sanitarne Poznań

Instalacje sanitarne w lokalach usługowych higiena, przepisy i ergonomia zaplecza

W lokalach usługowych - od kawiarni i piekarni, przez gabinety kosmetyczne, po niewielkie biura - instalacje sanitarne są kręgosłupem codziennej pracy. Od ich jakości zależy tempo obsługi, wynik kontroli i komfort zespołu. Poniżej znajdziesz poradnik, który łączy opisowe wyjaśnienia z krótkimi listami kontrolnymi - tak, by czytało się lekko, a jednocześnie można było szybko działać.

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!
Kalendarz Sportowy
Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Górnik Łęczna w sobotę o godz. 20 zagra ze Stalą Rzeszów

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 17-19 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Sport Wideo
To może być wielki mistrz
WIDEO

To może być wielki mistrz

film
Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość
film

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie
galeria
Zdjęcia/Wideo

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!
film
Wideo

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!
Wideo

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!

Posiany na polu na Węglinie Południowym gatunek konopi jest nieprzydatny do „celów rozrywkowych”
galeria
film
zdjęcia, wideo

Las konopi w Lublinie. Czas na wielkie żniwa. Już w poniedziałek?

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow
galeria
film

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra
film
wideo

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra

Gwiazdorska drużyna w lubelskiej klasie A. Wokalista disco polo i byli zawodnicy ekstraklasy
film

Gwiazdorska drużyna w lubelskiej klasie A. Wokalista disco polo i byli zawodnicy ekstraklasy

Sport Foto
Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!
ZDJĘCIA

Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!

galeria
Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało
galeria
film
dużo zdjęć, wideo

Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników
galeria
NASZ PATRONAT

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy
galeria
Zdjęcia

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec
galeria
Zdjęcia

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024
galeria

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024

Jerzy Kulej w 2010 roku gościł w Klubie Sportowym Paco przy ul. Zana 72 w Lublinie.
Zdjęcia

Jerzy Kulej od dziś na wielkim ekranie. Mistrz boksu wielokrotnie przyjeżdżał do Lublina

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”
galeria
film

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto
Zdjęcia

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto

 