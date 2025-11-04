6 milionów na trzy drogi: nr 812, 824 i 878

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego podpisano trzy umowy dotyczące remontów dróg wojewódzkich nr 812, 824 i 878. Łączna wartość inwestycji przekracza 6 mln zł, a prace obejmą blisko siedem kilometrów tras w regionie.
W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego podpisano trzy umowy na realizację remontów dróg wojewódzkich nr 812, 824 i 878. Łączna wartość inwestycji to 6 076 281,65 zł, a długość modernizowanych odcinków wynosi 6,905 km.
– Ten rok jest rekordowy pod względem liczby realizowanych remontów metodą nakładkową. W całym województwie zmodernizujemy prawie 140 km dróg. Mam nadzieję, że w kolejnych latach również będziemy dysponować środkami pozwalającymi na kontynuację podobnych działań. Sprawna i bezpieczna infrastruktura drogowa to fundament rozwoju regionu – zarówno gospodarczego, jak i społecznego, a co za tym idzie – wschodniej części Polski – podkreślił Piotr Breś, wicemarszałek województwa lubelskiego.
Remonty obejmą trzy odcinki dróg wojewódzkich:
- DW 812 w miejscowości Okuninka (powiat włodawski) – długość 2,695 km, wartość 2 429 300,54 zł,
- DW 824 na odcinku Uściąż – Jaworce (powiat opolski) – długość 3 km, wartość 2 674 542,04 zł,
- DW 878 – ulica Ulanowska w Janowie Lubelskim (powiat janowski) – długość 910 m, wartość 972 439,07 zł.
Zakres prac przewiduje frezowanie istniejącej nawierzchni, wykonanie nowych warstw bitumicznych, utwardzenie poboczy, remont zjazdów oraz odtworzenie oznakowania poziomego i pionowego.