Reprezentacja Polski piłkarek ręcznych rozegra ostatnie sparingi przed mistrzostwami Europy

MKS FunFloor w tym spotkaniu będzie licznie reprezentowany, ponieważ norweski trener powołał aż 6 szczypiornistek. Są to Sylwia Matuszczyk, Aleksandra Olek, Aleksandra Tomczyk, Aleksandra Rosiak, Magda Balsam i Paulina Wdowiak. Kadrowiczki do tego spotkania, jak i do rozpoczynających się w przyszłym tygodniu mistrzostw Europy przygotowują się od poniedziałku w Gniewinie.

- Reprezentacja Szwecji to naprawdę bardzo mocny rywal. Tamtejsze zawodniczki na igrzyskach olimpijskich zajęły czwarte miejsce. Na ostatnich mistrzostwach świata również. Cały czas są naprawdę w ścisłym TOPie krajowych zespołów piłki ręcznej kobiet. Na pewno będzie to bardzo wymagający przeciwnik. To drużyna naszpikowana gwiazdami światowego formatu. Cieszymy się, że możemy zmierzyć się z najlepszymi i zobaczyć, w którym miejscu jesteśmy oraz co jest do poprawy przed zbliżającymi się mistrzostwami Europy. Chcemy przećwiczyć na tle tak trudnego rywala wszystkie aspekty, nad którymi pracujemy w Gniewinie, aby dopracować to, co sobie założyliśmy. Czekają nas ciężkie spotkania – powiedziała Sylwia Matuszczyk.

Mistrzostwa Europy odbędą się na parkietach Austrii, Węgier i Szwajcarii. Ich start jest zaplanowany na 28 listopada, a koniec na 15 grudnia. Polki trafiły do grupy C razem z Francją, Portugalią i Hiszpanią.