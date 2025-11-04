Egzotyczne zwierzęta w Lublinie. W listopadzie odbędą się Targi Terrarystyczne Exoticarium

Organizatorzy zapowiadają, że podczas tegorocznej edycji nie zabraknie okazów, których na co dzień nie można zobaczyć w Polsce. Na targi trafi specjalny, limitowany import z USA, obejmujący m.in. Mastigoproctus giganteus – największego na świecie biczykoodwlokowca, potocznie zwanego „vinegaroonem”. To niezwykły stawonóg, który zamiast jadu wydziela kwas octowy.

Wśród prezentowanych zwierząt znajdą się również Hadrurus arizonensis – pustynny skorpion o cytrynowożółtym ubarwieniu, oraz Aphonopelma chalcodes, znany jako ptasznik blond – spokojny, efektowny i długowieczny pająk z południa Stanów Zjednoczonych.

Podczas wydarzenia będzie można zobaczyć także węże, gekony, lotopałanki, pytony królewskie i wiele innych gatunków, które cieszą się popularnością wśród hodowców.

– To nie tylko okazja, by obejrzeć rzadkie zwierzęta, ale również spotkać się z doświadczonymi hodowcami i dowiedzieć się więcej o odpowiedzialnej opiece nad egzotycznymi gatunkami – podkreślają organizatorzy.

Nowa inicjatywa: Exoticarium Lokalnie

W tym roku targom towarzyszy także nowy projekt – „Exoticarium Lokalnie”, który ma umożliwić miłośnikom egzotyki udział w mniejszych, regionalnych imprezach. Spotkania będą organizowane m.in. w Lesznie, Płocku, Jeleniej Górze i Rybniku.

– Chcemy, by kontakt z egzotycznymi zwierzętami był łatwiejszy i bardziej dostępny – nie tylko w dużych miastach – zapowiadają twórcy inicjatywy.

Informacje dla zwiedzających

Targi będą czynne 8 listopada w godzinach 10:00–16:00 oraz 9 listopada od 10:00 do 14:00. Bilety można kupić online w promocyjnej cenie na stronie internetowej lub w kasach w dniu wydarzenia. Dzieci do 6. roku życia wchodzą bezpłatnie.

Organizatorzy zachęcają do wcześniejszego zakupu biletów, by uniknąć kolejek.