Rowerowa ofensywa trwa. Tym razem miasto wybuduje 22 wiaty rowerowe

Dla rowerzystów będą stojaki, w niektórych miejscach piętrowe i stacje naprawcze. Poza tym, zadaszone wiaty będą wyposażone w panele fotowoltaiczne, oświetlenie oraz monitoring. Będzie można naładować rower elektryczny. Jak wynika z dokumentacji przetargowej, ściany boczne wiat będą wykonane z płyt pleksi. Firma, która wygra przetarg będzie miała 10 miesięcy na realizację.

Wiaty staną przy przedszkolach, szkołach podstawowych i liceach, ale też m.in. w parku Radziwiłłowskim, bursie szkolnej, schronisku dla zwierząt, na parkingu przy ulicy Bieńkowskiego czy przy Urzędzie Stanu Cywilnego.

Wszystko w ramach większego projektu z unijnym dofinansowaniem. Z tych środków miasto kupiło już m.in. 12 elektrycznych autobusów.

Przypomnijmy, że w ciągu ostatnich 7 lat w Białej Podlaskiej wybudowano ponad 30 kilometrów nowych ścieżek rowerowych, a miasto zwyciężyło kilka razy w rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski.