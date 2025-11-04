Pijany zatrzymał się na studni

Z dwoma promilami alkoholu we krwi swoją jazdę na studni zakończył 50-letni mężczyzna. Z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala, a surowa kara go nie ominie.
Do zdarzenia doszło w gminie Urzędów w powiecie kraśnickim. Policjanci wstępnie ustalili, że 50-letni mieszkaniec powiatu kraśnickiego stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do przydrożnej studni. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe.
50-latek został przewieziony na SOR. Badanie alkomatem wykazało, że w chwili zdarzenia miał niemal 2 promile alkoholu we krwi.
– Policjanci zatrzymali kierowcy prawo jazdy. Zgodnie z kodeksem karnym, za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi do 3 lat pozbawienia wolności, wysoka kara finansowa, a także zakaz prowadzenia pojazdów – informuje aspirant Marzena Sałata z kraśnickiej policji.
Sąd może również orzec przepadek pojazdu mechanicznego, którym kierował sprawca lub równowartość pojazdu.