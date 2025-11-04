Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

STS Puchar Polski: Avia marzyła o rywalu z PKO BP Ekstraklasy, dostała pierwszoligowca

Autor: lukisz
Avia w poprzedniej rundzie ograła Flotę Świnoujście 3:0
Avia w poprzedniej rundzie ograła Flotę Świnoujście 3:0 (fot. Avia Świdnik/facebook)

We wtorek poznaliśmy pary 1/8 finału STS Pucharu Polski. W gronie 16 drużyn, które pozostały na placu boju jest Avia Świdnik. Trzecioligowiec i jedyny przedstawiciel województwa lubelskiego trafił na Polonię Bytom. Znowu na Polonię, bo przed rokiem obie ekipy też mierzyły się w ramach pucharowych rozgrywek.

W losowaniu 1/8 finału uczestniczyło: 10 ekip z PKO BP Ekstraklasy, trzech pierwszoligowców, jeden przedstawiciel Betclic II ligi oraz dwie drużyny trzecioligowe.

W Świdniku marzyli o rywalu z najwyższej półki. Dlatego po losowaniu piłkarze przyznawali, że jest mały niedosyt. Tym bardziej, że los ponownie przydzielił żółto-niebieskim tego samego rywala. Przed rokiem Avia pokonała... Polonię Bytom, a odpadła z Ruchem Chorzów. Tym razem uporała się z „Niebieskimi” i Flotą Świnoujście, a teraz czeka ją kolejne starcie z Polonią.

– Liczyłem na Lecha lub Widzew. Chciałem się zmierzyć z takim zespołem, żeby kibice zobaczyli topowych piłkarzy. Ja uważam, że trzeba powalczyć, żeby przejść kolejną rundę i żeby topowa drużyna do Świdnika jednak zawitała. Stać nas na to, żeby sprawić niespodziankę. Ja w pucharze miałem okazję dwa razy dotrzeć do finału, raz z Górnikiem Łęczna byłem w półfinale. Polonia Bytom, to nie będzie łatwy przeciwnik, ale liczyłem na gwiazdy ekstraklasy. Wszystko jest jednak przed nami. To piękno Pucharu Polski, że zespoły z niższych lig mogą się mierzyć z tymi większymi klubami. Nie zamykamy się jednak, ta droga przed nami – powiedział na antenie TVP Sport Damian Zbozień, obrońca Avii.

Mecze 1/8 finału STS Pucharu Polski będą już rozgrywane po zakończeniu rundy jesiennej w III lidze. Ostatnie spotkanie o punkty drużyna Wojciecha Szaconia ma zaplanowane na 29 listopada. Zmierzy się wówczas u siebie z Naprzodem Jędrzejów. Pucharowe starcia zaplanowano na dni 2-4 grudnia.

– Rzadko się zdarza, żeby dwa razy trafić te same drużyny w losowaniu. W naszym przypadku tak było, bo przed rokiem też graliśmy z Polonią i Ruchem. Pewnie ciekawiej byłoby trafić na inną drużynę, żeby ktoś jeszcze przyjechał do Świdnika. Z perspektywy szkoleniowej nie trzeba będzie robić analizy, tylko odkopiemy sobie mecz sprzed roku. A mówiąc już tak poważnie, to przygotujemy się do tego spotkania, jak najlepiej i mam nadzieję, że tak, jak rok temu zostawimy po sobie dobre wrażenie – wyjaśniał na antenie TVP Sport trener Szacoń.

A jak ocenia rywala swojego zespołu?

– Liga się zmieniła, ale nie zmienił się trener i raczej nie zmienił się sposób grania Polonii. Trener Tomczyk jest konsekwentny w sposobie funkcjonowania. Wiadomo, że skład się trochę różni, natomiast DNA zespołu jest jednak utrzymane. Wysoki, intensywny pressing, odważna gra z piłką. Dobre wyniki świadczą o tym, że nie jest to łatwe losowanie. Przyjedzie solidny, pierwszoligowy zespół – dodawał opiekun ekipy ze Świdnika.

BETCLIC III LIGA, GR. IV
15. KOLEJKA

Wyniki:

Chełmianka - Cracovia II 2-1
Korona II Kielce - Avia Świdnik 0-4
Sokół Kolbuszowa Dolna - KSZO Ostrowiec Św. 1-5
Sparta Kazimierza Wielka - Pogoń Sokół Lubaczów 0-3
Stal Kraśnik - Podlasie Biała Podlaska 0-1
Star Starachowice - Czarni Połaniec 3-2
Świdniczanka Świdnik - Naprzód Jędrzejów 0-2
Wisła II Kraków - Siarka Tarnobrzeg 2-2
Wiślanie Skawina - Wisłoka Dębica 0-0

Tabela:

1. Avia 15 30 33-19
2. Wiślanie 15 30 27-23
3. KSZO 15 29 27-15
4. Chełmianka 15 28 24-18
5. Pogoń Sokół 15 26 27-14
6. Podlasie 15 26 27-23
7. Siarka 15 25 29-21
8. Star 15 25 23-18
9. Wisłoka 15 23 22-17
10. Cracovia II 15 21 23-27
11. Korona II 15 20 25-29
12. Czarni 15 19 24-26
13. Naprzód 15 18 19-24
14. Stal K. 15 16 22-21
15. Wisła II 15 14 23-35
16. Świdniczanka 15 12 22-29
17. Sokół Kolbuszowa 15 7 12-30
18. Sparta 15 7 16-36

