Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. wtorek, 4 listopada 2025 r.
Serwisy tematyczne
Rolnik Roku

Ryki

Dzisiaj
9:44
Strona główna » Ryki

Kampol-Fruit wciąż bez kupca. Zakłady w Milejowie i Rykach czekają na inwestora

Autor: Zdjęcie autora oprac. IC
Udostępnij A A
(fot. archiwum/rs)

Nie zgłosił się żaden chętny na zakup zakładów produkcyjnych spółki Kampol-Fruit w upadłości w Milejowie i Rykach. Mimo poprawy wyników finansowych, syndykowi nie udało się znaleźć inwestora w pierwszym terminie.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

 – Od ogłoszenia upadłości w kwietniu 2024 r. firma działa nieprzerwanie, prowadzi działalność produkcyjną, utrzymuje zatrudnienie i moce produkcyjne – przekazała PAP syndyk Agnieszka Biała.

Jak dodała, w ciągu pierwszego roku od ogłoszenia upadłości strata spółki została znacząco zmniejszona. – Obecnie, za okres pierwszych 5 miesięcy kolejnego roku Kampol notuje zysk prawie 6 mln zł, kolejne miesiące powinny ten trend utrzymać. Wszystkie zobowiązania, które powstają po ogłoszeniu upadłości w toku prowadzonej działalności gospodarczej są płacone na bieżąco – podkreśliła.

Firma została wyceniona na ponad 200 mln zł, z czego 130 mln zł stanowi majątek trwały, a reszta to zapasy i należności. Zobowiązania spółki sięgają około 250 mln zł. Syndyk przypomina jednak, że – nabywający zakłady inwestor nie będzie obciążony długami Kampolu powstałymi przed ogłoszeniem upadłości.

W zakładach w Milejowie i Rykach pracuje łącznie ponad 230 osób. – Liczymy, że utrzymanie zatrudnienia i produkcji w zakładach pozwoli uzyskać wyższą cenę sprzedaży – powiedziała Agnieszka Biała.

Termin składania ofert minął w ubiegły czwartek. Jak poinformowała syndyk, żadna oferta nie wpłynęła. Kolejny termin wyznaczono na 19 grudnia, a otwarcie ofert i ewentualna licytacja mają odbyć się 22 grudnia.

Związkowcy potwierdzają, że mimo trudnej sytuacji firma funkcjonuje stabilnie. – Nie ma zwolnień, poza naturalnymi odejściami. Wszystkie zobowiązania pracownicze, w tym nadgodziny, są płacone na czas. Załoga jest doświadczona, a pracy jest dużo. Firma przede wszystkim potrzebuje kupca, który doinwestuje zakład. Pracownicy są w zawieszeniu, czuć zmęczenie sytuacją – powiedział przewodniczący „Sierpnia 80” w spółce, Stanisław Śluzek.

Problemy Kampolu sięgają końca 2022 roku. Wtedy przed zakładem w Rykach protestowali rolnicy, którzy nie otrzymali zapłaty za dostarczone owoce i warzywa. Sprawą zajęła się prokuratura.

W lutym 2023 r. prezes firmy Piotr F. usłyszał 35 zarzutów dotyczących oszustwa na kwotę ok. 9,5 mln zł. – Podejrzany wprowadził rolników w błąd co do swojej sytuacji finansowej i nie zapłacił za dostarczone produkty rolne – ustaliła prokuratura. Mężczyzna nie przyznał się do winy.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie Agnieszka Kępka poinformowała, że postępowanie jest w toku, śledczy czekają na opinie biegłych. Podejrzanemu grozi do 8 lat więzienia.

Źródło: PAP

Ostatnia pikieta przed siedzibą zakładu
galeria

Afera Kampol Fruit. Rolnicy mają dostać tylko połowę pieniędzy. ZUS i Banki - całość

Plantatorzy z Lubelszczyzny, w tym mieszkańcy powiatu ryckiego i puławskiego mogli zostać umyślnie wprowadzeni w błąd przez zarząd Kampol Fruit. Do dzisiaj domagają się zapłaty za zaległe faktury. Przedsiębiorstwo pozostaje w restrukturyzacji. Jego właściciel odpowie za oszustwa

Prezes Kampol Fruit aresztowany. Szacuje się, że rolnicy z lubelskiego stracili ponad 9,5 mln zł

Niedawny protest pod siedzibą firmy Kampol Fruit
galeria

Majątek Piotra F. zabezpieczony. "Skończy się robienie rolników w balona"

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
syndyk Kampol Fruit

Pozostałe informacje

Catering Dietetyczny Jako Benefit Dla Pracowników - Rewolucja w Pakietach Motywacyjnych Polskich Firm

Catering Dietetyczny Jako Benefit Dla Pracowników - Rewolucja w Pakietach Motywacyjnych Polskich Firm

Korporacje coraz częściej inwestują w zdrowie swoich pracowników poprzez oferowanie nowoczesnych benefitów. Jednym z najszybciej rozwijających się trendów jest catering dietetyczny jako świadczenie pracownicze, które zyskuje popularność w Polsce.
Egzotyczne zwierzęta w Lublinie. W listopadzie odbędą się Targi Terrarystyczne Exoticarium

Egzotyczne zwierzęta w Lublinie. W listopadzie odbędą się Targi Terrarystyczne Exoticarium

W listopadzie w Lublinie zaroi się od skorpionów, pająków, jaszczurek i innych niezwykłych stworzeń. A to wszystko za sprawą Targów Terrarystycznych EXOTICARIUM. Wydarzenia, które co roku przyciąga miłośników egzotyki z całego kraju.
Dlaczego Warto Inwestować W Świąteczne Prezenty z Logo: Skuteczne Strategie Marketingu Relacyjnego Dla Firm

Dlaczego Warto Inwestować W Świąteczne Prezenty z Logo: Skuteczne Strategie Marketingu Relacyjnego Dla Firm

Świąteczne prezenty z logo firmy to znacznie więcej niż tylko uprzejmy gest. To przemyślana strategia marketingu relacyjnego, która buduje trwałe więzi z klientami i wzmacnia pozycję marki na rynku.
Główne obchody rocznicy 11 listopada odbędą się na Rynku Wielkim w Zamościu
7 listopada 2025, 11:00
galeria

Narodowe Święto Niepodległości 2025. W Zamościu obchody już przed 11 listopada

Główne uroczystości odbędą się oczywiście we wtorek, 11 listopada. Ale Zamość zacznie świętować 107. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości jeszcze przed weekendem.
Jak wybrać okulary z filtrem światła niebieskiego do pracy i nauki online?

Jak wybrać okulary z filtrem światła niebieskiego do pracy i nauki online?

Czujesz to? Pieczenie, zmęczenie oczu, a może nawet lekki ból głowy po kilku godzinach przed ekranem komputera? W dzisiejszym cyfrowym świecie, gdzie praca zdalna i nauka online stały się naszą codziennością, to niestety norma dla wielu z nas. Szukając ulgi, prawdopodobnie natrafiłeś na termin: okulary z filtrem światła niebieskiego. Wyglądają jak zwykłe okulary, ale czy naprawdę działają? Wybór odpowiedniej pary to coś więcej niż kwestia mody – to świadoma decyzja o Twoim komforcie i zdrowiu. Ten artykuł rozwieje Twoje wątpliwości i pomoże Ci znaleźć idealne okulary do ochrony wzroku.
Zderzenie z łosiem na drodze krajowej nr 19

Zderzenie z łosiem na drodze krajowej nr 19

W miejscowości Rzeczyca na drodze krajowej nr 19 doszło do zderzenia samochodu osobowego z łosiem.

Książnica Zamojska ma swoją główną siedzibę przy ul. Kamiennej 20

Posada do wzięcia w bibliotece. Czwórka chętnych na stanowisko

Cztery osoby są zainteresowane stanowiskiem dyrektora Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego. Kto je obejmie? Okaże się niebawem.
zdjęcie ilustracyjne

Rowerowa ofensywa trwa. Tym razem miasto wybuduje 22 wiaty rowerowe

22 wiaty rowerowe powstaną w Białej Podlaskiej, m.in. przy szkołach. Ratusz szuka firmy, która się tym zajmie.
W poniedziałek spraw nie załatwisz

W poniedziałek spraw nie załatwisz

Urzędnicy robią sobie długi weekend. W poniedziałek Urząd Miasta Lublin będzie nieczynny.

Kampol-Fruit wciąż bez kupca. Zakłady w Milejowie i Rykach czekają na inwestora

Kampol-Fruit wciąż bez kupca. Zakłady w Milejowie i Rykach czekają na inwestora

Nie zgłosił się żaden chętny na zakup zakładów produkcyjnych spółki Kampol-Fruit w upadłości w Milejowie i Rykach. Mimo poprawy wyników finansowych, syndykowi nie udało się znaleźć inwestora w pierwszym terminie.
Mariusz Kycko poprowadził Andorię do wygranej nad Roztoczem Szczebrzeszyn, którą w Mirczu będzie się długo wspominać

Andoria Mircze rozgromiła Roztocze Szczebrzeszyn. "Ten wynik zrobił wielki boom”

Andoria Mircze notuje bardzo udaną rundę jesienną, a mecz z minionej kolejki zapadnie chyba na zawsze w pamięci jej kibiców, a już na pewno trenera Mariusza Kycko. W minioną niedzielę zespół z Mircza dosłownie „przejechał się” po Roztoczu Szczebrzeszyn wygrywając aż 14:1. A już w najbliższy weekend Andoria w hicie kolejki zmierzy się z BKS Bodaczów
Nowoczesne wnętrza w Lublinie. Dlaczego warto zaufać lokalnym projektantom?

Nowoczesne wnętrza w Lublinie. Dlaczego warto zaufać lokalnym projektantom?

W Lublinie, gdzie rynek mieszkaniowy rozwija się dynamicznie – od nowych osiedli deweloperskich po modernizacje mieszkań w blokach z wielkiej płyty – rośnie zapotrzebowanie na projektowanie wnętrz prowadzone w sposób ekspercki i lokalnie osadzony. Jeśli planujesz aranżację mieszkania lub domu w Lublinie i chcesz sprawdzić, czy nasze podejście do projektowania wnętrz pasuje do Ciebie – umów niezobowiązującą konsultację z Interior Art Studio. Porozmawiajmy o Twojej przestrzeni i możliwościach, jakie w niej widzimy.
Brawurowa próba ucieczki z lubelskiego aresztu

Brawurowa próba ucieczki z lubelskiego aresztu

Dwóch osadzonych w lubelskim areszcie śledczym próbowało uciec z jednostki. Osadzeni przepiłowali kratę okienną i uciekli na dach. Niestety dla nich, próba zakończyła się fiaskiem.

Krówki i michałki. Sanktuarium uruchomiło sklep

Krówki i michałki. Sanktuarium uruchomiło sklep

Leśniańskie krówki i michałki, ale też dewocjonalia można kupić w sklepie, który ruszył przy Sanktuarium Matki Bożej Leśniańskiej w Leśnej Podlaskiej.
Konferencja prasowa
ESK 2029

Miliony euro i wyzwanie dla Lublina. Minister Wróbel: To reklama, której nie da się kupić

Lublin w 2029 roku będzie Europejską Stolicą Kultury. Budżet tego przedsięwzięcia wynosi aż 55 milionów euro. – To nie tylko promocja, ale też inwestycje, rozwój infrastruktury, przyciągnięcie artystów i turystów, budowanie klimatu wokół miasta. To reklama, której nie da się kupić – mówi Maciej Wróbel, sekretarz stanu w resorcie kultury.

Najnowsze
Egzotyczne zwierzęta w Lublinie. W listopadzie odbędą się Targi Terrarystyczne Exoticarium

13:05 Egzotyczne zwierzęta w Lublinie. W listopadzie odbędą się Targi Terrarystyczne Exoticarium

12:39

Narodowe Święto Niepodległości 2025. W Zamościu obchody już przed 11 listopada

12:02

Zderzenie z łosiem na drodze krajowej nr 19

11:46

Posada do wzięcia w bibliotece. Czwórka chętnych na stanowisko

11:01

Rowerowa ofensywa trwa. Tym razem miasto wybuduje 22 wiaty rowerowe

10:26

W poniedziałek spraw nie załatwisz

09:44

Kampol-Fruit wciąż bez kupca. Zakłady w Milejowie i Rykach czekają na inwestora

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium
Catering Dietetyczny Jako Benefit Dla Pracowników - Rewolucja w Pakietach Motywacyjnych Polskich Firm

Catering Dietetyczny Jako Benefit Dla Pracowników - Rewolucja w Pakietach Motywacyjnych Polskich Firm

Egzotyczne zwierzęta w Lublinie. W listopadzie odbędą się Targi Terrarystyczne Exoticarium

Egzotyczne zwierzęta w Lublinie. W listopadzie odbędą się Targi Terrarystyczne Exoticarium

Dlaczego Warto Inwestować W Świąteczne Prezenty z Logo: Skuteczne Strategie Marketingu Relacyjnego Dla Firm

Dlaczego Warto Inwestować W Świąteczne Prezenty z Logo: Skuteczne Strategie Marketingu Relacyjnego Dla Firm

Główne obchody rocznicy 11 listopada odbędą się na Rynku Wielkim w Zamościu
galeria

Narodowe Święto Niepodległości 2025. W Zamościu obchody już przed 11 listopada

Jak wybrać okulary z filtrem światła niebieskiego do pracy i nauki online?

Jak wybrać okulary z filtrem światła niebieskiego do pracy i nauki online?

Zderzenie z łosiem na drodze krajowej nr 19

Zderzenie z łosiem na drodze krajowej nr 19

Catering Dietetyczny Jako Benefit Dla Pracowników - Rewolucja w Pakietach Motywacyjnych Polskich Firm

Catering Dietetyczny Jako Benefit Dla Pracowników - Rewolucja w Pakietach Motywacyjnych Polskich Firm

Egzotyczne zwierzęta w Lublinie. W listopadzie odbędą się Targi Terrarystyczne Exoticarium

Egzotyczne zwierzęta w Lublinie. W listopadzie odbędą się Targi Terrarystyczne Exoticarium

Dlaczego Warto Inwestować W Świąteczne Prezenty z Logo: Skuteczne Strategie Marketingu Relacyjnego Dla Firm

Dlaczego Warto Inwestować W Świąteczne Prezenty z Logo: Skuteczne Strategie Marketingu Relacyjnego Dla Firm

Główne obchody rocznicy 11 listopada odbędą się na Rynku Wielkim w Zamościu
galeria

Narodowe Święto Niepodległości 2025. W Zamościu obchody już przed 11 listopada

Jak wybrać okulary z filtrem światła niebieskiego do pracy i nauki online?

Jak wybrać okulary z filtrem światła niebieskiego do pracy i nauki online?

Zderzenie z łosiem na drodze krajowej nr 19

Zderzenie z łosiem na drodze krajowej nr 19

Pobili na śmierć metalowym drążkiem. Trzech puławian aresztowanych
film

Pobili na śmierć metalowym drążkiem. Trzech puławian aresztowanych

Więcej patroli przed i w czasie Wszystkich Świętych
film

Więcej patroli przed i w czasie Wszystkich Świętych

Pogoda na Wszystkich Świętych. Czego możemy się spodziewać?
film

Pogoda na Wszystkich Świętych. Czego możemy się spodziewać?

Burzliwe spotkanie z posłanką Bożeną Lisowską. Nie obyło się bez trudnych pytań. Relacja wideo
film

Burzliwe spotkanie z posłanką Bożeną Lisowską. Nie obyło się bez trudnych pytań. Relacja wideo

Lublin wspiera młodych i osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy
film

Lublin wspiera młodych i osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy

„Dzień Wschodzi”. Unia Europejska to nie tylko pieniądze, ale wspólnota wartości i szans
film

„Dzień Wschodzi”. Unia Europejska to nie tylko pieniądze, ale wspólnota wartości i szans

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wideo
Burzliwe spotkanie z posłanką Bożeną Lisowską. Nie obyło się bez trudnych pytań. Relacja wideo
WIDEO

Burzliwe spotkanie z posłanką Bożeną Lisowską. Nie obyło się bez trudnych pytań. Relacja wideo

film
Lublin wspiera młodych i osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy
film
WIDEO

Lublin wspiera młodych i osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy

„Dzień Wschodzi”. Unia Europejska to nie tylko pieniądze, ale wspólnota wartości i szans
film
DZIEŃ WSCHODZI

„Dzień Wschodzi”. Unia Europejska to nie tylko pieniądze, ale wspólnota wartości i szans

„Dzień Wschodzi”. Bożena Lisowska: Polska jest na dobrej drodze wzrostu. Inwestujemy w nowoczesność i w ludzi
film
DZIEŃ WSCHODZI

„Dzień Wschodzi”. Bożena Lisowska: Polska jest na dobrej drodze wzrostu. Inwestujemy w nowoczesność i w ludzi

„Dzień Wschodzi”. Prezydent Karol Nawrocki przyjedzie do Tomaszowa Lubelskiego
film
DZIEŃ WSCHODZI

„Dzień Wschodzi”. Prezydent Karol Nawrocki przyjedzie do Tomaszowa Lubelskiego

„Dzień Wschodzi”: „Halka” powraca w wielkim stylu – Opera Lubelska otwiera trzeci sezon premierą Moniuszki
film
DZIEŃ WSCHODZI

„Dzień Wschodzi”: „Halka” powraca w wielkim stylu – Opera Lubelska otwiera trzeci sezon premierą Moniuszki

„Dzień Wschodzi”. Po tragedii w Puławach strażacy apelują o czujność wobec czadu
film
Dzień Wschodzi

„Dzień Wschodzi”. Po tragedii w Puławach strażacy apelują o czujność wobec czadu

80 lat smaku i tradycji. Całuski pszczelowolskie idealne do kawy
film
DZIENNIK ZE SMAKIEM

80 lat smaku i tradycji. Całuski pszczelowolskie idealne do kawy

Jesień, czy to już ty? Prognoza pogody na weekend
film
PROGNOZA POGODY

Jesień, czy to już ty? Prognoza pogody na weekend

Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny
film
wideo

Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny

70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  
galeria
film
ZDJĘCIA I WIDEO

70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  

Foto
"Lublin. Fuga śmierci”. Misterium pamięci żydowskich ofiar niemieckich zbrodni
ZDJĘCIA

"Lublin. Fuga śmierci”. Misterium pamięci żydowskich ofiar niemieckich zbrodni

galeria
Skwer im. arcybiskupa Józefa Życińskiego po remoncie. „Brakuje jego głosu w przestrzeni publicznej”
galeria
ZDJĘCIA

Skwer im. arcybiskupa Józefa Życińskiego po remoncie. „Brakuje jego głosu w przestrzeni publicznej”

Lublinianie tłumnie ruszyli na groby
galeria
ZDJĘCIA

Lublinianie tłumnie ruszyli na groby

Ekwador
galeria

Halloween czy Dia de los muertos? Jak Wszystkich Świętych obchodzone jest na świecie

Czas chryzantem i spokoju. Jak Lublin przygotowuje się do Dnia Wszystkich Świętych
galeria
ZDJĘCIA

Czas chryzantem i spokoju. Jak Lublin przygotowuje się do Dnia Wszystkich Świętych

Z Ponikwody szybciej do centrum. Gotowe przedłużenie ulicy Węglarza
galeria
ZDJĘCIA

Z Ponikwody szybciej do centrum. Gotowe przedłużenie ulicy Węglarza

„Galeria sztuki na świeżym powietrzu”. Najstarszy cmentarz w Lublinie skrywa wiele perełek
galeria
ZDJĘCIA

„Galeria sztuki na świeżym powietrzu”. Najstarszy cmentarz w Lublinie skrywa wiele perełek

Coraz więcej młodych osób po udarze. Lublin znów w czołówce leczenia
galeria
ZDJĘCIA

Coraz więcej młodych osób po udarze. Lublin znów w czołówce leczenia

Tropią zapomniane mogiły. Muzeum we Włodawie tworzy mapę grobów wojennych
galeria

Tropią zapomniane mogiły. Muzeum we Włodawie tworzy mapę grobów wojennych

Najlepsi gospodarze i ekologiczne perełki z Lubelskiego
galeria
ZDJĘCIA

Najlepsi gospodarze i ekologiczne perełki z Lubelskiego

Małe, duże i pstrokate - dziś kundelki mają swoje święto!
galeria
zdjęcia czytelników

Małe, duże i pstrokate - dziś kundelki mają swoje święto!