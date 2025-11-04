W poniedziałek spraw nie załatwisz

Chodzi oczywiście o poniedziałek 10 listopada, kiedy urzędnicy odbiorą sobie dzień wolny za 1 listopada, który w tym roku wypadł w sobotę.

W Urzędzie Miasta Lublin interesanci nic nie załatwią. Wyjątkiem będzie Urząd Stanu Cywilnego przy ul. Spokojnej 2 - tego dnia w godzinach 8.00-14.00 będzie pełniony dyżur wyłącznie w celu rejestracji bieżących zgonów.

Nieczynne również będą placówki Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, czyli Biuro Obsługi Klienta oraz punkty sprzedaży biletów mieszczące się przy ul. Nałęczowskiej 14 i ul. Dworcowej 2.

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w sobotę, powinien być udzielony w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym przypada to święto.