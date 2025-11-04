Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

ZAMOJSKA KLASA OKRĘGOWA

Andoria Mircze rozgromiła Roztocze Szczebrzeszyn. "Ten wynik zrobił wielki boom"

Mariusz Kycko poprowadził Andorię do wygranej nad Roztoczem Szczebrzeszyn, którą w Mirczu będzie się długo wspominać
Mariusz Kycko poprowadził Andorię do wygranej nad Roztoczem Szczebrzeszyn, którą w Mirczu będzie się długo wspominać
(fot. TomT)

Andoria Mircze notuje bardzo udaną rundę jesienną, a mecz z minionej kolejki zapadnie chyba na zawsze w pamięci jej kibiców, a już na pewno trenera Mariusza Kycko. W minioną niedzielę zespół z Mircza dosłownie „przejechał się" po Roztoczu Szczebrzeszyn wygrywając aż 14:1. A już w najbliższy weekend Andoria w hicie kolejki zmierzy się z BKS Bodaczów

Przed niedzielnym meczem Andoria miała na koncie 23 punkty i miała na koncie strzelonych 25 bramek, a po stronie strat ledwie 11. Po meczu z Roztoczem podopieczni trenera Mariusza Kycko nie tylko wzbogacili się o trzy punkty w starciu z ekipą ze Szczebrzeszyna, ale mocno poprawili bilans bramkowy. Andoria wygrała aż 14:1 nie dając beniaminkowi absolutnie żadnych szans. Sześć bramek w tym spotkaniu zdobył Kacper Matysiak, który łącznie w lidze ma już 14 goli [dane z PZPN.pl]. Hattrickiem popisał się Artur Mac, dwa gole dołożył Nazar Turevych, a po jednym golu dołożyli Michał Herda i Patryk Kondrat. Jedno trafienie było golem samobójczym Fabiana Fiedora. Jednak gracz Roztocza w tym spotkaniu trafił także do bramki rywala i to właśnie jego gol był honorowym trafieniem dla Roztocza.

Jak smakuje tak wysoka wygrana?

– Nie ma co ukrywać – ten wynik zrobił „boom”. To pierwsza taka wygrana w moim życiu jako trenera – mówi Mariusz Kycko, trener Andorii. – Przeciwko Roztoczu zagraliśmy bardzo skutecznie. W zasadzie każda nasza ofensywna akcja kończyła się golem. Do przerwy prowadziliśmy 7:0, a po zmianie stron dołożyliśmy kolejne siedem trafień. Dokonałem w tym meczu wielu zmian, łącznie z roszadą w bramce. Reasumując – ten mecz był świetną odpowiedzią na ostatnią wyjazdową porażkę z Huraganem Hrubieszów – dodaje szkoleniowiec ekipy z Mircza.

Andoria po 13. kolejkach ma na koncie 26 punktów i zajmuje obecnie czwarte miejsce w stawce. W najbliższej serii gier zespół z Mircza pojedzie do Bodaczowa, by zmierzyć się z trzecim w tabeli BKS, który w minionej kolejce stracił komplet punktów na rzecz remisu w Starym Zamościu przeciwko tamtejszej Omedze w doliczonym czasie gry.

– Przez startem rundy jesiennej zakładałem zdobycie 20 punktów. Mamy ich obecnie 26. i jeszcze dwa mecze do rozegrania. W najbliższej kolejce pojedziemy do Bodaczowa, a na koniec rundy czeka nas mecz z Victorią Łukowa. Gdyby udało nam się wskoczyć na podium to byłoby to super osiągnięcie. Ale już teraz mogę śmiało powiedzieć, że drużyna w tej rundzie wykonała kawał dobrej roboty – podsumowuje trener Kycko.

ZAMOJSKA KLASA OKRĘGOWA
13. KOLEJKA

Wyniki:

Pogoń 96 Łaszczówka - Gryf Gmina Zamość 1-0
Huczwa Tyszowce - Huragan Gmina Hrubieszów 2-2
Andoria Mircze - Roztocze Szczebrzeszyn 1925 14-1
Omega Stary Zamość - BKS Bodaczów 2-2
Victoria Łukowa - Graf Chodywańce 0-2
Potok Sitno - Grom Różaniec 4-3
Błękitni Obsza - Korona Łaszczów 2-0
Olimpiakos Tarnogród - Sparta Łabunie 0-3

Tabela:

1. Victoria 13 36 40-6
2. Graf 13 35 35-7
3. Bodaczów 13 28 29-13
4. Andoria 13 26 39-12
5. Gryf 13 22 39-19
6. Huragan 13 21 23-24
7. Huczwa 13 19 28-30
8. Pogoń 13 17 25-26
9. Korona 13 16 18-29
10. Omega 13 16 34-30
11. Błękitni 13 15 18-22
12. Sparta 13 15 21-39
13. Grom 13 15 33-42
14. Olimpiakos 13 9 24-45
15. Roztocze 13 5 14-50
16. Potok 13 4 17-53

