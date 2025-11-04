W losowaniu 1/8 finału uczestniczyło: 10 ekip z PKO BP Ekstraklasy, trzech pierwszoligowców, jeden przedstawiciel Betclic II ligi oraz dwie drużyny trzecioligowe.

W Świdniku marzyli o rywalu z najwyższej półki. Dlatego po losowaniu piłkarze przyznawali, że jest mały niedosyt. Tym bardziej, że los ponownie przydzielił żółto-niebieskim tego samego rywala. Przed rokiem Avia pokonała... Polonię Bytom, a odpadła z Ruchem Chorzów. Tym razem uporała się z „Niebieskimi” i Flotą Świnoujście, a teraz czeka ją kolejne starcie z Polonią.

– Liczyłem na Lecha lub Widzew. Chciałem się zmierzyć z takim zespołem, żeby kibice zobaczyli topowych piłkarzy. Ja uważam, że trzeba powalczyć, żeby przejść kolejną rundę i żeby topowa drużyna do Świdnika jednak zawitała. Stać nas na to, żeby sprawić niespodziankę. Ja w pucharze miałem okazję dwa razy dotrzeć do finału, raz z Górnikiem Łęczna byłem w półfinale. Polonia Bytom, to nie będzie łatwy przeciwnik, ale liczyłem na gwiazdy ekstraklasy. Wszystko jest jednak przed nami. To piękno Pucharu Polski, że zespoły z niższych lig mogą się mierzyć z tymi większymi klubami. Nie zamykamy się jednak, ta droga przed nami – powiedział na antenie TVP Sport Damian Zbozień, obrońca Avii.

Mecze 1/8 finału STS Pucharu Polski będą już rozgrywane po zakończeniu rundy jesiennej w III lidze. Ostatnie spotkanie o punkty drużyna Wojciecha Szaconia ma zaplanowane na 29 listopada. Zmierzy się wówczas u siebie z Naprzodem Jędrzejów. Pucharowe starcia zaplanowano na dni 2-4 grudnia.

– Rzadko się zdarza, żeby dwa razy trafić te same drużyny w losowaniu. W naszym przypadku tak było, bo przed rokiem też graliśmy z Polonią i Ruchem. Pewnie ciekawiej byłoby trafić na inną drużynę, żeby ktoś jeszcze przyjechał do Świdnika. Z perspektywy szkoleniowej nie trzeba będzie robić analizy, tylko odkopiemy sobie mecz sprzed roku. A mówiąc już tak poważnie, to przygotujemy się do tego spotkania, jak najlepiej i mam nadzieję, że tak, jak rok temu zostawimy po sobie dobre wrażenie – wyjaśniał na antenie TVP Sport trener Szacoń.

A jak ocenia rywala swojego zespołu?