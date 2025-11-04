Andoria Mircze rozgromiła Roztocze Szczebrzeszyn. "Ten wynik zrobił wielki boom”

Przed niedzielnym meczem Andoria miała na koncie 23 punkty i miała na koncie strzelonych 25 bramek, a po stronie strat ledwie 11. Po meczu z Roztoczem podopieczni trenera Mariusza Kycko nie tylko wzbogacili się o trzy punkty w starciu z ekipą ze Szczebrzeszyna, ale mocno poprawili bilans bramkowy. Andoria wygrała aż 14:1 nie dając beniaminkowi absolutnie żadnych szans. Sześć bramek w tym spotkaniu zdobył Kacper Matysiak, który łącznie w lidze ma już 14 goli [dane z PZPN.pl]. Hattrickiem popisał się Artur Mac, dwa gole dołożył Nazar Turevych, a po jednym golu dołożyli Michał Herda i Patryk Kondrat. Jedno trafienie było golem samobójczym Fabiana Fiedora. Jednak gracz Roztocza w tym spotkaniu trafił także do bramki rywala i to właśnie jego gol był honorowym trafieniem dla Roztocza.

Jak smakuje tak wysoka wygrana?

– Nie ma co ukrywać – ten wynik zrobił „boom”. To pierwsza taka wygrana w moim życiu jako trenera – mówi Mariusz Kycko, trener Andorii. – Przeciwko Roztoczu zagraliśmy bardzo skutecznie. W zasadzie każda nasza ofensywna akcja kończyła się golem. Do przerwy prowadziliśmy 7:0, a po zmianie stron dołożyliśmy kolejne siedem trafień. Dokonałem w tym meczu wielu zmian, łącznie z roszadą w bramce. Reasumując – ten mecz był świetną odpowiedzią na ostatnią wyjazdową porażkę z Huraganem Hrubieszów – dodaje szkoleniowiec ekipy z Mircza.

Andoria po 13. kolejkach ma na koncie 26 punktów i zajmuje obecnie czwarte miejsce w stawce. W najbliższej serii gier zespół z Mircza pojedzie do Bodaczowa, by zmierzyć się z trzecim w tabeli BKS, który w minionej kolejce stracił komplet punktów na rzecz remisu w Starym Zamościu przeciwko tamtejszej Omedze w doliczonym czasie gry.