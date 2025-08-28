Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

IV LIGA LUBELSKA

Lewart pokonał w zaległym meczu rezerwy Motoru i nadal ma komplet punktów

(fot. Wojtek Szubartowski)

W środę piłkarze Motoru II i Lewartu odrobili zaległości z pierwszej kolejki. Spadkowicz z Betclic III ligi pokonał przy Al. Zygmuntowskich żółto-biało-niebieskich 3:1.

Środowy mecz miał dodatkowe smaczki. Tak się składa, że przez około miesiąc trenerem Lewartu był Kamil Witkowski. Tuż przed startem rozgrywek postanowił przenieść się jednak do Motoru i objąć drugi zespół. Co więcej, szkoleniowiec zabrał ze sobą dwóch piłkarzy. Michał Paluch i Ivan Hurenko byli przymierzani do ekipy z Lubartowa, ale ostatecznie poszli za trenerem do Lublina. W Lewarcie został za to Denis Demianenko.

W tej sytuacji spadkowicz z Betclic III ligi musiał szukać nowego trenera i postawił na Grzegorza Bonina, który notuje całkiem niezły start w nowej pracy. Jego drużyna w środę zanotowała trzecie zwycięstwo w trzecim meczu ligowym.

Od pierwszego gwizdka to goście ruszyli do ataku i szybko pojawiły się sytuacje na gole. Już w czwartej minucie po centrze Łukasza Najdy ładnie z powietrza do siatki uderzył Sebastian Plesz. Tuż przed przerwą autor pierwszego gola podawał, a na 0:2 trafił Arkadiusz Bednarczyk. Minęło kilkadziesiąt sekund, a indywidualną akcję bramką kontaktową zakończył Dawid Brzozowski.

Dzięki temu rezerwy Motoru miały jeszcze nadzieje, że po przerwie uda się wrócić do gry. Żółto-biało-niebiescy ruszyli do natarcia, ale zamiast wyrównać stracili trzeciego gola, którego zapisał na swoje konto Demianenko. Nie pierwszy raz w środowym spotkaniu opłacił się wysoki pressing, bo Patryk Kukulski miał problemy z wyprowadzeniem piłki. Gospodarze ostatecznie ją stracili, a za chwilę dostali trzeciego gola. Mimo kolejnych szans z obu stron wynik nie uległ już zmianie.

W sobotę Lewart zagra u siebie z Janowianką (godz. 14), a Motor II pojedzie do Krasnegostawu na mecz ze Startem (13).

Motor II Lublin – Lewart Lubartów 1:3 (1:2)

Bramki: D. Brzozowski (42) – Plesz (4), Bednarczyk (41), Demianenko (59).

Motor II: Kukulski – Bartoszek, Mazur, Hurenko, Niegowski (86 K. Brzozowski), Jabłoński, Bereza (74 Michułka), Kuchta (76 Kisiel), D. Brzozowski (74 Węgrzyn), M. Paluch, Kraska (55 Tracz).

Lewart: Podleśny – Kompanicki, Niewęgłowski, Smirnov (77 D. Paluch), Plesz (46 Gede), Skoczylas, Szymona (59 Wolski), Bednarczyk (88 Zieliński), Najda (86 Raczyński), Myśliwiecki (82 Aftyka), Demianenko (63 Żelisko).

IV LIGA LUBELSKA
1. KOLEJKA

Wyniki:

Tur Mijelów - Granit Bychawa 3-0
Start Krasnystaw - Tanew Majdan Stary 4-3
MKS Ryki - Łada 1945 Biłgoraj 1-2
Tomasovia - Lublinianka 1-1
Janowianka - Bug Hanna 3-2
Orlęta Spomlek - Huragan 4-1
Orlęta Łuków - Hetman Zamość 0-1
Motor II Lublin - Lewart Lubartów 27 sierpnia

Tabela:

1. Orlęta Radzyń 1 3 4-1
2. Tur 1 3 3-0
3. Start 1 3 4-3
4. Janowianka 1 3 3-2
5. Łada 1 3 2-1
6. Hetman 1 3 1-0
7. Tomasovia 1 1 1-1
8. Lublinianka 1 1 1-1
9. Motor II 0 0 0-0
10. Lewart 0 0 0-0
11. Tanew 1 0 3-4
12. Bug 1 0 2-3
13. Ryki 1 0 1-2
14. Orlęta Ł. 1 0 0-1
15. Huragan 1 0 1-4
16. Granit 1 0 0-3

