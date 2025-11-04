Posada do wzięcia w bibliotece. Czwórka chętnych na stanowisko

O ogłoszonym przez miasto konkursie pisaliśmy kilkukrotnie.

Dyrektor dla książnicy jest poszukiwany, bo kadencja obecnego kończy się 31 grudnia tego roku. Piotr Bartnik, który w bibliotece szefuje od 2018 roku w rozmowie z Dziennikiem Wschodnim zapowiedział, że zamierza się o stanowisko ubiegać ponownie.

– Przede wszystkim dlatego, że mam w głowie szereg pomysłów na dalszy rozwój książnicy, które chciałbym zrealizować – mówił nam w październiku. Dodał, że zależy mu również bardzo na doprowadzeniu do finału ważnych, rozpoczętych już projektów, m.in. wprowadzenia w bibliotece e-usług, a także kolejnych etapów tworzenia Cyfrowego Archiwum Dzieci Zamojszczyzny.

W konkursie, poza Bartnikiem postanowili wziąć udział jeszcze inni kandydaci. – W wyznaczonym terminie, czyli do poniedziałku 3 listopada przyjęte zostały cztery zgłoszenia – informuje Łukasz Gajdecki, dyrektor Wydziału Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta Zamość.

Złożone przez kandydatów dokumenty zostaną poddane ocenie formalnej, później odbędą się rozmowy z kandydatami, spośród których wybrany będzie dyrektor Książnicy Zamojskiej.

Przypomnijmy, że rok temu, również w związku z ukończeniem kadencji miasto ogłaszało konkursy na dyrektorów Zamojskiego Domu Kultury, a także Biura Wystaw Artystycznych – Galerii Zamojskiej. Po przeprowadzeniu wszystkich procedur stanowiska utrzymali dotychczasowi szefowie tych instytucji, w ZDK Janusz Nowosad, a w BWA Jerzy Tyburski.

We wrześniu tego roku, również w konkursie, wybrano nowego dyrektora Centrum Kultury Filmowej Stylowy. Wakat był tam od wiosny, gdy zmarł Andrzej Bubeła. Szefem kina został Tomasz Jagi, który miał sześcioro konkurentów.