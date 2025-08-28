Lewart pokonał w zaległym meczu rezerwy Motoru i nadal ma komplet punktów

Środowy mecz miał dodatkowe smaczki. Tak się składa, że przez około miesiąc trenerem Lewartu był Kamil Witkowski. Tuż przed startem rozgrywek postanowił przenieść się jednak do Motoru i objąć drugi zespół. Co więcej, szkoleniowiec zabrał ze sobą dwóch piłkarzy. Michał Paluch i Ivan Hurenko byli przymierzani do ekipy z Lubartowa, ale ostatecznie poszli za trenerem do Lublina. W Lewarcie został za to Denis Demianenko.

W tej sytuacji spadkowicz z Betclic III ligi musiał szukać nowego trenera i postawił na Grzegorza Bonina, który notuje całkiem niezły start w nowej pracy. Jego drużyna w środę zanotowała trzecie zwycięstwo w trzecim meczu ligowym.

Od pierwszego gwizdka to goście ruszyli do ataku i szybko pojawiły się sytuacje na gole. Już w czwartej minucie po centrze Łukasza Najdy ładnie z powietrza do siatki uderzył Sebastian Plesz. Tuż przed przerwą autor pierwszego gola podawał, a na 0:2 trafił Arkadiusz Bednarczyk. Minęło kilkadziesiąt sekund, a indywidualną akcję bramką kontaktową zakończył Dawid Brzozowski.

Dzięki temu rezerwy Motoru miały jeszcze nadzieje, że po przerwie uda się wrócić do gry. Żółto-biało-niebiescy ruszyli do natarcia, ale zamiast wyrównać stracili trzeciego gola, którego zapisał na swoje konto Demianenko. Nie pierwszy raz w środowym spotkaniu opłacił się wysoki pressing, bo Patryk Kukulski miał problemy z wyprowadzeniem piłki. Gospodarze ostatecznie ją stracili, a za chwilę dostali trzeciego gola. Mimo kolejnych szans z obu stron wynik nie uległ już zmianie.

W sobotę Lewart zagra u siebie z Janowianką (godz. 14), a Motor II pojedzie do Krasnegostawu na mecz ze Startem (13).

Motor II Lublin – Lewart Lubartów 1:3 (1:2)

Bramki: D. Brzozowski (42) – Plesz (4), Bednarczyk (41), Demianenko (59).

Motor II: Kukulski – Bartoszek, Mazur, Hurenko, Niegowski (86 K. Brzozowski), Jabłoński, Bereza (74 Michułka), Kuchta (76 Kisiel), D. Brzozowski (74 Węgrzyn), M. Paluch, Kraska (55 Tracz).

Lewart: Podleśny – Kompanicki, Niewęgłowski, Smirnov (77 D. Paluch), Plesz (46 Gede), Skoczylas, Szymona (59 Wolski), Bednarczyk (88 Zieliński), Najda (86 Raczyński), Myśliwiecki (82 Aftyka), Demianenko (63 Żelisko).