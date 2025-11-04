Narodowe Święto Niepodległości 2025. W Zamościu obchody już przed 11 listopada

Już w piątek (7 listopada) o godz. 11 zaczną się Biegi Listopadowe organizowane na Rynku Wielkim i staromiejskich ulicach przez KS Agros Zamość. Tego samego dnia wieczorem (godz. 19) na koncert „144 lata z Karolem Namysłowskim” zaprasza Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego.

Nocą z poniedziałku na wtorek (10/11 listopada) z inicjatywy Hufca ZHP Zamość odbędzie się Patriotyczny Rajd Nocny. Uczestnicy ziorą się o godz. 21.45 pod pomnikiem założyciela miasta Jana Zamoyskiego, skąd z przewodnikami ruszą na 5-kilometrową trasę.

Zasadnicze obchody 11 listopada rozpocznie o godz. 9.30 uroczysta sesja Rady Miasta Zamość, podczas której oprawę muzyczną zapewni zespół Ale cantare z Płoskiego. Godzinę później w Katedrze Zamojskiej odprawiona zostanie msza św. w intencji ojczyzny.

Kwadrans przed godz. 12 ma rozpocząć się manifestacja patriotyczna na Rynku Wielkim. W programie uroczystości: wystąpienie prezydenta, wręczenie wyróżnień przez Dowódcę Garnizonu Zamość, apel pamięci i salwa honorowa, a także tradycyjnie złożenie kwiatów przy płycie upamiętniającej pobyt marszałka Józefa Piłsudskiego w Zamościu. Na koniec przewidziano defiladę wojskową oraz uroczystą paradę Kresowego Bractwa Motocyklowego „Biały Kruk”. O godz. 13rozpocznie się Marsz Niepodległości, którego uczestnicy przejdą ze Starego Miasta pod pomnik Piłsudskiego.

Dodatkowo tego dnia Muzeum Zamojskie zaprasza do Arsenału najmłodszych na zajęcia patriotyczne „Polak Mały”. Warsztaty odbędą się pod hasłem „Bohaterowie bez granic”. To oferta płatna – 18 zł. Po południu (godz. 17) koncert „W żołnierskiej pieśni” zaplanowano w Zamojskim Domu Kultury. Bezpłatne wejściówki na wydarzenie będą wydawane od środy 5 listopada w sekretariacie ZDK.

W ramach rocznicowych obchodów w środę 12 listopada w Mediatece Zamojskiej Akademii Kultury zaplanowano projekcję filmu „Inka” (godz. 11.30, wstęp wolny), natomiast półtora tygodnia później, 23 listopada w klubie wojskowym na ulicy Piłsudskiego obędzie się koncert patriotyczny i wystawa twórczości dziecięcej (godz. 17).